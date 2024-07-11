啟德青年運動場鋪好草地裝好照明系統　未來適合舉行學校運動會

啟德體育園的啟德青年運動場剛鋪設好草地，而戶外照明系統亦安裝完成，未來適合舉行學校運動會和田徑訓練，同時亦可以舉辦本地或國際足球聯賽、欖球賽事及田徑比賽。在沒有賽事或活動時，亦會開放適當的時段供市民跑步和健行等。



啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成向九龍城區議會議員介紹啟德青年運動場。（由公關提供）

啟德青年運動場的草坪及戶外照明系統完成安裝後，其他同樣符合國際標準的場地設施如徑賽跑道及田項設備等，將陸續完成安裝及進行測試，而整個項目工程亦已進入最後建設階段，預計啟德體育園的主要設施可於2024年年底前落成，並開始進行各項測試活動。待檢視試業活動及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啟用。

九龍城區議會議員參觀啟德青年運動場了解最新工程進度，並親身體驗剛鋪設完成的國際級草坪系統。（由公關提供）

九龍城區議會議員早前參觀啟德青年運動場了解最新工程進度，並聽取德體育園項目團隊介紹最新的草坪及運動照明系統，並實地視察球場燈光測試過程。

啟德青年運動場的戶外照明系統，符合多個國際標準和指引，包括國際足協及世界田聯的照明標準，適合舉辦不同的國際及本地體育賽事。在設計及安裝戶外燈光照明系統時，項目團隊已考慮了一籃子因素，而場內的照明系統亦參考國際大型體育場地設施的規格，可配合不同用途而適當調節照明度，例如練習、比賽、社區活動、市民使用場地跑步或健步等，讓使用者能在合適的光度下進行各項活動，而照射範圍亦集中於場地之內。

九龍城區議會議員參觀啟德青年運動場了解最新工程進度。（由公關提供）

啟德青年運動場適合進行學校運動會和田徑訓練，同時亦可以舉辦本地或國際足球聯賽、欖球賽事及田徑比賽。在沒有賽事或活動時，亦會開放適當的時段供市民跑步和健行等。