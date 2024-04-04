運動熱量排行︱港人最愛10大運動　單車跑步燃燒卡路里最高效

撰文：普利森
出版：更新：

減肥瘦身是做運動其中一個長年上榜的理由和動力，港人最常做的十種運動之中，到底哪一種消耗卡路里最多？

坊間對人類各種活動的卡路里消耗，說法眾說紛紜，難有定論，一切亦須視乎個人重量和進行運動本身的強度等客觀因素而定，美國哈佛大學醫學院旗下的哈佛健康出版社（HHP）網站，詳細列出進行各種活動30分鐘的卡路里消耗，甚具參考價值，港人最常做的十種運動之中，哪一項消耗量最高、哪一項最低？

30分鐘運動卡路里消耗
體重125磅／155磅／185磅
1. 步行
（速度：每公里10分33.8秒） 107／133／159

2. 耍太極　 120／144／168

3. 行山 170／216／252

4. 游泳 180／216／252

5. 羽毛球 114／141／168

6. 足球 210／252／294

7. 網球 210／252／294

8. 單車
（速度：每小時22.5至25.6公里） 300／320／420

9. 跑步
（速度：每公里7分27.39秒） 240／288／336
（速度：每公里4分58.26秒） 375／450／525

10. 籃球比賽 240／288／336

（注：以上資訊僅供參考）

做運動的卡路里消耗與體重成正比，基本上體重愈高，做同一運動的消耗量便愈多，HHP的消耗榜分為體重125磅、155磅和185磅，為不同重量人士作參考。

須留意的是，榜內數據要視乎運動強度而定，例如步行、跑步、踩單車等運動，速度愈高，消耗量便相對愈大。以跑步為例，每公里7分27.39秒的慢跑，與每公里近5分鐘的中速跑，相差可高達過百卡路里。而從表中可見，體重約125磅人士打30分鐘羽毛球，只消耗114卡路里，因為那僅以一般休閒羽毛球而論，與精英選手羽毛球比賽的強度不能相比。

公認運動量相當高的足球和網球，卡路里消耗量反不及跑步和單車，而籃球比賽半小時，消耗量亦僅與每公里7分27.39秒的慢跑相若，對比之下，似乎以跑步和單車的消耗卡路里的效率最高。

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