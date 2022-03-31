荷甲｜雲尼斯達萊來季升正燕豪芬主帥　退役後曾任荷蘭國家隊助教

曼聯千禧年代鋒線代表人物雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy），即將成為頂級聯賽教頭。荷甲球隊燕豪芬宣布這位荷蘭名宿，來季將會升正。



雲尼斯達萊去年起帶領燕豪芬青年隊，來季將會接替羅渣舒密特。他與球會簽約3年，下季開始帶隊。球會發表的新聞稿中，他表示過去一個月發生不少時情，「我期望長達團結燕豪芬，滿足野心去建功立業。與管理層及董事局洽談，加強我的看法」。他稱努力多年終於達成領軍的目標，為此感到驕傲。

「雲佬」將帶領燕豪芬3年。（twitter@PSV）

「雲佬」在燕豪芬成名，1999至2001年連奪荷甲後獲曼聯青睞，助曼聯奪得英超、足總盃、聯賽盃各1次。

雲尼斯達萊出席簽約儀式。（twitter@PSV）

燕豪芬近3季均未能在聯賽封王，今季正與阿積士爭奪荷甲冠軍，現時守在次席，落後僅兩分。羅渣舒密特今季完約，但續約談判破裂，宣布季後離隊。

雲尼斯達萊退役後即轉向執教發展，曾為荷蘭助教，出席去年歐國盃。（Getty Images）

英超第31輪直播賽程；

英超第31輪直播賽程（01美術製圖）

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