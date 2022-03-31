荷甲｜雲尼斯達萊來季升正燕豪芬主帥 退役後曾任荷蘭國家隊助教
撰文：何偉畧
出版：更新：
曼聯千禧年代鋒線代表人物雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy），即將成為頂級聯賽教頭。荷甲球隊燕豪芬宣布這位荷蘭名宿，來季將會升正。
雲尼斯達萊去年起帶領燕豪芬青年隊，來季將會接替羅渣舒密特。他與球會簽約3年，下季開始帶隊。球會發表的新聞稿中，他表示過去一個月發生不少時情，「我期望長達團結燕豪芬，滿足野心去建功立業。與管理層及董事局洽談，加強我的看法」。他稱努力多年終於達成領軍的目標，為此感到驕傲。
「雲佬」在燕豪芬成名，1999至2001年連奪荷甲後獲曼聯青睞，助曼聯奪得英超、足總盃、聯賽盃各1次。
燕豪芬近3季均未能在聯賽封王，今季正與阿積士爭奪荷甲冠軍，現時守在次席，落後僅兩分。羅渣舒密特今季完約，但續約談判破裂，宣布季後離隊。
英超第31輪直播賽程；
更多足球熱話：
足球熱話｜戴偉浚代表國足不忘香港疫情 捐物資援港抗疫世界盃外圍賽｜埃及接連受挫 頹爆沙拿向隊友致意告別國家隊？足球熱話｜不想變曼城 荷乙球迷力抗城市集團收購：別進來足球熱話｜C朗、朗尼兒子拍檔建功 曼聯U12重現昔日2R組合 足球熱話｜意大利連續2屆無緣世界盃 更衣室亂況曝光再捱轟足球熱話｜業餘球王非凡生涯新章 日乙地標戰客串打龍門保和局足球熱話︱雲迪積克不滿荷蘭踢三中堅 公開挑戰雲高爾卻被一句KO足球熱話｜朗尼曾為愛華頓叫費格遜「死開」 做領隊全為教曼聯伊巴謙莫域批金球獎有人設 言語中疑暗踩C朗美斯︱足球熱話足球熱話︱謝拉特重披紅軍戰衣 巴塞「大師兄」挫利物浦成功復仇足球熱話｜米赫洛域白血病復發無奈暫別球場 堅信必定戰勝歸來