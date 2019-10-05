【港足】麥柏倫提早公布最終名單　基奧雲尼鄭展龍齊落選

香港足球代表隊主帥麥柏倫今日（5日）公布任內第三份決選名單，為下周四（10日）港隊作客伊拉克的世界盃亞洲區外圍賽賽事作準備。 這次23人大軍名單雖未有太大變動，惟部份球員因賽事改期而久未參與正式比賽，或影響備戰狀態。

10月份的國際賽期，港足將繼續出戰世界盃亞洲區外圍賽，作客伊拉克南部城鎮巴士拉，跟這支世界排名第79的球隊進行首循環第三輪分組賽。港隊主教練麥柏倫上月尾公布初選名單，小將如茹子楠及鄭展龍等入圍，而梁興傑、基奧雲尼及曾錦濤也首獲這位主帥徵召。

港足10月10日將作客伊拉克，參與世界盃亞洲區外圍賽。（資料圖片）

世界盃亞洲區外圍賽 伊拉克 Vs 香港 日期：10月10日 時間：下午7時（香港時間10月11日凌晨零時） 地點：伊拉克巴士拉體育城球場

世盃外兩度上陣 夏志明落選

不過，麥柏倫決選23人名單並沒有太大驚喜，守門員及後衛跟9月時如出一轍。整份名單對比9月更僅得1名球員變動，便是由上次因傷退選的徐德帥，取代過去兩場外圍賽均正選披甲的前鋒夏志明。值得留意的是，在9月份名單之中獲補選的4名球員，包括鄭兆均、羅梓駿、鍾偉強及羅拔圖，這次全部獲得徵召；當中前兩者是首度以非補選途徑入圍，可謂「名正言順」。

最近兩場均任港足正選前鋒的夏志明（左），這次卻未有入圍，由東方龍獅翼鋒徐德帥取代。（資料圖片）

羅梓駿（右）跟另一位年青球員鄭兆均，有望取得第二頂港隊喼帽。（資料圖片／李澤彤攝）

球賽改期球員狀態成疑

麥柏倫原定於10月6 日的港超聯賽事完成後始公布決選名單，惟由於足總以安全理由將10月4日至6日的港超聯賽事延遲舉行，名單終改在今日中午公布。而在押後「賽馬會社區盃」及部份港超聯賽事下，部分球員在國際賽前有長時間沒有正式比賽。以傑志球員為例，自9月14日第二周聯賽迫和佳聯元朗後，球員在作客伊拉克前便有足足26日的「空窗期」，或影響球員狀態。

社區盃等多場賽事因安全問題改期，傑志球員如黃洋及鞠盈智等，已有近一個月沒有參加正式比賽。（資料圖片）

港隊7日將正式於將軍澳足球訓練中心展開決選後首課集訓，翌日出發至巴士拉，並在9日於當地進行賽前最後一課練習，克服當地與香港之間的5小時時差。港隊會在10日的當地時間晚上7時跟伊拉克硬撼，完成賽事後會於11日返港。而因馬來西亞早前已宣布不會來港進行友賽，港隊原定於15日的賽事將會取消。

港足23人決選名單： 守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬（傑志）、袁皓俊（理文） 後衛：馮慶燁（東方龍獅）、羅素（河北華夏幸福）、丹尼、艾里奧、唐建文、羅梓駿（傑志）、徐宏傑（梅州客家）、羅拔圖、梁諾恆（富力R&F） 中場：鍾偉強、徐德帥、黃威（東方龍獅）、陳俊樂（廣州富力）、黃洋、鞠盈智（傑志）、陳肇鈞（冠忠南區）、鄭兆均（理文） 前鋒：艾力士（大連一方）、辛祖、孫銘謙（和富大埔）

麥柏倫：名單取得平衡

麥柏倫對這次決選名單感到相當滿意，他認為球隊在各個位置、年青及有經驗球員中取得平衡，「很高興陣中具備年輕活力，大部份球員繼9月後再入選，這也很重要。特別是有些上次補選的球員，表現很出色，所以正式獲得徵召。我很有信心他們會願意為港隊球衣付出100%。」

談及伊拉克，麥柏倫指對手跟伊朗一樣又快又強，對港隊將會是一次艱難的挑戰。他稱港隊雖只得短時間適應當地環境，加上長途拔踄或會令球員疲憊，會把握時間備戰，「我們會按優先次序去訓練，在短時間內確保球員明白所需戰術，以及清楚各人在場上的角色。」