【英超Fantasy】「一哥」利物浦四面楚歌？　月中雙紅會左右大局

英超聖誕快車眨眼便閃過，利物浦連續兩場失分，尾隨幾隊則接連搶分，此消彼長下，前列形勢又再陷入亂局，幾位評述界人士仍然看好紅軍可站穩榜首，皆因其板凳及穩定性較其他球隊為佳。

今季英超一哥位置數度易手，季初先有愛華頓，接着是熱刺，其後到利物浦坐上，隨着紅軍連和西布朗及紐卡素後，榜首優勢所剩無幾，他們暫時仍以16戰得33分領導群雄，但季初一度排下游的曼聯已進佔第二，僅僅落後3分兼踢少1場，此外，同市宿敵愛華頓（踢少1場，積分：29）、阿士東維拉及排第8的曼城（同樣踢少兩場，積分：26），按分數計亦只比利物浦多失1分，仍然有力威脅榜首，加上李斯特城與熱刺亦虎視眈眈，一哥之位競爭可謂異常激烈。利物浦今周作客修咸頓不容再失，但最左右大局一仗，相信是第19周的雙紅會，紅軍在晏菲路迎戰曼聯，隨後一周他們亦要作客硬撼熱刺，踏入新一年，利物浦硬仗連場，榜首位置真可保持嗎？

踏入1月，利物浦硬仗連場，先後要面對修咸頓、曼聯及熱刺等球隊，搶分殊不容易。（Getty Images）

前香港足球先生鄭兆聰仍然看好利物浦可保住一哥席位，他指英超眾多強隊之中，紅軍算是相對穩定一隊，但先要處理後防問題，雲迪積克（Virgil van Dijk）長唞下，若然法賓奴（Fabio Henrique Tavares）或祖爾麥迪比（Joel Matip）能夠上陣彌補中堅席位，便可解決後顧之憂，惟後者因肌肉受傷將缺陣至1月底，防守一環未可安寢，連場硬仗將遇上嚴峻考驗。

雲迪積克養傷，法賓奴（左）及祖爾麥迪比要擔起鎮守紅軍後防重任。（Getty Images）

利物浦鋒線數糊能力毋容懷疑，早前曾大炒水晶宮7：0，不過近兩仗卻告啞火，當然涉及不少運氣元素，甚或碰巧遇上對方門將「上身」，以致前鋒殺手望門輕嘆，除此之外，今季開咧後紅軍一直受傷兵問題困擾，加上主力如沙拿、堤亞高艾簡達拿等曾染上新冠肺炎，基本上「夫添」機會寥寥可數。另一名家陳葦如表示，今季不確定因素甚多，突發事件屢見不鮮，好像利物浦這些合作性較好、領隊與球員關係緊密的球隊，在這個非常時期便可展現優勢，事實上其影響已相對其他隊伍為少了。

沙拿今季聯賽暫時入了13球，排射手榜首位，早前因染上新冠肺炎而被逼休戰。（Getty Images）

著名體育主持丹尼爾（陳恩能）一向是死忠利迷，他指現時榜首形勢不錯，並笑言無論如何都會「盲撐」愛隊，陣中他最喜歡的是隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson），「神軒」在紅軍中不太起眼，但卻不可或缺，其貢獻也是數據上難以反映的，丹尼爾指他場內場外也甚為低調，但是適當時候便會挺身而出，顯示「大佬」風範，因此對他推崇備至。

體育主持丹尼爾甚為欣賞佐敦軒達臣，並指他是紅軍的「真大佬」。（Getty Images）

英超Fantasy方面，利物浦近兩場失分也累及一批高追沙拿的玩家，來到今周，則有超過10萬名玩家買入列斯聯孖寶達拉斯（Stuart Dallas）及班福特（Patrick Bamford），是福是禍？密切留意，各位亦要留意新冠肺炎疫情最新發展，部分英超比賽隨時延期。踏入2021年，祝願大家陣容漸趨強大，分數邁向新境界。

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