港足專題．經紀人3│不信本地經紀人因崇洋？　球會喊冤：只是錯覺

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-21 11:49

「吸血鬼」、「乞丐」、「把球員當搖錢樹」，有香港足球經紀人控訴，賴以維生的職業被球圈貼上標籤。 本地球會偏信外國經紀人是事實，但一切全因「伏已中」，見過鬼當然怕黑。 雙方各有各講，但難道本地經紀人真的無出路？凡事總有存在價值，不過要絕處逢生，先得認清方向。 攝影：高仲明

說起本地足球經紀人，老生常談就是一些結構性問題：香港足球市場細、球員合約短、轉會費少或沒有，根本「無肉食」……不過在這環境中，經紀也有生存之道，從球員人工抽佣、向球會索取中介費都是方法。

有本地經紀人控訴球會對他們的印象負面，甚至存有敵意，文化跟國內差距甚遠。（高仲明攝）

本地經紀的控訴

「搵唔到食」，問題究竟出在哪裡？

在香港做了5年足球經紀人，Kevin說得直接，他認為部份本地球會「謝絕」經紀人，是想避免有人為球員爭取合理權益，方便他們壓低球員薪酬，解約也可壓低賠償金。

他嘗試透過親身經歷解釋，「有次向球會介紹教練，想收取1萬元經紀費。誰知老闆聽錯是每月抽1萬元佣，以為我想騙錢，其實是他已先入為主吧，感覺到球會對我很有敵意。」

Kevin認為，球會或球員覺得香港經紀不專業，搬出來的原因多是借口：「有人覺得經紀成功推薦球員落班是我們的榮幸，不應該收取報酬。」

直至近年轉往內地發展，中國球會有商有量、對經紀態度好得多，他才發現一切是源於文化差異，「商業世界，跟客人打好關係是基本，外地很少球會會得罪經紀人，因為要好簽球員就得靠他，奈何香港還未建立這套文化。」

在香港足總註冊的經紀究竟甚麼來頭？：（按圖放大）

球會的慘痛教訓

事實上，球會真的這樣想嗎？有在香港球圈打滾多年的球會人士認為，這是「一竹篙打一船人」。

本地經紀制度未完善，當任何人都可以自稱經紀，但其實對足球及管理未必認識，又如何叫球會投下信任一票？

何況，球會普遍都有過不愉快經歷。

多年前有教練獲本地經紀介紹一名聲稱身高6呎多的外籍守門員，卻在球員抵港後才發現對方「沒有6呎高」，甚至身上連基本訓練裝備都欠奉。球員解釋，是因為行李在機場被偷走，但教練當然「心水清」。他慨嘆香港球會資源有限，如果簽約後「中伏」，解約賠錢「好大鑊」。「經紀呃球會，被識穿都無損失，又不用負責，所以我們寧願搵熟人。」

經紀為何沒有監管？圖說香港足總現行經紀人註冊制度：

靠外援搭線＝唔專業？

這些「熟人」就是隊中外援。球會透過他們介紹同鄉來港，這情況在香港頗為普遍。

外國球會每年花錢請球探，香港不少球會以外援取而代之，聽落無疑是有點兒戲。Kevin暗諷：「外援的判斷未必客觀，朋友介紹朋友，外援質素只會維持在低水平，香港足球很難進步。」

球會代表反駁：「經紀說球員好，但難道個個都好？球員互相了解，有時比經紀更有保證。」

本地球會決定是否簽入一個球員，做法各不相同，雖然有球會願意花費金錢親赴外地「睇辦」、或是詳細觀看有關球員的全場比賽片段，再作判斷，但許多球會都是睇「球王片」做決定，貨不對辦的情況屢見不鮮。不少球會始終覺得，外援介紹的球員「衰極都有譜」，「外援都會想自己隊波好，就算出事，都有得追究。」

據了解，前香港足球先生伊高沙托尼當年正是透過巴西同鄉杜度推薦來港，加盟和富大埔，證明這種引援方法確有成功例子，球會延續這股風氣也無可厚非。

前香港足球先生伊高沙托尼，正是透過同鄉杜度來港。（資料圖片）

外國經紀有著數？

就算球會肯用經紀人，本地經紀似乎依然被睇低。

Kevin不諱言本地球會「崇洋」，「他們對外地經紀的說話深信不疑，可能是外國月亮特別圓，或者是覺得香港人好欺負，不用處處跟足規距。」

這又是否事實？我們問過港超球會理文，該隊有跟外國與本地經紀合作的經驗，球會行政經理周文健強調，錄用經紀與否跟背景無關，球會只考慮球員的作用。

「其實香港人同聲同氣反而最好，但往往發現他們提供的選擇不多。例如球會想簽巴西球員，本地經紀也只是聯繫巴西經紀，球會何不直接找當地公司？所以崇洋只是錯覺。」

球會往往同時接洽多名經紀，順得哥情失嫂意，周文健慨嘆：「不能夠自己推薦的球員落選，就說別人不專業、不夠好。外國經紀未必最好，只是需求問題；球會也不會百份百信任，同樣會做足審查。」

港超近年最重磅轉會：前世界盃金球獎得主科蘭加盟傑志，重溫這位射手的一舉一動：

+ 3 + 3 + 3

放眼內地是鄙視本地波還是大勢所趨？

經紀人的存在對球圈有好處，這點連球會也承認。面對球員無理要求，球會可以透過中間人「講數」，避免雙方尷尬、破壞關係；經紀又會幫手處理各樣繁複手續，讓球員專心踢波。

可惜這一切仍未足以抵銷「成本」。本地球員跟球會能直接聯絡，待遇本已不高，根本沒必要花錢聘請經紀。而外援球員普遍有自己的外國經紀，變相令本地經紀生存空間更狹窄。

本地球員薪酬不高，跟外國一樣聘用經紀人的話難合乎成本效率。（高仲明攝）

不過只要外地球會對香港球員有需求，自然會找上最熟悉本地球員的香港經紀，這也許是他們的主要價值。

比起推薦球員，這點更易令球會「受落」，「外地沒有太多人了解香港球員，若有人專門做推薦工作，成事機會大增。球會有機會賺錢，看不見反對的理由。」

對本地球員來說，能夠利用經紀的人際網絡「升呢」外流，經紀費自然「畀得落手」。球員也可參考歐洲二三線聯賽，有別於簽長期經紀約，在每次轉會時才聘請經紀，條數更襟計。

艾力士（左）現仍效力大連人，據指當年轉會費達數百萬人民幣。（資料圖片／歐嘉樂攝）

而香港球員最有機會外闖的地方，正是內地。中國聯賽在2018年重新開放港澳台球員內援名額，Kevin透露，3年前入籍港將艾力士從傑志轉投中甲延邊富德，轉會費高達數百萬人民幣，金額好比部份港超球隊的班費。

他稱：「與其說改變本地經紀制度，還不如向球會灌輸這種營運球會的新思維。他們把球員轉會視為固定收入來源的話，就會更重視本地經紀人。」有人批評本地經紀只顧做內地生意，是不屑本地波，但要生存，似乎這才是唯一方向。

發掘香港球員到外國落班，似乎是香港經紀人未來的唯一發展方向。（高仲明攝）

以往我們在青訓專題時就說過，香港足球要邁向更高層次，必須有本土球員外流，而經紀人的角色正正舉足輕重。更多人接受、更多人入行，對本地波都有益。

希望藉一連三集的經紀人專題，令大家在既有的負面印象以外，對這行業有更深入認識。明白除了所謂交易內幕，值得我們關注的事還有很多。