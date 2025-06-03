性別爭議女拳手Imane Khelif報告流出　結果異常：染色體為男性

撰文：普利森
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阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運陷入性別爭議風波，仍贏得女子66公斤級拳擊金牌。美國傳媒日前流出一份被指是她的性別檢測報告，結果指她擁有男性柒色體組合。

世界拳擊聯盟（World Boxing）日前宣布，女拳擊手必須強制完成性別測試，才能參加轄下所有女子組賽事，當中特別點名卡莉芙。

這項措施被指直接挑戰巴黎奧運時備受爭議的女子66公斤級拳擊金牌得主卡莉芙，這位拳手2023年3月在世界錦標賽因無法通過性別測試，遭國際拳擊協會（IBA）取消資格。

可是國際奧委會以護照上性別為基準，讓卡莉芙參加奧運，她最終摘金，但晉級過程中惹來爭議，有落敗的意大利女拳手表示，自己從來未受過如此重的拳，「為了保命而棄權」。

卡莉芙在爭議下贏得巴黎奧運金牌。（Getty Images）

美國傳媒《3 Wire Sports》記者Alan Abrahamson周日（1日）發表文章，發布當日令卡莉芙被取消世錦賽資格的醫療檢測報告截圖，報告日期為2023年3月17日，他表示自己是唯一看過此報告的媒體，並寫道：「除非有人偽造或操縱證據，否則結果非常清楚。」

截圖中顯示，測試結果為「異常」（abnormal)，並註明：「染色體分析顯示為男性核型（Chromosome analysis reveals male karyotype」，即擁有男性染色體組合。

被指是卡莉芙檢測報告的截圖。（3 wire sports）

該記者表示，另一位同樣在奧運陷入性別爭議風波的中華台北拳手林郁婷，在相同測試中結果與卡莉芙一樣，然而即使國際奧委會知情，仍批准兩人參與巴黎奧運。

國際奧委會發言人Mark Adams曾經在巴黎奧運會記者會上，駁斥這份當時未被公開的報告為「特設」（ad hoc）和「不合法」（not legitimate）。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）更聲稱測試結果是由俄羅斯主導的假資訊，並指出國際拳擊協會因道德和財務管理問題，已被國際奧運會取消認可資格。

卡莉芙因護照上性別為女生，獲准參與巴黎奧運。（Getty Images）

然而根據報道中的報告截圖，報告抬頭印有位於新德里的「Dr Lal Path Labs」，而該實驗室獲得美國病理學家學會認證，並通過瑞士國際標準化組織核證。

報道發布後，巴黎奧運時曾就卡莉芙及林郁婷的性別爭議多番發言的《哈利波特》系列小說作家JK羅琳，立刻在網上指，今次是女生的勝利（a win for women），「因為她們不會在台上因與男生戰鬥而死。」而外界也有聲音，希望褫奪卡莉芙的奧運金牌。

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