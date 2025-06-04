拳擊性別爭議︱Imane Khelif奧運金牌如被褫奪　中國或成大贏家？

阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）再陷性別爭議風波，美國媒體流出一份2023年的性別檢測報告，宣稱她擁有男性XY染色體，令這位巴黎奧運女子66公斤級拳擊金牌得主再陷入性別爭議風波。

要求褫奪卡莉芙奧運金牌的聲音重現，她在巴黎奧運女子拳擊66公斤級決賽擊敗中國拳手楊柳奪金，假如卡莉芙真的因為性別檢測而失去金牌，對獎牌榜會有極其重大的改變，不過按目前情況來看，出現這情況的可能性料不大。



巴黎奧運獎牌榜。（01美術製圖）

中美兩國巴黎奧運同得40金

近屆夏季奧運會，獎牌榜成為中國和美國兩大體育強國的角力場，2008北京奧運中國在主場之利下發威，以48面金牌首度登上獎牌榜首，遠遠拋離得36金的美國。不過之後幾屆美國回復體壇霸主地位，直到2020東京奧運回到亞洲上演，中國在金牌數目追貼美國，以38金排第二位，僅較以39金排榜首美國少一面金牌。

2024巴黎奧運，中美兩國在獎牌榜「由頭鬥到尾」，直到最後一個比賽日的最後一項賽事——女子籃球決賽前，中國以40金領前美國的39金。美國女籃在決賽面對東道主法國，失去昔日的霸主優勢，幾經艱苦才以67：66勝出，僅以一分之微險勝奪金，為美國奪得關鍵的第40面金牌，由於銀、銅牌數目佔優，險險保住獎牌榜首地位。

舉重選手李雯雯在巴黎奧運煞科日為中國贏得第40金。（路透社）

專家分析Imane Khelif奧運金牌被褫奪的機會

因此一旦卡莉芙的金牌遭褫奪，銀牌得主楊柳獲遞補金牌的話，中國便能在巴黎奧運獲得第41金，超越美國成獎牌榜首，也是首度在所謂「境外奧運」達到這成就。不過根據海外法律專家判斷，相信出現這個情況的機會不高。

美國杜克大學法律學院教授Doriane Coleman接受美國《新聞周刊》查詢時回覆，「國際奧委會不會推翻符合巴黎奧運拳擊運動規則參賽資格運動員所贏得的獎牌。有別於國際拳擊協會（IBA）和現時的世界拳擊總會（World Boxing）所定下的規則，巴黎奧運的規則並未要求參賽者的生理性別為女性。」Doriane Coleman教授為性別與女性運動範疇的法律權威，因此她的發言相當具指標性。