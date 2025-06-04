拳擊性別爭議JK羅琳要求褫奪Imane Khelif奧運金牌　IOC這樣回應

撰文：吳慕兒
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美媒流出一份2023年的性別檢測報告，宣稱阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）
擁有男性染色體組合，令這位巴黎奧運女子66公斤級拳擊金牌得主再陷入性別爭議風波。
屢次發聲指出卡莉芙為男性的《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳（J.K. Rowling），再次走在前線，為要求褫奪卡莉芙奧運金牌的一方勢力站台，而以「出生性別為女性」為由讓卡莉芙參賽的國際奧委會（IOC），對事件作出以下回應。

阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）贏得巴黎奧運女子66公斤級拳擊金牌，卻一再陷入性別爭議風波。（Getty Images）

IOC回應：入圍準則是個別國際體育組織責任

美國媒體《3 Wire Sports》披露一份宣稱屬於卡莉芙的2023年參加世界錦標賽時的醫療報告，報告分析顯示卡莉芙擁有男性細胞核型（karyotype），即XY染色體。

卡莉芙一直強調自己為女性，而IOC根據運動員護照上的性別（即出生時的生理性別），容許她參賽。在《3 Wire Sports》披露她擁有XY染色體後，IOC回覆傳媒查詢時回應，「IOC一直清楚表明，參賽入圍準則是個別國際體育組織的責任。每個運動項目在運動表現上的決定性因素都是獨特的」，並指出：「我們正等待性別測試如何在一個安全、公平及法律上可行地執行的詳情。」

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卡莉芙在爭議下贏得巴黎奧運金牌。（Getty Images）

卡莉芙無法通過性別測試　不能參加世界拳擊總會旗下賽事

世界拳擊總會（World Boxing）早在2023年已知道卡莉芙的驗身報告結果，卡莉芙亦曾在2023年3月因無法通過性別測試，遭到國際拳擊協會（IBA）取消世界錦標賽資格，但IOC主席巴赫（Thomas Bach）曾質疑報告認受性，表示：「這不是一宗變性人個案，而是女性參加一項女性比賽。」

IOC以護照上性別為基準，讓卡莉芙參加奧運，她最終摘金，但晉級過程惹來爭議，有落敗的意大利女拳手表示，自己從來未受過如此重的拳，「為了保命而棄權」。

世界拳擊總會上周作出裁決，強制為參賽的男、女拳手進行性別測試，指出在一項新政策下，拳手須參與「性別、年齡及體重」測試，宣稱此舉會提供一個「安全及具競爭力」的競技場。世界拳擊總會同時披露已向阿爾及利亞拳擊總會發信的內容，確認卡莉芙在性別測試下，無法參加世界拳擊總會轄下的女子項目賽事。

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被指是卡莉芙檢測報告的截圖。（3 wire sports）

JK羅琳：女性的勝利

《哈利波特》作者JK羅琳再次為事件發聲，揚言：「這是女性的勝利，因為她們不用在擂台上被男人打死」（It's a win for women because they won't be battered to death in the ring by men）。

英國名嘴摩根（Piers Morgan）亦站在同一陣線，早在去年11月德國《圖片報》洩露卡莉夫為生理男性的驗身報吞後已曾公開呼籲，「確認我們部分人當時已在說的：卡莉芙是生理男性，金牌應被褫奪，頒發給最優秀的真正女性。」

26歲的卡莉芙曾表示，將出戰2028洛杉磯奧運力爭衛冕，可是如今在世界拳擊總會的新規定下，相信難望如願。

卡莉芙因護照上性別為女生，獲准參與巴黎奧運。（Getty Images）
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