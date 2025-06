拳擊性別爭議JK羅琳要求褫奪Imane Khelif奧運金牌　IOC這樣回應

美媒流出一份2023年的性別檢測報告,宣稱阿爾及利亞拳手卡莉芙(Imane Khelif)

擁有男性染色體組合,令這位巴黎奧運女子66公斤級拳擊金牌得主再陷入性別爭議風波。

屢次發聲指出卡莉芙為男性的《哈利波特》(Harry Potter)作者JK羅琳(J.K. Rowling),再次走在前線,為要求褫奪卡莉芙奧運金牌的一方勢力站台,而以「出生性別為女性」為由讓卡莉芙參賽的國際奧委會(IOC),對事件作出以下回應。



阿爾及利亞拳手卡莉芙(Imane Khelif)贏得巴黎奧運女子66公斤級拳擊金牌,卻一再陷入性別爭議風波。(Getty Images)

IOC回應:入圍準則是個別國際體育組織責任

美國媒體《3 Wire Sports》披露一份宣稱屬於卡莉芙的2023年參加世界錦標賽時的醫療報告,報告分析顯示卡莉芙擁有男性細胞核型(karyotype),即XY染色體。

卡莉芙一直強調自己為女性,而IOC根據運動員護照上的性別(即出生時的生理性別),容許她參賽。在《3 Wire Sports》披露她擁有XY染色體後,IOC回覆傳媒查詢時回應,「IOC一直清楚表明,參賽入圍準則是個別國際體育組織的責任。每個運動項目在運動表現上的決定性因素都是獨特的」,並指出:「我們正等待性別測試如何在一個安全、公平及法律上可行地執行的詳情。」

卡莉芙在爭議下贏得巴黎奧運金牌。(Getty Images)

卡莉芙無法通過性別測試 不能參加世界拳擊總會旗下賽事

世界拳擊總會(World Boxing)早在2023年已知道卡莉芙的驗身報告結果,卡莉芙亦曾在2023年3月因無法通過性別測試,遭到國際拳擊協會(IBA)取消世界錦標賽資格,但IOC主席巴赫(Thomas Bach)曾質疑報告認受性,表示:「這不是一宗變性人個案,而是女性參加一項女性比賽。」

IOC以護照上性別為基準,讓卡莉芙參加奧運,她最終摘金,但晉級過程惹來爭議,有落敗的意大利女拳手表示,自己從來未受過如此重的拳,「為了保命而棄權」。

世界拳擊總會上周作出裁決,強制為參賽的男、女拳手進行性別測試,指出在一項新政策下,拳手須參與「性別、年齡及體重」測試,宣稱此舉會提供一個「安全及具競爭力」的競技場。世界拳擊總會同時披露已向阿爾及利亞拳擊總會發信的內容,確認卡莉芙在性別測試下,無法參加世界拳擊總會轄下的女子項目賽事。

被指是卡莉芙檢測報告的截圖。(3 wire sports)

JK羅琳:女性的勝利

《哈利波特》作者JK羅琳再次為事件發聲,揚言:「這是女性的勝利,因為她們不用在擂台上被男人打死」(It's a win for women because they won't be battered to death in the ring by men)。

英國名嘴摩根(Piers Morgan)亦站在同一陣線,早在去年11月德國《圖片報》洩露卡莉夫為生理男性的驗身報吞後已曾公開呼籲,「確認我們部分人當時已在說的:卡莉芙是生理男性,金牌應被褫奪,頒發給最優秀的真正女性。」

26歲的卡莉芙曾表示,將出戰2028洛杉磯奧運力爭衛冕,可是如今在世界拳擊總會的新規定下,相信難望如願。