英超︱史諾獲頒年度最佳領隊　為車撞人群事件缺席錄製演說極感人

史諾（Arne Slot）接手成為利物浦主教練第一季，已領軍重奪英超冠軍，他獲聯賽領隊協會（LMA）頒發英超年度最佳領隊大獎。

可是紅軍周一在市內勝利巡遊期間，發生一宗車撞人的襲擊案，導致50人受傷送院，當中包括4個兒童，史諾亦為事件缺席頒獎禮，他的演說雖為預先錄製，但一樣感動人心。



史諾（Arne Slot）接手成為利物浦主教練第一季，已領軍重奪英超冠軍。（路透社）

史諾為車撞人群事件缺席LMA頒獎禮

史諾去年夏天接替魅力十足的高普（Jurgen Klopp），成為利物浦新任主帥。這位46歲的荷蘭教頭低調實幹，紅軍全季只添上「傷多過踢」的基艾沙（Federico Chiesa），依然能夠在英超早早確立優勢，順利以10分之差勝過阿仙奴，繼2019/20球季後，時隔5年重奪英超聯賽冠軍，獲獎可謂實至名歸。

他未有出席頒獎禮，並在錄像影片交代原因，「為了與受影響的人團結一致，我必須缺席頒獎典禮。這絕非一個輕率的決定，鑒於情況的嚴重性，我覺得這是個絕對正確的決定。」

史諾獲聯賽領隊協會（LMA）頒發英超年度最佳領隊大獎。（X@LMA）

「感謝廣大足球社群過去24小時送上支持」

利物浦勝利巡遊遇襲事件發生後，足球圈以至各界同表支持和關懷，史諾亦趁機會表示謝意，「我想借今次機會，感謝包括LMA、英超聯賽及很多球會在內的廣大足球社群，過去24小時給我們的支持。」

一架撞向參加利物浦勝利巡遊人群的私家車，為紅軍的大喜日子蒙上陰影，當地警方公布疑犯為「一名53歲來自利物浦地區的英國白人男子」，他被控企圖謀殺、危險駕駛及毒駕罪名。事件導致50人送院治理，當中11人仍然留院。

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足球總是在危難中彰顯戰友情誼

今次是史諾首度為事件開腔，「足球一直是、永遠也應該是建基於敵對的運動，與此同時，它也是彰顯戰友情誼（comradeship）的一大源頭，尤其是在這種時候。」

他續稱，「我亦想向利物浦市緊急救助服務以及其他政府機關在事件發生後的迅速行動，以及支持者和目擊者在危急關頭互相幫助致敬，我認為事發後每位有份參與其中的人也值得我們全部人的感激之情。」

高普、摩連奴、莫耶斯齊入名人堂

女子英超聯賽（WSL）今季的狀況跟男足雷同，接替希思（Emma Hayes）成為車路士主帥的邦柏斯特（Sonia Bompastor），帶領藍軍聯賽不敗封后，贏得WSL年度最佳領隊。列斯聯的法基（Daniel Farke）、伯明翰的基斯戴維斯（Chris Davies）、唐卡斯打的格蘭麥肯（Grant McCann）同樣領軍贏得聯賽冠軍，分別獲頒英冠、英甲及英乙最佳領隊。

愛華頓主帥莫耶斯，前利物浦教頭高普，前車路士、熱刺和曼聯領隊摩連奴，聯同荷路威（Ian Holloway）及麥卡菲（Mick McCarthy）均執教超過1000場正式比賽入選LMA名人堂。