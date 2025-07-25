AC米蘭紅雨下操練　球迷冒雨撐埸：小西灣練都會去　球員感激支持

意甲球隊AC米蘭訪港，周五（25日）作公開操練，卻受狂風雷雨吹襲，活動在暫停後球員如常訓練近一小時。雖然球員互動少，也被大雨淋得全身濕透，但有球迷稱仍然睇得開心。



AC米蘭公開操練遇上紅雨加上狂風雷暴，活動雖然一度暫停約半小時，但職球員仍決定在紅雨下繼續練，滿足一班球迷的需要，最終AC米蘭再練了接近一小時始收操，率先離場的翼鋒基斯甸普列錫（Christian Pulisic）與葡籍前鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao），都有上前跟球迷互動。

利亞奧在練習後走向球迷。（夏家朗攝）

曾效力車路士、水晶宮等英超球會的中場羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）曾來港參與英超亞洲盃，他解釋當時天氣惡劣，球隊因考慮到安全問題，決定待雨勢放緩才繼續練習，並感謝球迷冒雨守候：「他們真的很棒，下大雨仍留在原地，等我們出來。我們也很感恩可以再見到大家，明天的比賽再見面吧。」

羅夫度斯卓克感謝球迷冒雨守候。（袁志浩攝）

香港AC米蘭球迷會成員譚先生與其他成員結伴出席公開操練，一睹偶像風采，雖然活動受天雨影響，球員也沒有繞場一周，但他仍睇得開心，「當初好驚，擔心太大雨，紅雨又說會有冰雹。看到球員重返球場，他們也有專業精神，尊重來支持的球迷，（練習賽）對抗好睇，感覺很開心。」

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今次香港足球盛會四支球隊的公開操練，唯獨AC米蘭選擇於香港大球場舉行，其餘三隊均選擇比賽場地啟德主場館。公關指「是為了改善球隊後勤和比賽安排，帶來更有效率的訓練計劃，同時仍能為球迷提供完整的公開訓練體驗」。結果在香港大球場沒有可開合的上蓋下，今晚剛好迎來狂風雷雨。

90年代起已成為AC米蘭球迷譚先生又稱，總共花費約4000元購買公開操練、比賽門票與周邊產品，更幾乎出席了所有球隊在香港的公開活動，「他們（練習後）沒走過來（觀眾席）也不要緊，練啟德（主場館）當然比較好，但大球場、甚至練小西灣我都會去。」

球迷譚先生（右二）指自己睇得開心。（袁志浩攝）

另外，AC米蘭在活動前舉辦記者會，獲香港、內地與外地超過50名傳媒採訪。球隊來港前於新加坡友賽以0：1不敵阿仙奴，但法定時間後互射十二碼則贏6：5，相隔11年回巢執掌帥印的意大利籍主教練艾歷尼（Massimiliano Allegri）表示，這只是球隊準備球季的第一場比賽，更重要是讓球員提升狀態、互相認識，「尤其是拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）當中鋒表現得不錯，證明球隊陣容上靈活性很高」。

AC米蘭主教練艾歷尼（Massimiliano Allegri）。（夏家朗攝）

球隊友賽阿仙奴只得約2.3萬名觀眾入場，AC米蘭明日一戰則有望坐爆容納5萬人的啟德主場館，被問到如何比較新加坡與香港的設備，艾歷尼沒有直接回應，僅稱對新球場相當期待，且球迷的支持十分重要，球員會更有動力交出好表現。

有外媒用意大利語提到，AC米蘭的對手利物浦今夏已花費超過2.5億英鎊增兵，問艾歷尼會否感到羨慕，這位主教練回應指：「不會，我對球隊很滿意，當然我們仍在市場上尋找合適的球員。」

「利物浦是很強的對手，他們擁有很多好球員，也贏得上季英超冠軍，今場對我們的進攻及防守，都是一個不錯的考驗。」

AC米蘭中場尤素菲科芬拿（Youssouf Fofana）。（夏家朗攝）

AC米蘭上季在意甲只排第八，是球隊近年最差戰績，同時失去今季歐洲賽資格，中場尤素菲科芬拿（Youssouf Fofana）表示：「過去的已成定局，我們現在有新教練、新能量。」

AC米蘭這次季前之旅十分忙碌，球隊7月23日在新加坡比賽，3日後在香港對利物浦，至7月31日再作客澳洲柏斯；去到8月9日回到歐洲在愛爾蘭踢友賽，翌日再作客英國的車路士，短短20日內已到5個地方。科芬拿指作為球員，雖然在周車勞頓下難免會疲累，但這正是他們的工作，「這是我的職責，我不能投訴，相信其他球隊亦有相同情況，而且我而且準備就緒。」