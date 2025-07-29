利物浦來季戰衣特別印章紀念祖達 球迷心意轉化為雕塑永恆悼念
撰文：吳慕兒
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利物浦痛失葡萄牙前鋒祖達（Diogo Jota），為悼念這位英年早逝的成員，紅軍來季會在球衣及外套加上「Forever 20」的特別印章，而球會亦決定將球迷的心意轉化為一個雕塑，在主場晏菲路前悼念祖達。
利物浦以球迷悼念物品 重設為祖達紀念雕像
祖達與弟弟在車禍中離世，利物浦對他的悼念未停，晏菲路主場前一片花海，人潮絡繹不斷。利物浦最新宣布，會逐步移走悼念花束及物品，並會小心地獨立存放， 「悼念花束會重新設置在球會不同位置，包括晏菲路球場、AXA訓練中心及米活訓練基地的花槽。」
「餘下的藝術裝置會由專業公司循環再用，創造一個永久紀念雕塑，它將會成為晏菲路未來悼念區的焦點。」球會亦宣布，8月15日英超對般尼茅夫的新球季首場賽事前，會舉行特別儀式，包括由球迷砌成馬賽克及默哀一分鐘。
來季球衣及風褸印特別徽章紀念祖達
球會在諮詢家屬意願後，早前已宣布永久高掛祖達的20號球衣，當中包括球會不同梯隊及女子隊，均不會有球員再用這個號碼。
利物浦球員踢季前熱身賽，全軍臂纏黑紗，訪港在啟德跟AC米蘭一戰，球衣上首次穿上印有「Diogo J. 20」的特別徽章紀念祖達。球迷可在球會專賣店印上這個徽章，收益撥捐利物浦慈善基金，並會以祖達的名義創立一個支持草根足球的計劃。
由於2025/26球季利物浦會更換球衣贊助商，季前熱身賽仍穿Nike，8月1日起會改穿adidas，新一季球衣及風褸都會印上「Forever 20」特別徽章紀念祖達，相信與季前熱身賽上Nike球衣上的徽章設計會有所不同。
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