利物浦來季戰衣特別印章紀念祖達　球迷心意轉化為雕塑永恆悼念

利物浦痛失葡萄牙前鋒祖達（Diogo Jota），為悼念這位英年早逝的成員，紅軍來季會在球衣及外套加上「Forever 20」的特別印章，而球會亦決定將球迷的心意轉化為一個雕塑，在主場晏菲路前悼念祖達。



利物浦日前訪港踢熱身賽，球衣上印有「Diogo J. 20」徽章紀念祖達。（Getty Images）

利物浦以球迷悼念物品 重設為祖達紀念雕像

祖達與弟弟在車禍中離世，利物浦對他的悼念未停，晏菲路主場前一片花海，人潮絡繹不斷。利物浦最新宣布，會逐步移走悼念花束及物品，並會小心地獨立存放， 「悼念花束會重新設置在球會不同位置，包括晏菲路球場、AXA訓練中心及米活訓練基地的花槽。」

「餘下的藝術裝置會由專業公司循環再用，創造一個永久紀念雕塑，它將會成為晏菲路未來悼念區的焦點。」球會亦宣布，8月15日英超對般尼茅夫的新球季首場賽事前，會舉行特別儀式，包括由球迷砌成馬賽克及默哀一分鐘。

利物浦會將球迷的心意，轉化為雕塑永恆悼念悼達。（路透社）

來季球衣及風褸印特別徽章紀念祖達

球會在諮詢家屬意願後，早前已宣布永久高掛祖達的20號球衣，當中包括球會不同梯隊及女子隊，均不會有球員再用這個號碼。

利物浦球員踢季前熱身賽，全軍臂纏黑紗，訪港在啟德跟AC米蘭一戰，球衣上首次穿上印有「Diogo J. 20」的特別徽章紀念祖達。球迷可在球會專賣店印上這個徽章，收益撥捐利物浦慈善基金，並會以祖達的名義創立一個支持草根足球的計劃。

由於2025/26球季利物浦會更換球衣贊助商，季前熱身賽仍穿Nike，8月1日起會改穿adidas，新一季球衣及風褸都會印上「Forever 20」特別徽章紀念祖達，相信與季前熱身賽上Nike球衣上的徽章設計會有所不同。