AC米蘭公開操練遇狂風雷雨 開始10分鐘即暫停 球員球迷爭相走避
撰文：袁志浩
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【天文台 / 紅雨 / 利物浦對AC米蘭】香港周五（25日）受狂風雷雨吹襲，香港足球盛會2025的AC米蘭公開操練亦受影響，活動在舉行約10分鐘後暫停，球員已返回更衣室，經過約半小時暫停後，球員在紅雨下再度步出球場繼續操練。
今次香港足球盛會四支球隊的公開操練，唯獨AC米蘭選擇於香港大球場舉行，其餘三隊均選擇比賽場地啟德主場館。
AC米蘭的下榻酒店位於金鐘，公關指球隊選擇香港大球場，「是為了改善球隊後勤和比賽安排，帶來更有效率的訓練計劃，同時仍能為球迷提供完整的公開訓練體驗」。
結果在香港大球場沒有可開合的上蓋下，香港今晚剛好迎來狂風雷雨，天文台更指短期內香港可能受冰雹影響，提醒市民如身處室外，應立刻到安全地方躲避。
AC米蘭的公開操練原定於晚上7時30分開始，球員約7時15分入場熱身，但現場已傳來陣陣雷聲，閃電愈閃愈近，雷聲愈來愈大。
天文台先後發出黃色、紅色暴雨及雷暴警告，雖然在場職員立即派發雨褸，但在又密又大的雨勢下，傳媒與球迷都爭相到有蓋的地方暫避，AC米蘭職球員在約7時27分返回更衣室。當時公關指，公開操練活動暫時停止，仍未知道下一步安排。不過經過約半小時暫停後，球員在紅雨下再度步出球場繼續操練。
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