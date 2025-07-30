中國足壇反腐案︱涉案18高層全獲刑　陳戌源判最重　李鐵入獄20年

隨着中國足協前紀律委員會主任王小平、中超公司前董事長劉軍判決出爐，今輪中國足壇反腐案涉案的18位中國足球不同機構高層已全部判刑。

最受注目的前國足主帥李鐵被判監禁20年，並在二審維持原判；而刑罰最重的是前中國足協主席陳戌源，他被判處終身監禁，終身剝奪政治權利，全部財產被沒收。



前國足主帥李鐵被判監20年。（截圖）

前中國足協主席陳戌源被控在13年任期內受賄217次，涉及超過8100萬人民幣，去年3月26日在湖北省黃石市中級人民法院一審宣判罪成，判罰無期徒刑（相當於終身監禁），剝奪政治權利終身，沒收全部個人財產，受賄違法所得依法上繳國庫。陳戌源在庭上認罪，最後陳述環節90度鞠躬近10秒向全國球迷道歉，「我無臉面面對廣大球迷，在此我向全國球迷公開謝罪，真誠地向廣大球迷說聲對不起，希望能得到球迷的寬恕」。

中國足壇反腐案︱涉案18高層判刑全紀錄：

1. 陳戌源（前中國足協主席）：終身監禁，終身剝奪政治權利，並沒收個人全部財產。



2. 李鐵（前國足主教練）：一審判罰監禁20年，二審維持原判。



3. 杜兆才（前國家體育總局副局長）：監禁14年，罰款400萬人民幣。



4. 陳永亮（前中國足協常務副秘書長兼前國家隊管理部部長）：監禁14年，罰款220萬人民幣。



5. 于洪臣（前中國足協副主席）：監禁13年，罰款200萬人民幣。



6. 馬成全（前中超公司董事長）：監禁11年3個月，罰款80萬人民幣。



7. 劉奕（前中國足協秘書長）：監禁11年，罰款360萬人民幣。



8. 付翔（前武漢市足球運動管理中心主任、前武漢市足球協會常務副會長、秘書長）：監禁11年，罰款140萬人民幣。



9. 劉軍（前中超公司董事長）：監禁11年，罰款110萬人民幣。



10. 李毓毅（前中國足協副主席）：監禁11年，罰款100萬人民幣。



11. 王小平（前中國足協紀律委員會主任）：監禁10年半，罰款70萬人民幣。



12. 董錚（前中超公司總經理）：監禁8年，罰款200萬人民幣。



13. 劉剛（前成都市足球協會專職副主席）：監禁8年，罰款70萬人民幣。



14. 戚軍（前中國足協戰略規劃部部長）：監禁7年，罰款60萬人民幣。



15. 黃松（前中國足協競賽部部長）：監禁7年，罰款60萬人民幣。



16. 譚海（前中國足協裁判管理部部長）：監禁6年半，罰款20萬人民幣。



17. 辜建明（前成都市足球協會主席兼秘書長、前中國足協執委會成員）：監禁6年，罰款40萬人民幣。



18. 劉磊（前武漢全民健身中心副主任、前武漢市足球管理中心競賽部部長）：監禁2年半，罰款30萬人民幣。

