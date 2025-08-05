伊沙克想走掀「轉會三國志」　利物浦紐卡素博奕曼聯勢主宰結果

利物浦向紐卡素射手伊沙克（Alexander Isak）打主意，在轉會市場掀起漣漪效應，迫使紐卡素跟曼聯爭搶萊比錫前鋒錫斯高（Benjamin Šeško），演變成一場轉會市場「三國志」，距離英超開季尚餘兩星期，情況依然複雜未明。



伊沙克回到紐卡素獨自操練。（Ｘ）

伊沙克想走 紐卡素跟曼聯爭錫斯高

利物浦出價1.1億英鎊，圖收購伊沙克，遭紐卡素斷然拒絕後，一度傳出紅軍無意「加碼」追逐。伊沙克因「大腿微傷」未有隨紐卡素到亞洲踢熱身賽，之後利物浦高價簽入前鋒艾傑迪基，然而事情並未因此告一段落，25歲的伊沙克在7月下旬主動尋求離隊的可能。

紐卡素一直列伊沙克為「非賣品」，但在球員意向下，不得不尋求解決方案，大前題是要先找到替補人選。曼聯原先屬意的新中鋒人選基奧基尼斯（Viktor Gyökeres）已加盟阿仙奴，於是轉移目標向RB萊比錫前鋒錫斯高身上，而紐卡素在伊沙克想走之下，亦加入戰團。

錫斯高。（Getty Images）

紐卡素二度出價加碼至9000萬歐元 曼聯料亦會跟隨

要踢萊比錫交易並非易事，他們為錫斯高的轉會費定價以7500至8000萬歐元起跳，並附加500至1000萬獎金條款，換言之總值可能要去到9000萬歐元。紐卡素早前出價7500萬歐元，附帶500萬歐元獎金條款首次出價遭萊比錫拒絕，要求對方保證轉會費加碼至8000萬歐元以上，銀碼與今夏向阿仙奴提出的相同。

足球「轉會達人」羅曼奴最新消息指，紐卡素為爭錫斯高，已正式提出加碼至總值9000萬歐元，包括8000萬歐元保證轉會費，及1000萬歐元浮動獎金條款，相信可滿足到萊比錫的要求，不過目前未有球員方面的意向。同樣希望獲得錫斯高的曼聯，尚未正式出價，但他們已向萊比錫確認，「假如錫斯高選擇曼聯，他們便會出價」。

紐尼斯。（路透社）

錫斯高如投紐卡素的可能連鎖效應

錫斯高與萊比錫有「君子協定」，今夏只要有球會達到球會標價，便會讓他離隊。假如他同意轉投紐卡素，很可能會令喜鵲改變心意，願意高價將伊沙克賣給利物浦。而一切猶如連鎖效應一樣，紅軍如獲得伊沙克，很大機會做返個「順水人情」，將紐尼斯售予沙特球會希拉爾。紐卡素班主為沙特主權基金，與沙特各大球會終極財源相同。

伊沙克上周曾返回西班牙，跟隨舊東家皇家蘇斯達操練。紐卡素正值在亞洲踢熱身賽，剛剛在韓國首爾跟熱刺友賽，尚未返回英國，一度盛傳拒絕歸隊的伊沙克，近日已回到紐卡素獨自訓練。

馬克古希。（Getty Images）

開季前兩周轉會市場終極高潮

可是錫斯高一旦選擇曼聯，紐卡素或許只能強行留住伊沙克。因此曼聯將主宰利物浦與紐卡素這場重大博奕的結果。當然最終勝負難料，紐卡素就算留住伊沙克，會否影響他來季的表現實難估計。

紐卡素與利物浦的博奕，不止伊沙克一人，紅軍想獲得的水晶宮中堅馬克古希（Marc Guéhi），紐卡素最新亦加入戰團。這位25歲英格蘭中堅跟水晶宮只餘下最後一年合約，早前傳出利物浦曾出價被拒，水晶宮企硬索價5000萬英鎊，利物浦表明不願付出超過4000萬英鎊。紐卡素加入戰團，但放風出價同樣為4000萬英鎊。

開季前最後兩星期，一場牽涉利物浦、曼聯和紐卡素的「轉會三國志」，到底會如何發展？有意思的是，今年的英格蘭社區盾正是由利物浦對水晶宮，到時馬克古希會穿上哪一件球衣？