轉會︱門將查福特重返曼城　紐卡素先出價一條款讓藍月搶人成功

英格蘭門將查福特（James Trafford）以2700萬英鎊轉會費，由般尼重返曼城。這位22歲曼城青訓產品，兩年前以1900萬英鎊轉投般尼後表現良佳，受到不少豪門球會注視，紐卡素同樣出價2700萬英鎊收購，但由於曼城出售他的時候附帶回購條款，因此付出同樣價錢便可後發先至獲得查福特。



查福特重返曼城。（曼城官方X）

一特別條款助曼城「後發先至」搶人

查福特效力般尼兩季，上季在英冠45次上陣，29場能保持不失球，助般尼新一季重返英超，入選英冠年度最佳11人，表現備受讚賞。紐卡素率先出價2700萬英鎊求購，曼城出售他的時候，不止附帶回購條款，還加入「同價權益」（matching rights），意思就是曼城只要付出跟對手相同的價錢，便可獲得收購優先權，因此曼城可以「後發先至」搶人成功。

查福特本人對重返曼城非常高興，事實上3年前他許下心願，希望有朝一日可為曼城上陣。他早在2015年只得11歲時已加入曼城青年軍，「重返曼城對我和家人來說都是一個特別和自豪的時刻」，更指此刻重返母會的自己比起2023年離隊的時候「優秀100倍」。

查福特一直夢想為曼城上陣。（Ｘ）

查福特：較兩年前的自己「優秀100倍」

「我一直夢想有天可重返曼城。這是一個我叫做『家』的地方，它是間真正特別的球會。」查福特簽約曼城5年，並有權續約多1年。他來季會披上曼城1號球衣。曼城長年擔任正選的巴西門將艾達臣（Ederson），加盟後一直穿上31號球衣。

查福特稱，「我仍很年輕，渴望學習和進步，我知道沒有任何環境較曼城更能夠幫助我發揮潛力，成為我所能夠的最出色門將。」曼城足球總監維亞拿（Hugo Viana）補充，「占士已是英格蘭球壇其中一位最出色的年輕門將，我們很高興能把他帶回曼城。 他擁有成為頂級門將的一切條件，我們完全相信他會非常成功，在曼城及英格蘭國家隊成為頂級門將。」

查福特會穿上曼城1號球衣。（曼城官方X）

挑戰艾達臣正選地位 後備門將奧迪加可離隊

隨着查福特加盟，消息指曼城會讓其中一位後備門將奧迪加（Stefan Ortega）離隊。 艾達臣加盟8年以來穩佔正選門將席位，31歲的他跟曼城合約進入最後一年，曾盛傳今夏很大機會離隊，但上月已澄清離隊傳聞「99%是假新聞」，查福特會嘗試挑戰他的位置。

查福特共為般尼73次上陣，包括2023/24球季28次在英超出場。 在國家隊層面，他曾代表英格蘭U17及U21國家隊，是小三獅贏得2023年U21歐國盃的成員，他在當屆賽事全程保持不失球，成為他的成名作。2024年首次獲大國腳徵召，惟暫仍未獲上陣機會。

查福特尚未獲英格蘭大國腳上陣。（Getty Images）

曼城兩轉會窗已花逾3億英鎊

曼城今夏大變身，奇雲迪布尼、基爾獲加兩大主力離隊，查福特是繼查雷恩達斯（Tijjani Reijnders ）、 艾洛利（Rayan Ait Nouri）、卓基（Rayan Cherki）、尼潘（Sverre Nypan）、比堤歷尼（Marcus Bettinelli）後，今夏加盟的第6位新球員，總開支達到1.54億英鎊。

加上他們今年1月冬季轉會窗已共花1.76億英鎊收購馬穆殊（Omar Marmoush）、尼高干沙利斯 (Nico González）、古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）和域陀萊斯（Vitor Reis）4將，因此2025年兩個轉會窗累計已花超過3億英鎊增兵。

曼城 - 暫時消費額：1.54億英鎊／淨開支：7540萬英鎊

曼城2025/26夏季轉會窗：



新加盟：雷恩達斯（Tijjani Reijnders, 4650萬英鎊 ）、 艾洛利（Rayan Ait Nouri, 3630萬英鎊）、卓基（Rayan Cherki, 3090萬英鎊）、查福特（James Trafford，2700萬英鎊）、尼潘（Sverre Nypan，1250萬英鎊）、比堤歷尼（Marcus Bettinelli，40萬英鎊）



已出售：恩古圖（約2570萬英鎊售予多蒙特）、佩洛尼（約1300萬英鎊售予科木）



已離隊：奇雲迪布尼（自由身加盟拿玻里）、基爾獲加、卡臣



待售：基亞利殊

