孫興慜抵美國即將加盟FC洛杉磯　傳因為愛兩度拒絕續約熱刺︱轉會

韓國足球巨星孫興慜，日前宣布今夏離開效力十年的熱刺，美職聯（MLS）球隊FC洛杉磯（LAFC）會在美國時間周三下午召開記者會，料宣布孫興慜加盟球隊。

近日有傳熱刺其實兩度欲挽留孫興慜，然而這位33歲球星均拒絕了，原因明顯不是為錢或出場機會，而是出於對熱刺的愛。



孫興慜早前已抵達洛杉磯並入場觀賞FC洛杉磯的聯賽盃首階段賽事。（Getty Images）

孫興慜即將加盟FC洛杉磯 轉會費創美職聯紀錄

FC洛杉磯以英文及韓文雙語發新聞稿，表示他們將有「重大消息宣布」，會在美國當地時間周三下午2時（香港時間周四早上5時）在主場館BMO Stadium召開記者會。明顯地，就是要公布孫興慜來投的消息。屆時記者會將在球會網站LAFC.com串流直播，球迷亦可在球會的YouTube，Facebook及X社交媒體頻道收看直播。

據ESPN報道，孫興慜會以2650萬美元（約2000萬英鎊）轉會費加盟FC洛杉磯，打破美職聯的轉會費紀錄。舊紀錄由阿特蘭大聯去年冬天創下，他們以2200萬美元引入英冠米杜士堡26歲前鋒拿夫（Emmanuel Latte Lath）。孫興慜早前已抵達洛杉磯，並在當地時間周二到FC洛杉磯主場觀賞主隊對墨超球隊堤格雷斯的聯賽盃首階段賽事。

孫興慜日前才淚別熱刺。（路透社）

韓國巨星不捨熱刺 新帥法蘭克欲挽留

熱刺8月3日在首爾友賽紐卡素，作為今夏亞洲之旅最後一場熱身賽，老孫在比賽前一天的記者會上突然宣布離開熱刺。對紐卡素一仗成為他在熱刺的告別戰，他在同鄉面前淚別白百合。

孫興慜與熱刺難離難捨，不少人認為是新帥法蘭克（Thomas Frank）上任後改朝換代所致，然而法蘭克其實亦希望留住孫興慜，選擇離隊是老孫本人的意思。

孫興慜獲熱刺隊友英雄式送別。（Getty Images）

對熱刺出於愛的選擇

孫興慜跟熱刺的合約，原定今夏屆滿，他合約中附帶續約一年、至2026年夏天的條款。上季熱刺曾研究為他開出一紙巨額長約，可是球隊在英超表現差勁，位列中下游，孫興慜的狀態亦在持續傷患下再度滑落，於是續約計劃遭擱置。

既要不時回到亞洲為國家隊上陣，又要應付時任主帥普斯迪高古極高體能要求的戰術風格，都令孫興慜為應否留在熱刺種下疑竇。他最終認定，現在離隊是對他個人和球會的最佳時刻——他不希望等到回復自由身才走，希望球會能在他身上獲得一筆轉會費，這亦是今年一月啟動續約條款的原因。

孫興慜抵達洛杉磯後神采飛揚。（Getty Images）

不想成為球隊或新帥負擔

不同媒體消息均指出，熱刺新帥法蘭克曾希望留住老孫，可是孫興慜認為是時候重新出發，他不想成為熱刺及法蘭克的負擔，並希望趁仍在高峰的時候離開，甚至有傳他曾兩度拒絕熱刺提出的一年新合約。

他在8月2日的記者會上亦明言，「我決定離開已有一段長時間，因此過去數星期對我來說並不容易。我總是嘗試光明正面，當我踢足球的時候，我是最快樂的人。要離開一個花上10年的地方並不容易。」就算是離別，孫興慜對熱刺仍充滿着愛，「我不想因為我而傷害任何隊友，不想因為我而讓球隊製造那怕只是一點點雜音。因此我已盡我最大努力，嘗試做到最好。」

孫興慜選擇轉投美職聯，2026世界盃絕對是一大因素。（Getty Images）

轉戰美職為2026世界盃「超前部署」：可能是我最後一屆

孫興慜的下一站不乏選擇，尤其西甲兩大班霸皇馬和巴塞長年對他虎視眈眈，但他明顯考慮到國家隊和2026年世界盃，並在日前的記者會上坦言：「某程度上，世界盃是最重要的事情，那可能是我的最後一次世界盃，我認為我們應該為它付出所有。 同時重要的是，我會去一個能讓我快樂地踢足球的地方。」

洛杉磯風光明媚，而且是2026美加墨世界盃的主辦城市之一，正符合他的要求。而韓國隊主帥洪明甫接受韓國傳媒訪問時亦直言，孫興慜最重要是保持狀態，若然效力美職聯的話，對明年世界盃有幫助。