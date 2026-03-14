環深圳水庫綠道二期開放　最新雙螺旋湖光塔超好打卡　附行山路線

深圳最近的天氣太舒適了，正是戶外遊玩的好時節。環深圳水庫綠道二期剛開放不久，知道的人不多，沿途皆是湖光山色，湖邊綠道、觀光塔、落羽杉、大草坪……

一場身心治癒之旅，立刻出發。



深圳寶藏環湖綠道，零難度，超舒服

對於熱愛戶外踩單車的人來說，環深圳水庫綠道的含金量不用多說。隨着環深圳水庫綠道二期的開放，不必再繞行愛國路，30公里環湖閉環路線又進一步，路途安全係數直接拉滿。

綠道二期路線全長2.2km，直接連通了梧桐綠道和淘金山綠道，沿途還能打卡8大公園，可體驗多個戶外玩法，即使是日常來這散步發呆，曬曬太陽，也是不錯的選擇。

第1站：東湖公園西門

本次我們選擇的路線起始點為東湖公園西門，從孔子聖像左側直行，道路寬闊，坡度和緩，且規劃了人行道和自行車道且，行經之處滿目綠意，形成了一條頗為舒適的「景觀大道」。

+ 4

趣味動物苑，深圳公園裏唯一的動物園區，至今已開放40年，是很多深圳人童年記憶裏最歡樂的地方。動物數量雖不算多，也稱得上是個帶小孩放電散心的好去處，和孔雀、山羊、猴子等互動合影，放鬆又治癒。

途中還發現了一處萌趣可愛的建築，仔細觀察才發現是一處經過改造的公共廁所，看着這片粉藍相間的色彩，就連心情也好上了幾分。

不過10分鐘路程，便來到了深圳水庫主壩，秋黃的草色映入眼簾，空氣中洋溢着宜人的氛圍，只是單純走走也足夠愜意。

第2站：湖光塔

綠道新晉人氣打卡地，非這座19.5米的湖邊「白色巨塔」莫屬。以天際滾雲為靈感，取湖光山色為意，外部環繞雙螺旋階梯，遊人可直達塔頂觀景平台。

+ 3

抬頭望去，高大宏偉的塔體格外震撼，陽光撒上去，通透中帶着些許夢幻。沿着DNA般的階梯上行，一步一景，360度縱覽城區人文自然風光。

登臨塔頂，進可俯瞰深圳水庫碧波盪漾的湖岸風光，與梧桐山壯麗宜人的山野景色，轉身還能展望羅湖城區的壯闊繁華，在山水城的交融處，擁抱都市自然之美。

第3站：連翠橋觀景長廊

蜿蜒起伏的連翠橋是連接公園綠道的重要節點，宛如一條橙色絲帶穿行在山林湖畔間，平坦路段非常適合散步、騎行，途中還有休憩地和補給站。

翠林中偶有鳥鳴從深處傳來，望着水庫寧靜如海的碧色水面，感受迎面而來的温潤微風，彷彿能洗去所有疲憊。

打卡兩大自然公園，邂逅趣味日常

如果說環深圳水庫綠道是一段詩意漫步，那麼沿途串聯起的翠湖文體公園與淘金山綠道，便是最合適慢慢放空的遊玩部落。

1. 翠湖文體公園

公園裏藏着一個河狸主題樂園，形象各異的河狸，被打造出滑梯、索道、旋轉樓梯等多個設施。小朋友們變身探險家，在攀爬、滑行、穿梭中，感受童年最簡單的快樂。

秋冬是落羽杉最美的季節，陽光透過枝葉灑下斑駁光影，漫步其間，就連時光也慢了下來。

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再往前便是一片開闊的大草坪，小孩們牽着風箏奔跑，大人們則鋪着野餐墊聊天，或是躺着看雲緩緩飄過，享受屬於自然獨有的繾綣温柔。

2. 淘金山綠道

淘金山綠道全長7.07公里，全程走下來大約兩小時，時間不充裕的小夥伴，也可以只走其中一段返程。從深圳布心山郊野徑出發，步行15分鐘即可登頂「金山亭」。大大小小的「島嶼」點綴在深圳水庫中央，形成宛如「千島湖」一般的無限風光。

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此外，高低起伏、彎曲如盤蛇的綠道也很適合騎行，在下坡時感受乘風滑行，翻山越彎的快感。野徑則可以更加深入自然，感受一草一木的呼吸。

找不到生活答案時，不妨去大自然走一走。

環深圳水庫綠道二期

交通：地鐵7號線太安站C出口步行15min至東湖公園西門

徒步路線：羅湖區東湖公園西門→趣味動物苑→深圳水庫大壩→湖光塔→連翠橋觀景長廊→翠湖文體公園→淘金山綠道

花費時長：2-3小時

難度：兩顆星

tips：湖光塔每日18:00-22:00會亮燈，站在塔頂時會感受到輕微晃動，屬於鋼結構正常響動，無需驚慌～



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