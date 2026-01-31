深圳梧桐山行山｜鵬城最高峰凌雲道天梯路線　943.7m的山海城美景

鵬城之巔，會當凌絕頂，一覽眾山小。



深圳最高峰，梧桐山全景解碼

深圳市梧桐山風景區成立於1989年，是這座城市的標誌性座標，橫跨羅湖、龍崗、鹽田三個區，瀕臨大鵬灣，與香港山脈相連、溪水相通，是深圳唯一的國家級風景名勝區。

主峰海拔943.7米

主峰大梧桐海拔943.7米，是深圳最高峰，能同時俯瞰繁華的都市，壯闊的海灣以及連綿的山脈。

山、海、城的三重奏

攀爬梧桐山，你將收穫的不僅是「深圳最高峰」的標籤，還有繁華都市、遼闊海疆、蒼翠山巒的三重交響，這是梧桐山給予每一位攀登者最慷慨的禮物。

向西眺望，羅湖、福田乃至南山的現代都市天際線在雲霧中勾勒出輪廓，向東俯瞰，鹽田港的五彩集裝箱格外凸顯，一艘艘巨輪變成了小點劃出弧線，遠處海面上群島點綴，環顧四周，則是梧桐山脈自身層巒疊翠、鬱鬱葱葱。

觸手可及的流雲劇場

立於梧桐山脊，棉絮般的積雲以肉眼可見的速度翻滾而過，它們不再遙不可及，彷彿伸手就能扯下一縷，目之所及再也沒有任何遮擋，遠處的雲層清晰可見，於是你看見雲層之上的天空。

梧桐山行山路線分享

梧桐山擁有6條成熟登山道，難度各異，本次選擇從凌雲道開始，此條登頂線路具有一定難度，但同時也趣味十足，途經小梧桐觀景台、十里杜鵑、好漢坡，既有森林掩映，又可行至開闊處俯瞰城市、海灣。

路線全長6公里，耗時3.5h，有3段頗具挑戰性的上坡，也有下坡及平緩路段可稍作調整，讓我們一起從梧桐山南出發，沿着山脊線行走。

垂直天梯，直插梧桐半山腰

本段道路全長2.4公里，耗時約1h，始於梧桐山南路，途徑凌雲道，直插小梧桐電視塔下方，雖然陡峭但路程較短，是追求效率、挑戰自我的登山者的首選。

凌雲道：千級石階試煉

凌雲道，梧桐山登頂路線中赫赫有名的「天梯」，以其「連續陡峭的石階」著稱，起始於相對平緩的林蔭道，是熱身的好階段。

隨之進入連綿不斷的陡峭石階，最窄處的石階只有半個腳掌寬，最陡處傾斜度達70度，休息平台處便可初覽城景，還可能偶遇野豬哦～

小梧桐電視塔：城市瞭望台

海拔692米的深圳電視發射塔矗立於山脊制高點，其觀景台是俯瞰深圳都市的絕佳窗口。

向遠處望去，羅湖與福田的摩天樓群如鋼鐵般鋪展，地王大廈、京基100、平安金融大廈這幾座深圳曾經與如今的第一高樓在遠處赫然可見。

山脊縱走，移步換景的雲端長廊

從小梧桐繼續出發，往豆腐頭的方向走，途經十里杜鵑和好漢坡，全程約3.6公里，耗時2.5小時。

這段路沿着山脊線行走，部分路段遮擋物較少，山兩邊的景色都可盡收眼底，雖未至山頂，視野同樣開闊。

十里杜鵑：森林與天際線的變奏

十里杜鵑全長2.38公里，得名於春季杜鵑花海，但即便無花時節，其多變的路徑與豐富的景觀仍魅力十足，大部分為平緩路段與下坡，難度較低，雨後行走尤為舒適，森林段空氣清冽，綠意盎然，「空山新雨後」的含義躍然紙上。

穿過林蔭後豁然開朗，山脊線裸露在晴空下，視野毫無遮擋，可清晰看見遠處的城市天際線，終點處還有寬闊的觀景平台供攀登者休憩、賞景。

好漢坡：登頂前的終極衝刺

好漢坡步道，聽名字就知道不簡單，從「嘯風攬雲」平台到「鵬城第一峰」，總長1.2公里，全程皆為上坡，難度較大，其中一段50度坡度300多級的台階路最具挑戰性。

登頂時刻，鵬城第一峰

吹吹山頂的風

登頂後極目遠眺，再也沒有任何事物能遮擋住你的視線，風從四面八方湧來，捲走攀爬後的燥熱與疲累，山巒、樓群、港灣，一切都變得渺小。

在風聲裏，地鐵的擁擠、手機的未讀訊息、寫字樓的回憶，都成了遙遠的迴響，你只需要張開雙臂，與風撞個滿懷。

一起看日落熔金

「日落時刻山頂的人是最多的，有時可能連站的地方都沒有。」來到深圳最高點怎麼能不看一場日落呢？這裏是全深圳最開闊的落日觀賞點。

日漸西沉，山、海、城都染上了顏色，然後是天空，然後是雲。

梧桐山攀爬Tips：

交通：8號線梧桐山南D出口

本期登山口：梧桐山南

路程時長：全程6km，耗時3.5h

梧桐山南→凌雲道→小梧桐→十里杜鵑→好漢坡→大梧桐



遊玩TIPS：

1. 建議出發前在準備好食物和水，可以多帶一些水果和補充能量的食物，沿途也有很多買水的補給點；

2. 本條路線有3段難度較高的上坡，攀爬中心率過高需及時休息；

3. 夏季日落時間在7點左右，若想觀看日落可遲一點出發；

4. 日落後天黑得很快，晚上下山沒有路燈，建議帶上手電筒或手機照明；

5. 晚上從凌雲道下山比較危險，建議從秀桐道下山，大約1.5-2小時可行至山腳公路，但是要到深外高中地鐵站還有一段距離，建議直接打車到地鐵站或直接打車回家。

