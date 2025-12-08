蓮塘新商場｜景福安薈鄰！地鐵直達50＋餐廳進駐　1間甜品店¥9起

蓮塘新商場｜蓮塘口岸沿線商場｜深圳蓮塘又有新地標啦！位於蓮塘口岸的「景福安薈鄰」早前已開幕！該商場主打地鐵直達的超強交通優勢，地鐵出口直達，場內更匯聚了超過50間人氣餐廳，無論是網紅麵包店、火鍋店還是西餐應有盡有！即刻帶大家睇睇這個新場有甚麼亮點啦！



蓮塘新商場｜景福安薈鄰開幕！

景福安薈鄰是深圳蓮塘口岸片區，於2025年11月底全新開幕的社區型商場，地理位置超方便，地鐵「蓮塘站」A出口直達！而且商場鄰近極受港人歡迎的蓮塘森照肉菜街市 、「平餸一條街」坳下肉菜市場、仙湖植物園和梧桐山的仙桐體育公園，絕對是港人北上蓮塘遊玩的新蒲點！

蓮塘新商場｜50+餐廳進駐！

商場商業面積約3萬平方米，樓高3層，進駐的店舖定位親民！匯聚超過50個品牌，涵蓋餐飲美食、零售服飾、兒童親子及休閒娛樂等。當中包括主打性價比高的時裝店「7號衣庫」、牙科診所「鼎植口腔」、按摩店「潤今生」，以及採耳店「安極白月光」等。

餐飲方面，品牌較為小眾且有特色！例如「江記甜品」、「麥安研」、「煲仔正」、「悅得閑」、「名典炭烤牛扒」、「野人先生」、「朋朋潮汕火鍋」、「七湘尋鮮土菜」、「魚家王脆肉鯇火鍋」等。雖然大部分商店已開業，但還有部分食店正在裝修，大家拭目以待啦！

景福安薈鄰

地址：羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側

交通：深圳地鐵2、8號線蓮塘站A岀口步行50米



