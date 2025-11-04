深圳刷臉過關懶人包｜5秒出境！福田羅湖蓮塘適用　申請資格+方法

深圳刷臉過關｜國家移民管理局日前宣布，明日起（5日）深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗及文錦渡等多個口岸將啟用「刷臉」智能通道，大家日後通過這些關口時，無需出示回鄉證即可「刷臉」出境，至於該服務如何申請，申請資格又是什麼，就要留意下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

繼去年11月，深圳灣口岸免出示證件過關（俗稱「刷臉」智能通關）開始試行後，國家移民管理局早前宣布，11月5日起將擴大適用口岸範圍，涵蓋至福田、羅湖、蓮塘、皇崗、文錦渡口岸、珠海横琴及港珠澳大橋，日後港人過關更加快捷便利。

福田、羅湖、蓮塘、皇崗及文錦渡口岸等關口將啟用「刷臉」智能通關。（資料圖片）

深圳口岸刷臉過關｜申請資格是什麼？

港人只需年滿14歲，並持有效《港澳居民來往內地通行證》（包括非中國籍），以及同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息，便可使用「刷臉」智能通關。

● 年滿14歲以上

● 持有《港澳居民來往內地通行證》（含非中國籍）的港澳居民

● 持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民

● 同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息



深圳口岸刷臉過關申請方法｜需要申請嗎？

目前可經內地邊檢快捷通道通關的港澳居民，無需額外申請。而符合「刷臉」通關條件的市民，可帶同回鄉證，在口岸設立的邊檢快捷通關信息採集點按規定申請。

深圳口岸刷臉過關｜是否仍需攜帶回鄉證？

雖然使用「刷臉」通關時不需出示回鄉證，但市民進入內地後，可能仍需要使用回鄉證辦理停居留、出行等事宜，因此應隨身攜帶有效出入境證件。

市民仍應隨身攜帶有效出入境證件。（資料圖片）

深圳口岸刷臉過關｜刷臉通關方法5步完成

1. 選擇「免出示證件」通道；

2. 平視通道入口鏡頭，適當調整站立位置；

3. 按照屏幕顯示內容，核對身分資料；

4. 待通道閘門打開後進入通道；

5. 核對指紋、容貌等生物特徵，無誤後待出口閘門打開後即完成通關查驗



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）