深圳7條行山路線　鵝公髻絕壁棧道必打卡　鳳凰山溯溪步道啱新手

「打工暫停，我先去戶外徒步了。」

深圳，戶外人公認的行山天堂。獨特的山海連城地勢環境，串聯起無數令人驚歎的徒步路線。



今天分享深圳7條「登山徒步路線」，將原野自然風光盡收眼底，在用腳步丈量土地的過程中，讓內心重獲平靜和治癒。

深圳7條行山徒步路線

1. 梧桐山：深圳第一高峰、不止雲海日出

梧桐山，深圳第一高峰，也是國家級風景名勝區，含金量不用多言，一年四季都有市民遊客來這裏登山遊玩。

+ 4

在山林棧道中穿梭，碧綠的靜謐總能安撫人心，感受山林意趣，來一場獨特的心靈按摩。

雖山高路遠，但頂峰的風景一絕。在梧桐山的好漢坡廣場，能遠眺到沙頭角與對岸香港的山海連城之景，密林、海港、綠野、高樓盡收眼底。

每年3月，簕杜鵑花海綻放

除了雲海日出，每年3-4月份盛開的杜鵑花海，也是梧桐山徒步過程中不可錯過的盛景。（可先收藏再打卡～）

+ 1

各種杜鵑花品種，形成一片浪漫的山間花海秘境，萬花屏、鳳凰台、十里杜鵑、好漢坡，都是賞花必去打卡點。

梧桐山

地址：深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路2076號

交通：地鐵8號線蓮塘站A口；地鐵8號線梧桐山南站D口

開放時間：6:00-19:00

徒步路線：梧桐山北門牌坊-梧桐山北路-鳳凰台-好漢坡廣場-大梧桐

花費時長：全程約9公里，花費3-4小時

徒步難度：★★★★

*山路較長較陡，新手建議備好登山裝備和飲用水，量力而行



2. 園山鵝公髻：深圳唯一的絕壁棧道

鵝公髻，深圳唯一的絕壁棧道，被人稱作深圳「小張家界」，位於東部華僑城的西側，與茶溪谷毗鄰。

雖然海拔不高，但因其崎嶇的山道，使得登頂並沒有想象中那麼輕鬆。

鵝公髻步道多以石階為主，原生態的路況生機盎然。茂盛的綠意包裹着四周，成一道道天然的遮光屏障。一路幽靜至極，偶爾會有輕風劃過樹梢的窸窣之聲。

+ 9

原始步道，一路登高望遠

整個鵝公髻最迷人的便是臨近山頂處的絕壁棧道，從山腳到徒步至此處，大約一個小時的路程。

沒有樹木的遮擋，在棧道上可以眺盡深圳的雲海，龍崗甚至是羅湖的城景更是一覽無遺。

深山古寺，遠離城市喧囂

背靠鵝公髻的妙覺寺，面積不大，有點深山古寺的感覺，自建成之後從未開放過。

往深處走去，會遇見《巴啦啦小魔仙》同款佛塔林，沒有多少遊人，午後的陽光透過樹梢灑落在石塔上，神秘而莊嚴，靜謐氛圍下心靈隨之被淨化。

園山鵝公髻

地址：深圳市龍崗區橫崗街道園山風景區內

交通：地鐵3號線橫崗站，出站後打車13分鐘即可到達

開放時間：8:00-17:30

徒步路線：園山風景區正門-鵝公髻棧道-大康溪谷-妙覺寺-園山寶塔林

花費時長：1-1.5小時

徒步難度：★★★



3. 塘朗山：遠眺都市山城交融風光

塘朗山，深圳十峰之一，前可入山暫避都市喧囂紛擾，後能遠觀城市天際線，雖距離喧囂的城市只有咫尺之隔，卻又野趣十足。

寬闊的盤山道沿着山勢蜿蜒向上，鬱葱的森林間也有着平坦的石板道貫穿而過。不用特別吃力，就能體驗到登山徒步和叢林探險的樂趣。

+ 6

深圳版花果山，好野

而爬塘朗山的最大驚喜，當屬是與這裏的「原住民」來一場意外邂逅。這群在公園初建時就已經存在的獼猴，最初只在山上生活，近幾年卻開始頻繁在山下露面。

高空觀景，視野開闊

一路上山，步道兩旁不時出現山花野果，呼嘯的車流聲慢慢變得若有若無，向山下看看，窺見這座城市獨有的魅力。

塘朗山

地址：深圳市南山區龍珠六路盡頭處

交通：地鐵7號線桃源村站D口，步行約9分鐘

徒步路線：龍珠門-荔雲徑-青雲台-百尺天梯-極目閣

花費時長：0.5-1小時

徒步難度：★

*文明觀猴，請勿投餵



4. 鳳凰山：被低估的森林吸氧地

說起鳳凰山森林公園的名字，大部分人都聽過，但不少人都被靈驗的鳳岩古廟所吸引，而忽略了鳳凰山本身的天然景色。

作為寶安第一山，鳳凰山海拔僅有376米，徒步難度低，上下山全程約1小時，新手小白或者帶娃出行都比較適合。

+ 10

溯溪步道，感受別樣清涼

溯溪步道就是這次徒步旅程最為驚喜的地方，一路走來綠樹成蔭，幾乎曬不到陽光，即使在炎熱的天氣也能感受清涼與愜意。

燒香拜佛，心誠則靈

攀爬不久，鳳岩古廟也近在眼前，據了解該廟宇為紀念文天祥所建，已有600餘年的歷史，據說在這裏求姻緣特別靈驗，也是不少人祈福燒香的好去處。

寺廟裏人氣最高的地方當屬許願長廊，密密麻麻的許願牌堆在一起，視覺看上去頗為震撼，每一個許願牌都承載着遊人最想實現的願望。

鳳凰山

地址：深圳市寶安區福永街道鳳凰社區

交通：地鐵11號線塘尾站B口，轉M284/M251公交到鳳凰廣場站；自駕導航「鳳凰山森林公園停車場」

開放時間：6:00-19:00（16:40停止入園）

徒步路線：鳳凰廣場-登山步道-鳳岩古廟

花費時長：1小時

徒步難度：★

*寺廟區域請保持安靜，勿拍佛像



5. 打鼓嶂：深圳版「千島湖」秘境

打鼓嶺又稱打鼓嶂，海拔約529米，也是深圳坪山、鹽田、龍崗三個區的界山。北面有兩大水庫（銅鑼徑水庫&炳坑水庫），東面為碧嶺、馬巒山，南為東部華僑城。

比起其他有成熟道路的山間，這裏顯得相對原始，新手小白在此徒步也許會略顯吃力，陡峭處要格外小心，但對有經驗的「徒步愛好者」來說，這裏很適合戶外挑戰。

+ 7

登頂俯瞰藍寶石湖泊

抵達山頂的涼亭後，360度的野郊景色一覽無餘，縱觀水庫全貌，大大小小的湖泊分佈其間，宛如一塊「藍寶石」鑲嵌在綠色的山野裏，讓人不禁聯想到千島湖的壯觀景色。

水面平靜無波，宛如大海一樣包容，微風徐來，吹皺一池湖水，偶爾有水鳥掠過湖面，一瞬間我彷彿進入了文人墨客筆下的山水世界。

從三洲田水庫著名的「碧三路」下山，一路上依舊是被綠意包圍的浪漫，迎面而來的山風吹得人心曠神怡，也吹來了屬於曠野天地的治癒氣息。

打鼓嶂

地址：深圳市鹽田區

交通：地鐵3號線至永湖地鐵站A1口，再換乘公交M295路公交車至景宜工業區下車後，步行上山

徒步路線：10號橋-山頂涼亭-台階路-碧三路

花費時長：3小時

徒步難度：★★★★

*山路未經開發，新手請認準紅絲帶路線或結伴前行



6. 梅沙尖：全新觀景台，30分鐘登頂

深圳的第三高峰梅沙尖，擁有絕佳視野，可觀山看海，絕美夕陽，由於觀景人數過多，經常在山頂出現人人人的情況。

在歷經施工升級後，海拔753米的梅沙尖「全新觀景台」已正式開放。

遠遠望去，梅沙尖託好像舉着「巨石飛碟」觀景平台像是山路的延伸，與環境融為一體。

+ 7

整體懸臂式平台高聳入雲，下方凹陷石棚提供了休息遮蔽的空間，也能夠容納更多的遊客還有網友調侃：梅沙尖不「尖」，現在成了梅沙「坪」。

如今，梅沙尖的視野愈加精彩，抬頭是浩瀚無垠的天空之境，回頭則是震撼的山海景觀，找個時間去雲端，看看山海吧～

梅沙尖

地址：深圳市鹽田區

交通：地鐵2/8號線到達鹽田路站D口，乘坐【雲海專線】至梅沙尖登山口；自駕導航茶溪谷停車場，乘坐【雲海專線】／或步行3.5km至梅沙尖登山口

徒步路線：從登山口沿着階梯上山登頂即可

花費時長：登頂只需30分鐘

徒步難度：★★

*雲海專線末班車為18:00，需注意遊玩時間



7. 梅林山：深圳曼哈頓，拍人生照片

在福田後花園——梅林，感受1小時登頂的純粹快樂。

一路向山而行，串山景，觀城景，穿過梅林水庫的青綠山林，走過一段又一段原始森林般的山路登頂望遠，解鎖深圳絕美的城市機位。

被深圳的繁華城景所震撼，在山頂與深圳第一高樓合影，拍出人生照片，怪不得許多人都稱這裏為「深圳曼哈頓」。

+ 7

徒步起點就在梅林水庫，看不到邊的斜坡，通往天空的階梯，宛如如宮崎駿的動畫世界，是深圳熱門的散步地之一。

放眼望去，梅林水庫像是山林裏溢出的青綠，沾了一湖樹影婆娑，水光山色相映成趣。

梅林山

地址：深圳市福田區龍尾路

交通：地鐵9號線下梅林站D口；自駕導航「梅林文體中心」

徒步路線：梅林水庫大壩右轉-塗鴉牆方向-54號燈柱旁的鐵絲網-白色高壓塔-登頂「虛靜」石

花費時長：路線往返6km， 約1.5小時

徒步難度：★★★

*山路較為陡滑，建議穿防滑登山鞋；配備長焦相機，拍攝效果更佳



「置身天地，和山野撞個滿懷～」

【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】