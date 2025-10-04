深圳行山｜羅湖首條生態郊野碧道1小時悠閒路線　梧桐山腳歎咖啡

散步水上「白飄帶」，看隱蔽瀑布溪流，坐在山腳下嘆咖啡。



想短暫逃離城市感，可以來這裏過一天。

羅湖居然還「藏」著這種人少好發呆的地方

深圳最近多了不少新綠道，我們選擇了一條真的蠻小眾的「羅湖正坑水碧道」作為散步地，就算在依舊炎熱的天氣，穿梭其中也能感知絲絲涼意。

+ 5

對於（像我）時常突發奇想親近自然，卻又不願深入山林的懶人朋友來說，可以找個閒暇時段，走走這條路線，綠道散完步，找家安靜咖啡館待一下午，心都能平靜不少。

今日份遊玩路線：總長3.67km耗時1小時

「羅湖正坑水碧道」總長3.67km，南起大望村，北至本煥學院，亦是羅湖區首條生態郊野型碧道，慢慢走1小時就能輕鬆走完，全程路段平緩，幾乎沒有需要爬坡的路段，輕鬆不累人。

碧道上的主角懸於水上的「白色飄帶」

「羅湖正坑水碧道」的後半程，為白色木質棧道「碧谷流嵐」，也是許多人前來打卡的碧道「主角」。

棧道如白色飄帶一般輕盈蜿蜒水上，環湖散步時，抬眼皆是山林景緻，在大自然間的一呼一吸都十分治癒。

+ 2

山澗瀑布飛流直下

瀑布就落在棧道中間位置，上游溪流奔流而下，交匯於此，形成瀑布景觀。靠近瀑布一側行走，還有絲絲涼意。

山腳下安靜歎口咖啡

來這，不止有逛綠道這一單調活動。綠道位於梧桐山腳下，沿途我們也偶遇了三間靜謐且能親近自然，空間自由度很不錯的咖啡館。散步綠道結束的午後，窩在小館裏嘆杯咖啡最合適不過了。

1. 彡喜花園SHANXI：「藏」在密林的咖啡小院

彡喜花園，就「藏」在進入綠道前的大路左側，需細心留意一下，門頭不算顯眼，不小心就會略過它。沿着小路進入眼前便是開闊綠意庭院，頗有些曲徑通幽之意。

店內座位主要分佈在戶外庭院裏，以山林為背景，幽靜避世，臨近樹林的那排座位最搶手，像坐在山裏喝咖啡一般，悠然自在。對了，店裏的戶外區域是寵物友好，可以帶上家裏的「毛孩子」來這過一個閒適的周末~

+ 4

點單推介

若是喜歡奶咖的朋友，可以試試看「話梅拿鐵」，喝入口中像流動的話梅奶糖，酸甜適中的話梅風味與奶咖融合居然蠻合拍的。

蛋糕可以嚐嚐手工提拉米蘇，個人更偏向於少甜版本，苦澀感更具體，濃郁不膩。

彡喜花園SHANXI

地址：羅湖區大望文化高地6號103

時間：10:00—19:30

*室外可攜帶寵物



2. 第四空間咖啡館：能喝咖啡的陽光畫廊

第四空間咖啡館，其實更像是一處可以喝咖啡的「避世」藝術之家。踏入店裏就能看見多幅畫作、器皿、精心裝點的傢俱陳列其中，濃厚的藝術氣息，亦能看出店主對空間佈置的用心。

店裏兩個空間由拱門隔開，落座其中，店主養的小貓咪和阿富汗犬在身邊慢悠悠散步，人也隨之平靜下來。

+ 3

點單推介

「山泉水」是眾所周知的梧桐山「特產」。店裏的招牌就是「山泉水美式」，用山泉水沖調的口感會比普通美式多了一絲清甜，夏天燥熱氣候來上一杯，還是很降暑舒爽的~

第四空間咖啡館

地址：羅湖區大望文化高地A館102

時間：14:00—18:00



3. Hins：街角韓系獨棟咖啡館

從綠道出來，走個5分鐘就能看到Hins咖啡館。白色獨棟韓系裝潢、2層樓帶大玻璃窗的幾何錯落空間，簡約寬敞。

店裏最不缺的就是窗景座位了，落座窗前，這附近的生活景象也成了窗框之中一幅幅流動的畫。

+ 2

點單推介

它家的甜品也蠻出名的，「風入松」是店裏招牌之一，頂層是檸檬風味的果凍、奶油搭配上南瓜子帕林內，底層則是慕斯、海綿蛋糕與香脆撻殼的結合。咖啡可以試試dirty，頂部會撒一層燕麥脆片，口感豐富濃郁。

Hins

地址：羅湖區大望社區大望村565號

時間：11:00—19:00

*室外可攜帶寵物



還有一處園林植物園 可以逛逛再走

整段綠道不是閉合形態，可以選擇從白色棧道原路折返，也可以選擇在終點「本煥學院」下山。

從學院字樣的大門往前幾步就能看到這一處幽靜園林，這裏是深圳盆栽協會打造的「鳳凰谷」盆栽展示園，免費對外開放。

+ 4

近百種盆栽 姿態各異

整座園林十分幽靜，近百盆盆栽展示其中，姿態各異。除了盆栽展示作用外，這園林亦是深圳盆栽協會的培植基地，園林不大，歇腳處只有中央一處涼亭，順道來走走還是挺舒服~

挑個好天氣來吧，這的「雲朵劇場」，看不倦，也拍不倦。

羅湖正坑水碧道

地址：可定位至「大望文化高地」「碧谷流嵐」—白色棧道入口

從飲水思源對面的「狼人谷」招牌，往裏直走10分鐘，右手邊就能看見入口

交通：①地鐵3號線六約站打車至「大望文化高地」

②水庫公交站乘坐公交211線至「大望文化高地」公交站

