深圳行山｜盤點7條綠道碧道單車遠足皆宜　欣賞山水風光｜附交通

深圳綠道總是不斷更新、遙遙領先，深圳人的悠閒慢生活都藏在這每一條綠道裏。

本期分享：深圳7條新綠道



1. 環西麗湖碧道

位於南山的環西麗湖碧道，全長16.2KM，於2025年全線貫通。這裏自然與美學並存，有獨具匠心的現代建築，也有難得可見的田園風光。

16.2公里的環湖綠道，將舒適感藏在每一處細節裏，一環九景，不僅能看遍山林田溪湖，還充滿野趣。

一環九景，深圳「含金量最高的」綠道

不同於深圳其他綠道，環西麗湖綠道的整體設計頗有心思。其中，坐落於人才研修院旁的「問山疊水驛」還榮獲2024年繆斯設計獎，人稱「設計界的奧斯卡」。

一環九景，體驗問山、穿林、採田、溯溪、見湖，每走一段路都有不同的原生態風景。這條碧道全員友好，老少咸宜。從騎行到徒步，從孩童到長者，都能在這16公里的山水迴廊裏，找到屬於自己的節奏。

環西麗湖碧道

具體地址：南山區沙河西路東

開放時間：6:00-22:00

遊玩指引：綠道東西兩處的入口較為方便

*東面入口導航至【西麗湖牌坊】；西面入口導航至【白芒驛】

*有少量停車位



2. 山海連城騎行綠道

深圳有着「盜夢空間」即視感的綠道，也是一路看海的騎行綠道——「山海連城前海灣段」。這條綠道濃縮了深圳的山海哲學，一邊是沿江高速的工業風橋底，一邊是浪漫廣闊的海岸線。

它有特殊的「先天優勢」——自帶「屋頂」，大部分區域在高速橋底下，不怕日曬雨淋，四面通風不悶熱。

串聯5大海景公園，一路看海

該綠道北起金灣大道，南至歡樂港灣，也連接着前海的公園群。全線貫通後，無論從綠道哪一邊出發，盡頭都是一路朝向海景、朝向浪漫。

從前海石公園、前海演藝公園到桂灣公園，都是深圳人最熟悉不過的場景，一路都可以看海，吹海風，欣賞深圳這座海濱之城，簡直可以說是為騎行愛好者量身定製的「海景專線」。

山海連城騎行綠道

開放時間：6:00-23:00

遊玩指引：

南端入口：定位歡樂港灣-兒童樂園，地鐵寶華站A口、臨海站B口，步行至歡樂市集

北端入口：定位寶安人才園(西灣分園)，自駕停車至寶安人才園西灣分園停車場



3. 環深圳水庫綠道

環深圳水庫綠道一期，無縫銜接淘金山綠道與翠湖文體公園，全程走下來共有7.5公里。其中最大亮點，便是這座純白拱形的大望橋，飛跨水庫，連接兩岸。

大望白橋人車分流，橋下通車，橋上是人行道和自行車道。空中棧道規模不長，僅有600米，另一側的郊野徑還在施工。勝在與淘金山綠道無縫銜接，沉浸式徒步，來這兒準沒錯。

穿過大望橋，置身大氧吧

穿過大望白橋，抵達淘金山綠道的東門入口，全方位泡在治癒系的綠中，格外養眼。淘金山綠道是目前環水庫綠道中規模最長、景緻最佳的一段路，全程約有6公里，起伏較大，行至綠道最高處，能遠眺山水。

步行至淘金山南入口，抵達環水庫綠道第三站——翠湖文體公園，作為環水庫綠道的一部分，翠湖文體公園設有800米的空中棧道，整體與淘金山相連，可騎行、可慢跑。

環深圳水庫綠道

遊玩指引：

公交直通大望橋：沙灣路北公交站（靠近淘金山一側）、望桐桂花路口（靠近大望山一側）

公交車淘金山綠道南入口：淘金山綠道南公交車站

Tips：目前僅有一期完工，環水庫綠道還存在兩處斷點，分別在大望白橋與梧桐綠道之間，翠湖文體公園與東湖公園之間



4. 深圳龍華人才綠道

全國第一條「人才綠道」，就開在龍華。北起深圳北站中心公園，途經亞寄山，南至南坪快速玉龍立交橋底，毗鄰深圳北站商務中心，全長約8公里，綠道融入人才元素。

綠道設有五大主題景點打卡，適合吸氧、散步、登山等戶外運動…...置身自然，這裏又提供了一個新選擇。

五大主題景點，串聯城市風光

綠道全長約8km，其中主線4.7公里，支線3.3公里，全程基本上都是平緩步道。整條綠道串園景、連山城，一邊是綠意盎然的山林之境，一邊是城市風光。

五大主題景點：群賢廣場、求知花園、拼搏岩嶺、奉獻之路以及蝶變溪谷。起點連接深圳北站中心公園，終點連接白石龍音樂主題公園，都可以一併逛逛，感受不一樣的景色。

深圳龍華人才綠道

遊玩指引：

起點-深圳北站中心公園：地鐵4/5號線至深圳北站，步行至北站中心公園

終點-南坪快速玉龍立交橋底

官方推薦路線：

路線①：北站中心公園-群賢廣場-求知花園-拼搏岩嶺-奉獻之路-蝶變溪谷-玉龍路出口（總長4.1公里，途經5個景點，遊覽時間約1.5小時）

路線②：北站中心公園-聚賢坡-望賢台-攬賢台-群賢廣場-致遠中路出入口（總長2公里，途經4個景點，遊覽時間約1小時）

路線③：北站中心公園-群賢廣場-求知花園-郊野徑-玉龍路出口（總長4公里，途經4個景點，遊覽時間約2小時）



5. 觀瀾牛湖水綠道

位於龍華的牛湖水碧道，是龍華區新增的深圳首條環湖生態微馬賽道。綠道按照國際微型馬拉松賽道的標準設計，9.9km公里碧道，串聯10多處景點，整條綠道都非常平緩，難度係數低，綠意盎然，在這徒步或騎車幾乎沒有難度。

此外，兩側有着豐富的遊玩景點，它鏈接美聯紅木藝術博物館、鰲湖藝術村、觀瀾版畫村、陳煙橋陳列館、中國版畫博物館、觀瀾湖生態運動公社、觀瀾湖新城等景點，都適合漫遊。

觀瀾牛湖水綠道

具體地址：龍華區高爾夫大道400號

交通：地鐵4號線觀瀾湖站E/D口，步行至碧道主入口驛站

開放時間：7:00-18:00



6. 大浪綠道

大浪綠道環繞茜坑水庫展開，大浪至福城段，全場8.5km，其中大浪綠道長4.5km，綠道寬闊平坦很好走，老少皆宜，沿途設有多個休息節點，隨時都可以休憩。

兩邊都是高大的樹木，形成遮擋的樹蔭即使在陽光明媚的夏天，也能走得很清爽散步、騎行、跑步都是非常適合的。

大浪綠道

遊玩指引：

①地鐵：6號線「陽台山東」地鐵站出口，換乘B906路公交車至「大浪寶坤工業區」站，步行約200m到達綠道入口；

②公交車：大浪段入口公交線路「M214、M340」；福成段入口公交線路「高峰專線80、高峰專線173」；

③自駕：導航「寶坤工業園」，園區有停車，步行200m到綠道入口

開放時間：6:00-19:00



7. 馬池田綠道

馬池田綠道藏於光明森林郊野徑中，整體長度4km左右，這條路可以爬山通往吊神山和蟾蜍石，也可通往大頂嶺綠道。

綠道自身風景有限，建議有趣刺激的玩法：以「鬱森林自然教育基地」為起點，途經蠄蜍石、光明湖等絕美景觀，全程大約10KM，3-4個小時即可結束全程。線路整體來說不算險峻，海拔最高只有200多米，很適合戶外新手或者家庭出遊~

馬池田綠道

具體地址：光明區深圳外環高速



「天氣那麼好，是時候出發去玩咯。」

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】