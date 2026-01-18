英超球評｜卡域克上任做對的事就夠　三大元素讓曼聯重拾朝氣

很久沒見過費格遜在奧脫福球場笑得那麼開心了，也難怪，畢竟他的前球會曼聯主場以2：0「技術擊倒」曼城，暫代主帥的卡域克領軍首仗便旗開得勝。在後費爵年代，「紅魔鬼」多年來眾裏尋他，卻落得「咪一X樣」的下場，或許原來是「最已陣」？



是否很久沒見過費格遜在奧脫福球場笑得如此開心？（Getty Images）

「最已陣」是out了很久的足球潮語，意思是「最强之人已在陣中」。卡域克當然在曼聯掛靴很久，但他在2021年曾以看守領隊執教3場，取得2勝1和的不敗紀錄；他在去年夏天被米杜士堡「炒魷」後，恐怕亦一直在曼聯的雷達之中，所以說「在陣中」雖不中亦不算遠了。

卡域克上任短短4天便帶來這樣的變化，起碼是非常好的兆頭。（Getty Images）

當然，一仗成敗未足以斷定卡域克是天選之人，但今仗曼聯踢出來水平，卻是近年少見，他上任短短4天便帶來這樣的變化，起碼是非常好的兆頭。無論你將曼聯今仗的陣容定為4-2-3-1、4-5-1或4-4-1-1也好，總之卡域克就是摒棄了前任阿莫林的三後衛，而戰術模式十分類似蘇斯克查年代，般奴費南迪斯由之前的6號位回歸進攻中場，自由地走動、適時的前插，令曼城經驗稚嫩的防線不時出錯。

般奴費南迪斯由之前的6號位回歸進攻中場，自由地走動、適時的前插，踢來得心應手。（Getty Images）

擅用兩翼進攻是過往曼聯的招牌戰術，卡域克今仗的指示亦非常清晰，無球時全軍退守，等待反擊機會，然後由守轉攻就盡快傳到兩翼，右路的阿密特迪亞路盤球技高、走位靈活，令曼城左路防線頻頻受壓，他其中一次與般奴換位便拉散了客軍防線，獲得單刀機會，只是越位在先，吃了「詐糊」。左翼柏德列多古雖然技術較粗糙，但勝在勤力，不單經常助守，射入2：0一球亦是他快對方守將歷高利維斯一步快射入網。

柏德列多古雖然技術較粗糙，但勝在勤力，不單經常助守，更不時貢獻入球。（Getty Images）

曼聯眾將今仗踢回最熟悉陣法、最熟悉的戰術，亦信心十足，士氣爆燈，全場波到人到，令曼城進攻一籌莫展，「藍月亮」神鋒夏蘭特在缺乏供應下，全場只有14次觸球、2次射門；兩軍的預期入球率曼聯與曼城是2.03：0.45之比，優勝劣敗一目瞭然。曼城主帥哥迪奧拿賽後直言：「表現較佳的一隊贏了。他們（今仗）擁有的能量是我們沒有的，所以只有恭喜他們了。」

連曼城主帥哥迪奧拿亦表示，曼聯今仗踢來充滿活力，曼城亦比不上。（Getty Images）

卡域克賽後則說：「今天很特別，我們迅速把事情安排妥當，並嘗試為球隊留下印記。大家亦團結一致，我們對想做的事情充滿熱情，從工作人員和球員身上都能感受這一點。」當美臣蒙特攻入第3球時（後來被判越位在先），回到了後備席的卡斯米路在卡域克身後跳起抱住了新上任的教頭，之前在阿莫林執教時還沒看過這種將帥融洽的情景。

之前在阿莫林執教時，曼聯已很久未見今場這種將帥融洽的情景。（Getty Images）

「我不會得意忘形。這只是一次賽果，但這種程度的表現，需要成為常態。」卡域克又說。打吡戰獲勝後，曼聯以22戰35分升上第5，只落後同日賽和般尼的第4位利物浦1分；他們下周將作客榜首勁旅阿仙奴，將是卡域克第二場重大的考牌戰。