馬古尼首獲杜慈徵召重返英格蘭　親揭阿莫林在曼聯最大問題︱足球

一朝天子一朝臣，自從修夫基卸下英格蘭國家隊主帥職位，中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）一直未獲新帥杜慈徵召，而且之前球會層面阿莫林堅持踢3中堅陣式下，馬古尼今季亦漸失正選。

33歲的年紀，馬古尼開始要接受淡出主力地位的事實，不過一切在今年1月阿莫林遭曼聯辭退後改變。卡域克到任立即回復4後衛陣式，馬古尼再獲重用，今個國際賽周首次入選杜慈麾下大軍名單，馬古尼提到阿莫林在曼聯的最大問題。



馬古尼首獲杜慈徵召重返英格蘭國家隊。(路透社)

馬古尼：我一直更傾向4後衛 首獲杜慈徵召重返英格蘭

曼聯1月辭退阿莫林，卡域克接手後紅魔鬼表現和戰績立即脫胎換骨，一路攀升至聯賽榜第三位。阿莫林麾下今季淪為邊緣人的馬古尼，亦復任必然正選。

卡域克與杜慈一樣後防踢4後衛，馬古尼接受英國《每日郵報》訪問時提到，「當你踢3中堅陣式，便會有『你能否踢4後衛』的疑問。在5後衛（3中堅）陣式，而你身處中間一員 ,人們自然會想你年紀大了，移動能力下降，亦受到其他隊友保護。」他承認這是事實，然而他一直強調傾向踢4後衛的陣式，「我覺得（4後衛）我可以踢得更進取，亦是我比賽中的重要部分。」

卡域克麾下馬古尼在曼聯再次受重用。（路透社）

稱阿莫林「有很多偉大構想」 只是在曼聯行不通

卡域克回曼聯後，重啟4後衛陣式，領軍10場聯賽獲7勝2和佳績，只敗1場。馬古尼不禁提到前任主帥阿莫林，「陣式（對戰績）一定有影響，因為之前的成績實在不夠好。對於阿莫林，我真的沒有太多壞話可以說，我真的喜歡他。他有很多偉大構思，只是在曼聯行不通。」

他無意落井下石，認為阿莫林未來會成功，「我相信他會繼續下去並有個美好執教生涯，只是一時間（在曼聯）無法行得通。我認為我們作為球員，亦須負上很多責任。」馬古尼在曼聯合約結束在即，阿莫林麾下期間看似無可避免會離隊，如今消息指球會快將跟他續約1年。