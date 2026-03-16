英超︱曼聯3：1勝阿士東維拉　卡域克領軍穩握來季歐聯資格

曼聯上輪1：2作客不敵10人應戰的紐卡素，卡域克（Michael Carrick）吃下重返奧脫福領軍首敗，他矢言會從中汲取教訓重新出發，今周迎戰跟他們同分的阿士東維拉，果然遵守承諾領軍贏得一場漂亮勝仗。



英超︱卡域克賽後與卡斯米路開心擁抱。（路透社）

上仗不敵十人紐卡素 今輪對維拉踢出爭氣一仗

葡萄牙少帥阿莫林1月被炒，卡域克重返曼聯暫掌帥印，意想不到地領軍頭7仗寫下6勝1和佳績。直至上輪作客聖占士公園，紐卡素在上半場補時餘下10人應戰，曼聯在多踢一人優勢下，反而以1：2落敗。賽後卡域克表示，「我們今晚只是踢得不夠好，不會去找任何借口」，強調會從敗仗中汲取教訓。

曼聯在卡域克領軍下升上第三位，周日對手是同分的阿士東維拉，上半場雙方踢成0：0，下半場初段曼聯把握一次隨角球而來的機會，隊長般奴費南迪斯傳中，卡斯米路接應頂入，這位季尾鐵定離隊的巴西中場連續兩仗有「士哥」，今季聯賽已攻入7球，紅魔球迷立即全場高呼請他「留多一季」，「多留一年，多留一年，卡斯米路」（One More Year, One More Year, Casemiro）。

卡斯米路連續兩仗有「士哥」 後備錫斯高狀態火熱

戰至64分鐘，維拉也藉一次角球攻勢由巴克利的入球扳平，不過般奴費南迪斯71分鐘再次發揮「助攻王」本色，一記漂亮傳送造就根夏為曼聯射成2：1。

今仗再次先列後備的錫斯高，再次有重大貢獻，75分鐘後備入替麥比奧莫，81分鐘他在禁區內轉身起腳，皮球改變方向後入網，曼聯將比數拉開至3：1，勝果大致經已鎖定。

英超︱後備入替的錫斯高，再次取得入球。（路透社）

擊敗歐聯資格主要對手 卡域克領曼聯穩握來季入場券

錫斯高在卡域克麾下重獲自信，近10仗已為曼聯在聯賽和盃賽攻入8球。而般奴今場助攻「梅開二度」，今季聯賽助攻已增至16個，足足是第二位的曼城球員卓基兩倍，今季相信可穩奪「助攻王」榮譽。

曼聯終順利以3：1擊敗維拉，卡域克在維拉身上取得帶領曼聯9場比賽中的第7場勝仗，今季30戰累積54分，目前穩坐第三位，較維拉這隊主要競爭對手多3分。紅魔鬼已由在阿莫林麾下看似來季再次無望歐聯，搖身一變為歐聯資格高唱入雲，卡域克讓曼聯球員重拾自信，奧脫福回復昔日熱鬧氣氛，實在功勞不小。