英超︱曼聯無意留用卡斯米路　拉傑夫曾借他批評紅魔「入錯貨」

巴西中場卡斯米路（Casemiro）季尾約滿曼聯，今年1月他宣布今個球季完結後離隊。隨着阿莫林離任，卡域克重返奧脫福掌帥，曼聯的表現與戰績均如脫胎換骨，卡斯米路愈踢愈順，英超連續兩仗取得入球，擊敗阿士東維拉一仗主場球迷集體高呼要求他留下來。

卡斯米路在奧脫福與球迷窩心互動，引來網民猜想他留隊的可能，不過卡域克以至曼聯管理層均無意改變這個決定。



卡斯米路與曼聯球迷的窩心互動，今季後會成為回憶。（路透社）

拉傑夫入主前曾高調指曼聯買卡斯米路「不精明」

34歲的卡斯米路周薪高達35萬英鎊，拉傑夫（Jim Ratcliffe）2024年入主曼聯足球部，在正式買入25%股份前，身為曼聯球迷的拉傑夫已曾屢次批評紅魔近年轉會策略，2023年3月他到訪曼聯卡靈頓訓練基地時，便曾當着時任行政總裁阿諾特和足球總監梅圖面前說，球會過去數季的轉會收購很多時都不甚精明，並以6000萬歐元簽入卡斯米路為例，稱這位巴西球星已屆30歲，卻獲提供一紙35萬英鎊的4年長約。

拉傑夫及旗下的英力士集團（Ineos）涉足曼聯後，不斷想辦法節流，卡斯米路作為這位大老闆眼中「入錯貨」的人辦，即使今季表現回勇，相信拉傑夫對他的看法，正是球會選擇不啟動他合約中自動續約多一年選項的一大因素。卡斯米路今年1月宣布，季尾約滿便會離開曼聯，回復自由身。

卡斯米路為曼聯一再入波，拉傑夫在現場親眼目睹。（路透社）

球迷高呼「one more year, one more year, Casemiro」挽留

卡斯米路今季已在聯賽攻入7球，另有兩次助攻，近期接連在英超作客紐卡素及主場對阿士東維拉取得「士哥」。他對維拉入球後走到紅魔球迷面前，拍一拍胸口的曼聯徽章致意，奧脫福主場球迷隨即向他高喊「one more year, one more year, Casemiro（卡斯米路，多留一年，多留一年）」，請求他留下來。完場後當球員經球員通道返回更衣室，球迷再次向他重複這個請求，可惜窩心的互動有限期，只限到今季尾。

BBC：曼聯內部無意改變決定

英國廣播公司（BBC）引述曼聯內部消息指，球會並無計劃重新審視卡斯米路去留的決定，就算隊友般奴費南迪斯和約羅均表態希望他留下來，暫代主帥卡域克的口風跟球會一致，「當某些事情已作決定，可以讓每個人較易理解和接受。」

卡域克同時不忘讚揚卡斯米路的貢獻，「他在重要時刻發揮作用，取得關鍵入球，對球隊影響力巨大。」