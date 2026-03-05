英超︱曼聯負紐卡素卡域克首敗：我們踢得不夠好，不會找任何借口

卡域克（Michael Carrick）重返曼聯暫掌帥印，意想不到地領軍頭7仗寫下6勝1和佳績，來到第8場作客聖占士公園，當上半場補時積及藍斯（Jacob Ramsey）紅牌被逐，紐卡素餘下10人應戰，似乎為曼聯再勝一場帶來有利條件。

可是紐卡素不單先開紀錄，90分鐘更由後備入替的奧索拿（William Osula）射成2：1全取3分。卡域克吃下回曼聯後首場敗仗，賽後沒有如阿莫林（Ruben Amorim）那樣怪責球員，表示會從失望中學習。



卡域克吃下回曼聯後首場敗仗。(路透社)

卡域克回曼聯領軍頭7仗6勝1和 作客紐卡素半場前多踢一人

阿莫林1月初離任的時候，曼聯就算排在第六位，仍看來不太有希望取得歐聯資格。卡域克接下火棒回曼聯執掌餘下賽季，驚喜地領軍連贏曼城、阿仙奴兩大冠軍熱門，接下來勝仗連連，只曾賽和韋斯咸，領軍頭7仗取得6勝1和的佳績，曼聯一下子殺上三甲，亦有愈來愈聲音要求卡域克「坐正」紅魔主帥之位。

曼聯上下由患得患失，轉眼變得樂觀正面，然而復興路上總有阻滯，而且在最意想不到時刻來臨。作客紐卡素聖占士公園當然不易踢，但當上半場補時1分鐘積及藍斯因插水遭球證出示今場第二面黃牌，曼聯超過半場時間有多打一人優勢，理應是牌面上利好一方。

奧索拿90分鐘的奠勝球令聖占士公園為之瘋狂。（路透社）

紐卡素10人應戰仍主動 奧索拿世界波完場前奠勝

想不到10人應戰的紐卡素完全不落下風，哥頓（Anthony Gordon）在禁區內被般奴費南迪斯絆跌後博得十二碼，親自操刀在上半場補時6分鐘為主隊射成1：0。上半場尚未就此完結，補時9分鐘曼聯前場右路博得罰球，般奴操刀，卡斯米路近柱接應頂入，雙方踢成1：1返回更衣室。

下半場紐卡素依然踢得積極主動，戰至90分鐘，5分鐘前才後備上陣的奧索拿在右路長驅直進，一口氣殺入禁區射破拉文斯十指關，這記精彩的世界波為紐卡素全取3分，2：1擊敗曼聯。這是卡域克重回曼聯領軍後首場敗仗，他在賽後受訪時稱：「我們非常失望。我們以上佳狀態到訪這裏，踢出來的效果實在非常失望，那是毋庸置疑的。」卡域克表示，一切跟紐卡素10人應戰無關，「我們今晚只是踢得不夠好，不會去找任何借口。」

卡域克：我們踢得不夠好，不會找任何借口

事實上，曼聯近期表現明顯有所回落，就算能贏水晶宮和愛華頓，整體水平與卡域克領軍初期擊敗曼城、阿仙奴和富咸相比，有一定差距。卡域克沒有提及個別球員表現，亦未怪罪隊中任何一人，僅稱：「我們需要從中學習」，揚言：「沒有理由不去理解今晚所發生的事，從由汲取教訓。」

卡域克保持樂觀態度，續稱：「我們不能因（一場敗仗而）忽視大局」，我們將自己帶進一個非常令人興奮的位置，以正面態度迎接下一場，我們尚有很多東西可以爭取。」

英超聯賽榜阿仙奴續居榜首 曼聯落後曼城9分排第三

阿仙奴作客1：0小勝白禮頓，30戰67分續居榜首；曼城主場2：2賽和森林，仍以60分列次席；曼聯全失3分，同晚維拉1：4大敗予車路士，兩軍繼續以51分排第三、四位。車路士、利物浦以48分緊隨其後，分別排第五、六位。