英超｜沙拿宣佈與史諾關係破裂　訪談內容公開　或遺憾告別利物浦

利物浦在昨晚（6日）作客被列斯聯以3：3逼和，賽後驚爆沙拿與球會之間的矛盾，或已到達無法挽回的地步。連續第三場被列為後備、且全場未獲派上陣的沙拿，在賽後接受記者訪問時發表爆炸性言論，直言感覺自己被球會「拋棄（thrown under the bus）」，並公開宣佈與領隊史諾的關係已經「破裂」。



沙拿公開宣布與史諾關係破裂。（Getty Images）

沙拿在對列斯聯的比賽中，已經是連續第三場聯賽擔任後備。賽後他突然接受訪問，打破沉默，指控球會中有人想讓他成為球隊低迷表現的代罪羔羊（someone wanted me to get all of the blame）。

這位33歲的紅軍傳奇人物，已為利物浦攻入250球，並在史諾執教的首季助球隊勇奪英超冠軍。但自從今年四月簽下新合約以來，沙拿的狀態一直受到外界質疑，他在今季13場英超中僅射入4球。

對於今仗在球隊兩度領先的情況下仍未獲派上陣，領隊史諾在沙拿發表言論前曾向《天空體育》解釋：「（在 3：2 領先時）主要是為了控制戰局，我們不需要入球。通常當我們需要入球時，例如上周對新特蘭，我會換入Mo（沙拿）。」

然而，史諾的解釋未能平息沙拿的怒火。由於沙拿將在本月15日離隊出戰非洲國家盃，他表示自己已不確定在國家隊比賽結束後，他與利物浦的未來將會如何發展。換句話說，在向國家隊報到前的兩場比賽會否重新獲派上陣尚未可知，沙拿並不排除自己在未被派上陣的情況下，以一個最遺憾的方式告別利物浦。消息亦指，沙特聯賽的希拉爾等球隊已對沙拿虎視眈眈。

記者與沙拿訪談內容：

問： 坐在後備席時，你在想什麼？

答： 我不知道該說什麼。這很滑稽，但我簡直不敢相信。這對我們球隊來說，是一個非常令人失望的結果，因為我們期望贏下這樣的比賽。我們開局射入兩球，比賽正在朝著我們的方向發展，但我們卻失了愚蠢的球。我不是在攻擊我的隊友，因為我當時在後備席，但我們像以前一樣失了愚蠢的球。我們只需要努力保持不失球，贏得比賽。



問： 有什麼讓你無法相信？

答： 我連續 90 分鐘坐在後備席！我想這是我職業生涯中第三次坐在後備席，這是第一次發生。說實話，我感到非常、非常失望。多年來，特別是上個賽季，我為這間球會付出了那麼多。現在我坐在後備席，我不知道為什麼。



問： 誰想讓你承擔全部責任？

答： 我認為這很清楚，有人想讓我承擔所有的責任。我以前說過很多次，我與領隊的關係一直很好，但突然間，我們之間就沒有任何關係了。我不知道為什麼，但在我看來，似乎有人不希望我留在球會。



問： 你對這間球會有什麼感覺？

答： 這間球會，我永遠會支持它。我的孩子永遠會支持它。我非常熱愛這間球會，我會永遠愛它。



問： 承諾與續約問題？

答： 這（現狀）對我來說是不能接受的，說實話。我不明白。這就像是他們在把我拋棄。我不認為我是問題所在。我為這間球會付出了那麼多。我在夏天得到了很多承諾，但到目前為止，我連續三場坐後備，所以我不能說他們兌現了承諾。（12月13日利物浦主場對白禮頓）我會在晏菲路向球迷說再見，然後去參加非洲盃，我不知道到時會發生什麼事。



問： 你如何處理現在的狀況？

答： 這對我來說是不能接受的。我不知道為什麼會發生在我身上。我不明白。我認為如果這發生在其他地方，每間球會都會保護他們的球員。現在我看來，就像是他們在把我拋棄，因為我現在是球隊的問題所在。但我不認為我是問題所在。



問： 關於你的地位。

答： 尊重，這是我想得到的。我不必每天為我的位置而戰，因為這是我贏得的。我並不比任何人偉大，但我的位置是靠自己贏來的。這就是足球，事實就是如此。



問： 你是否後悔簽下那份合同？

答： 想像一下，我必須回答這個問題是多麼糟糕，說實話。那很傷人，連這個問題都傷人。我簽約這間球會，我永遠不會後悔。我本以為我會在這裏續約並結束我的職業生涯，但這不符合計劃。但我絕不後悔簽約這間球會。



問： 你還會為利物浦踢球嗎？

答： 在足球界，你永遠不知道。我不能接受這種情況。我為這間球會付出了那麼多。



問： 你對於可能以這種方式結束（利物浦生涯）感到驚訝嗎？

答： 總會有結束的一天，但我想的是，為什麼要以這種方式結束？因為我的身體狀態非常好。僅僅五個月前，我還在贏得所有個人獎項，所以為什麼會朝這個方向發展？我很抱歉，並不是每個隊員都處於最佳狀態，但我卻是現在必須為自己辯護的那個人。



問： 你現在的下一步是與史諾再談一次嗎？

答： 不，我不認為會。我們已經談了很多。



問： 關係破裂了嗎？

答： 是的，我們之間沒有關係了。以前的關係非常好，但現在突然間就沒有關係了。



問： 有什麼幕後發生了變化嗎？

答： 你們比我更清楚。我不知道。



問： 沙特球會有興趣嗎？

答： 我不想回答這個問題，因為球會會把我引導到另一個方向去。



問： 你覺得隊友也讓你失望了嗎？

答： 不，不，不。這些人，他們知道我有多愛他們。他們知道我有多支持他們，無論是在場內還是在比賽後。我是一名經驗豐富的球員，我曾處於他們的位置。我總是支持他們，總是給予他們經驗。但不是，球員們與這個情況無關。他們甚至非常支持我。

