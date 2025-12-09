沙拿投下震撼彈後名字消失利物浦歐聯名單　史諾強硬回應但留一線

利物浦王牌射手沙拿（Mohamed Salah）上周六在訪問中投下震撼彈力數球會、主帥不是，他在周一早上如常與隊友操練，然而周二深夜的國際米蘭的歐聯賽事，他的名字不在大軍名單，亦不會隨隊到意大利。

主帥史諾揚言：「我通常都是冷靜有禮，但並不代表我軟弱」，同時為沙拿歸隊留有一線。



沙拿投下震撼彈後名字消失利物浦歐聯對國米一仗名單。（路透社）

利物浦上周六晚（6日）英超作客被列斯聯以3：3逼和，連續第三場坐在後備席，對列斯聯一仗未獲派上陣的沙拿，賽後發表爆炸性言論，直言感覺自己「被球會出賣」（thrown under the bus），成為代罪羔羊，並公開宣稱與主帥史諾關係已經破裂。

結果利物浦今晚深夜歐聯對國際米蘭的大軍名單上，不見了他的名字。歐聯對國際米蘭的賽前記者會上，史諾表示不認同對方的說法，並對沙拿的言論感到意外。

沙拿周一早上如常與隊友操練。（路透社）

沙拿投震撼彈後遭逐出歐聯對國米名單

沙拿上季出色表現助利物浦再奪英超，今年4月才跟利物浦續約兩年，周薪料高達40萬英鎊，冠絕全隊。當時球會為他在晏菲路預備一張王座，戴上王冠拍攝公關照的沙拿，猶如真正的利物浦之王。可是他的水平未能延續，新球季表現嚴重滑落，利物浦在英超及歐聯均苦苦掙扎，史諾備受重壓下終把沙拿放入後備席，球隊進攻上確稍有改善。

史諾：我通常都是冷靜有禮，但並不代表我軟弱

沙拿在第3場被列後備，隨即在傳媒面前大爆發，史諾直言感到「意外」（surprised），至於沙拿是否已踢畢在利物浦的最後一仗，史諾的回應竟然是「我也不知道」（no clue）。

史諾披露，他告訴沙拿對方不會隨隊到米蘭的對話簡短，「我通常都是冷靜有禮，但並不代表我軟弱」。他續稱，「當一個球員在如此多事情上有指揮權，那是關乎我和球會如何反應。我們的回應如你們所見——他不在這裏。」

史諾直言對沙拿的言論感到「意外」。（路透社）

沙拿是否已踢畢最後一仗？史諾回應留一線

他補充，「我不認為我的權威受損害，那不是我的感覺。明天之後，我們會再檢視情況。」史諾指出，「我不知道（沙拿是否已踢完利物浦最後一戰），現在我不能回答這問題，但我堅定相信，總是有可能讓一個球員歸隊。」似乎刻意為沙拿歸隊，留有餘地。

利物浦今晚深夜作客國米後，周六回師主場對白禮頓。沙拿在訪問中提到，「我已叫父母來看白禮頓一仗」，大有那是他在紅軍告別戰的味道。因為他在該仗後，便要隨埃及出戰非洲國家盃。完成分組賽後，英超轉會市場已經重開，沙特不少球會早已渴望簽入這位埃及之王，他會否如C朗拿度3年前那樣，跟球會決裂後轉往中東發展？

沙拿是否已踢畢在利物浦最後一仗？（路透社）

ESPN：史諾仍獲利物浦管理層支持

對於沙拿的言論，史諾拒絕評論，「我們告訴他，他不會隨隊。這是我們跟他的唯一溝通。當然在周六之前，我們二人常常談話，有時長一點，有時短一點。」

為今次歐聯棄用沙拿，史諾僅稱，「這個時候，我們決定不帶他隨隊踢這場比賽（對國米），然後明日我們會再檢視情況。」

利物浦近15場比賽只得4場勝仗，利物浦認為基於沙拿公開炮轟球會和主帥的性質和時機，暫時將他帶離陣中對各方都有好處，而沙拿亦毋須受到紀律處分。ESPN消息指，今次事件後史諾仍獲球會管理層支持。