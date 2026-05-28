世界盃2026免費直播熱身賽 日本英格蘭巴西阿根廷法國登場
撰文：普利森
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世界盃2026將於香港時間6月12日開賽，48支決賽周隊伍將在世界盃前最後兩周參與各場熱身賽，包括日本、英格蘭、葡萄牙、阿根廷、巴西及法國等，Now TV 630台將免費直播19場熱身賽中的其中14場，其餘場次則於618台或619台直播。
世界盃2026賽程｜48隊球員名單+分組到決賽104場賽程/時間表一覽
日期
時間
賽事
直播
5月30日（六）
晚上8:00
蘇格蘭Vs庫拉索
630台免費直播及618台
5月31日（日）
早上9:00
韓國Vs千里達及托巴哥
晚上6:26
日本Vs冰島
晚上9:00
瑞士Vs約旦
日期
時間
賽事
直播
6月2日（二）
凌晨1:00
挪威Vs瑞典
630台免費直播及618台
6月3日（三）
凌晨0:00
克羅地亞Vs比利時
6月4日（四）
凌晨2:45
荷蘭Vs阿爾及利亞
618台
早上9:00
韓國Vs薩爾多瓦
630台免費直播及618台
6月5日（五）
凌晨1:00
瑞典Vs希臘
凌晨3:10
法國Vs科特迪瓦
618台
日期
時間
賽事
直播
6月6日（六）
晚上9:00
比利時Vs突尼西亞
630台免費直播及618台
6月7日（日）
凌晨1:45
葡萄牙Vs智利
凌晨4:00
英格蘭Vs新西蘭
618台
早上6:00
巴西Vs埃及
630台免費直播及619台
早上8:00
阿根廷Vs洪都拉斯
618台
日期
時間
賽事
直播
6月9日（二）
早上10:00
西班牙Vs秘魯
630台免費直播及618台
6月10日（三）
早上8:30
阿根廷Vs冰島
6月11日（四）
凌晨3:45
葡萄牙Vs尼日利亞
凌晨4:00
英格蘭Vs哥斯達黎加
618台