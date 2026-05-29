世界盃2026｜尼馬腿傷較之前公布更嚴重　恐缺席決賽周首戰

【世界盃】巴西足總周四（28日）宣布，主將尼馬（Neymar）由於右小腿遭遇二級撕裂傷，將缺席巴西隊即將到來的友誼賽，也幾乎無法趕上世界盃的小組賽揭幕戰。



巴西國家隊隊醫Rodrigo Lasmar在球員媒體會前證實了這個消息，這名34歲的鋒線巨星將面臨兩到三周的傷停治療。

巴西國家隊隊醫Rodrigo Lasmar。（X@LQuartarollo）

Rodrigo Lasmar說：「尼馬昨天（27日）報到大特科馬裏莊園（國家隊基地，Granja Comary），並接受了全面的醫學檢查。磁共振成像掃描（MRI）結果最終證實，他的右小腿為二級肌肉損傷，而不僅僅是腫脹。預計他需要兩到三周的時間才能重返賽場。」

不過，他並未透露教練組是否會將尼馬排出世界盃的26人最終大名單。

尼馬星期二（26日）入營後就缺席了隔天國家隊的首堂訓練課。由於右小腿腫脹，他隨後被緊急送往當地一家診所接受MRI檢查。Rodrigo Lasmar指出，結果顯示，尼馬遭遇的實際上是右小腿二級拉傷。這屬於中度傷病，必須靜養和接受康復治療。

尼馬重返巴西國家隊名單。（Getty Images）

這個診斷結果與尼馬母隊山度士（Santos）在國家隊大名單公布前提交的傷情報告大相逕庭。山度士隊醫Rodrigo Zogaib此前說，他的腿部僅是輕微腫脹，完全可以保持健康的身體狀態投入國家隊集訓。

最新診斷結果意味這名巴西國家隊歷史第一射手將確定錯過周日（31日）在國內馬拉簡拿球場對陣巴拿馬的友誼賽，以及隨後在美國克利夫蘭對陣埃及的第二場友誼賽。更關鍵的是，他幾乎也將缺席6月13日在美國新澤西迎戰摩洛哥的世界盃小組賽揭幕戰。在本屆擴軍後的世界盃中，巴西被分在C組，同組對手包括海地和蘇格蘭。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】