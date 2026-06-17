世界盃2026｜ 杜慈聲言毋懼美國熱浪　英格蘭高壓迫搶踢法不會變

世界盃2026來到最後一個比賽日，終於輪到熱門之一的英格蘭登場，「三獅軍團」首仗便要硬撼克羅地亞，不過英軍不止對手難纏，北美初夏的極端熱浪或許才是最大敵人。

英格蘭早前在肯薩斯城（Kansas City）集訓時氣溫超過攝氏30度，而且天氣非常潮濕，他們對戰克羅地亞的AT&T Stadium，位處的德州阿克靈頓市是早最高更達35度，當局已發出酷熱天氣警報。然而英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）在賽前記者會上明確表示，即使天氣再炎熱，球隊亦絕不改變既定的高強度逼搶戰術。

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英格蘭Vs克羅地亞｜6.18凌晨04:00 Now 618/616台



英格蘭國家隊主帥杜慈。（資料圖片/Getty Images）

杜慈堅持既定戰術 英格蘭不為高溫改變風格

面對惡劣的氣候考驗，英格蘭主帥杜慈強調，絕不打算因為高溫而調整世界盃的比賽風格：「我不會因為一些無法控制的情況（天氣），而去適應另一種風格。我覺得那樣做，會失去我們本身的優勢。」

他要求這支年輕的三獅軍團在烈日下依舊主導節奏，在比賽中踢出高強度逼搶風格。

世界盃2026｜ 英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）在賽前記者會上表示即使天氣再炎熱，亦絕不改變球隊風格。（路透社）

歡迎引入補水暫停 稱有利調整戰術

國際足協在今屆世界盃全面引入強制「補水暫停（Water break）」，在上半場22分鐘及下半場67分鐘，各設一節3分鐘休息時間。對於這項新例，杜慈視之為調整戰術的良機，他指出，這3分鐘的間隔如同籃球賽的暫停，讓教練團隊有機會在比賽中途及時傳遞集體信息並作出針對部署。

杜慈更引述他去年親赴美國研究世冠盃的數據，指出高溫雖會令球員的衝刺次數和距離減少約10%至15%，但對整體風格影響不大，對手不論用高位逼搶還是低位防守，他們都已做好全盤應對準備。

利華文圖因傷退隊緣盡世界盃 查洛巴急召入伍

英格蘭大軍陣前出現人員變動，後衛利夫拿文度（Tino Livramento）在特訓中不幸弄傷小腿，杜慈今日在記者會上表示，利夫拿文度的傷患需要治理4至5星期，只好告別今屆世界盃。

杜慈稱全隊對此深感難過，並緊急補選車路士後衛杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）入隊。杜慈解釋，查洛巴的能完美勝任中堅位置，而昆沙（Jarell Quansah）及迪積史賓斯（Djed Spence）均可出任邊路守將，防線依舊完整。

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