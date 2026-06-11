世界盃2026｜英格蘭友賽比寧咸哥頓表現搶眼　杜慈暗示首戰將擔正

世界盃開鑼在即，英格蘭今晨在最後一場熱身賽中以3：0大勝哥斯達黎加。賽後當BBC問及今場的正選陣容會否延續至下周對陣克羅地亞的分組賽首戰時，主帥杜慈給出的答案是：「可能吧。」



上仗英格蘭以1：0小勝新西蘭，杜慈賽後不滿比賽強度，英格蘭在上下半場派出兩套不同陣容，形同訓練賽。

英格蘭今仗正選初見世界盃正賽正選陣容端倪。（Getty Images）

對陣哥斯達黎加當日，奧蘭多遭遇強烈雷暴侵襲，比賽延遲1小時開始。開賽初段英格蘭迅速入局，僅9分鐘便憑賴斯（Declan Rice）接應安東尼哥頓（Anthony Gordon）倒三角燙射先開記錄。換邊後，哥頓操刀射入十二碼擴大比數。完場前，摩根羅渣士（Morgan Rogers）遠射被撲出，屈堅斯（Ollie Watkins）門頭槌補中，幫助英格蘭鎖定3：0勝局。

世界盃前最後一場熱身賽，英格蘭以3：0大勝哥斯達黎加。（Getty Images）

今場英格蘭正選：



門將：比克福特

後衛：安斯干沙、尼高奧萊利、史東斯、列斯占士

中場：賴斯、艾利洛安達臣、祖迪比寧咸

前鋒：安東尼哥頓、馬度基、哈利卡尼



杜慈對英格蘭球員今場比賽表現表示滿意：「我們看到球員適應高溫，也看到了球隊的進步，但今天要求球員們更進一步，他們也做到了。結果自然會水到渠成，我們今天的表現非常出色。我認為我們在今天的對碰上定下了基調，球員們也做好了準備，在比賽強度和方式上更進一步，挑戰自我，並從中獲得成就感。」杜慈亦透露，世界盃首戰的正選陣容將同今場高度一致，意味幾個位置上的正選位之爭已初見答案。

英格蘭主帥杜慈對今場比賽強度及球員表現滿意。（Getty Images）

當中最受關注的是10號位上的良性競爭——比寧咸與羅渣士。比寧咸在今場比賽中出現在正選名單中並交出亮眼表演，不僅在中場穿針引線，更屢次上演連過數人的精彩突破，盤活了前線攻擊群。上半場比寧咸送出直塞，馬度基獲得單刀機會，過掉門將後射門擊中門柱。下半時英格蘭獲得十二碼亦與比寧咸左路連過數人後送出橫傳有關。羅渣士上場後亦不甘示弱，第三粒入球正是來源於他的遠射，兩位球員狀態火熱讓杜慈難以做出抉擇，他嘗試二人同時在場的可能性，在哈利卡尼下場後，比寧咸短暫地出現在中鋒位置，羅渣士亦可以出任左邊鋒。

不可否認比寧咸仍是英格蘭核心級別球員。（Getty Images）

不過左翼位置上人員基本已飽和，哥頓無論在國家隊或是球會層面暫優於拉舒福特（Marcus Rashford）。巴塞隆拿願意花費8000萬歐元將哥頓簽下，而現在傾向於不推進用3000萬歐元買斷拉舒福特與曼聯的合同，促成其永久轉會巴塞隆拿。現在在國家隊，雖然拉舒福特在上仗中表現優於哥頓，但是今仗杜慈將哥頓放入正選，最終哥頓交出1球1助攻的成績，無疑增添了在杜慈心中的信任度。在另一邊翼鋒的選擇上，健康的沙卡（Bukayo Saka）將會是這個位置上的鐵定正選，但是現在他受到跟腱傷勢影響，杜慈對他的使用十分謹慎，今仗僅在63分鐘讓沙卡後備入替。

哥頓在本場比賽中交出1球1助攻。（Getty Images）

前場進攻人腳漸漸明朗，但後防線與右路仍留有懸念。今場防線由干沙（Ezri Konsa）夥拍史東斯（John Stones）扼守中路，上仗則是用馬克古希（Marc Guehi）作測試。考慮到世界盃決賽周將面對列強的神級鋒線，杜慈在挑選最佳中堅拍檔時，勢必會慎之又慎。