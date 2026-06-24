美斯39歲生日快樂　阿根廷球王愈戰愈強仍不斷創紀錄︱世界盃2026

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）39歲生日快樂！

6月24日，是這位阿根廷球王39歲牛一，美斯上屆領阿根廷贏得2022卡塔爾世界盃實現童年夢想後，轉戰美職聯踢波「休養生息」，早已熟習美國的氣候環境，今屆第6次出戰世界盃，分組賽首仗對阿爾及利亞即大演帽子戲法，次仗對奧地利梅開二度，球王本色不減。

從2004年在巴塞隆拿展開職業生涯，美斯的足球旅途不斷創紀錄和突破，年近4旬仍維持上佳作戰水平可說是前無古人，相信在今屆賽事以至餘下球員生涯，多項紀錄仍有望改寫。



世界盃2026︱美斯39歲生日前夕正是阿根廷次輪分組賽對奧地利的比賽日，他在賽前練習神情輕鬆。（路透社）

從數字看美斯 阿根廷球王仍在不斷創新紀錄

1. 世界盃決賽周累積18入球，史上第一

美斯今屆首仗攻入3球後，世界盃決賽周入球總數增至16球，與德國名將高路斯並列歷史神射手榜第一位。他之後在次仗對奧地利梅開二度，再次包辦阿根廷所有入球，將紀錄改寫成18球，並獨自擁有射手王紀錄。

2. 第6次出戰世界盃決賽周，史上第一人

美斯對阿爾及利亞正選上陣，個人第6次出戰世界盃，亦是歷來第一人達成此創舉（注：今屆分組賽在美斯之後亮相的C朗拿度今屆同樣第6次出戰世界盃，墨西哥門將奧祖亞今屆第6次入選世界盃大軍，但他在2006、2010兩屆並未上陣，今屆頭兩仗亦只列後備）。

3. 決賽周單場入3球最年長入球者，打破C朗保持紀錄

今次是美斯第11次為阿根廷大國腳單場入3球，不過只是首次在世界盃決賽周做到。他以38歲零357日成為決賽周歷來最年長的帽子戲法入球者，打破C朗拿度2018年世界盃分組賽對西班牙創下的舊紀錄，C朗以33歲零130日在狂牛兵團身上連中三元。

4. 世界盃決賽周上陣次數紀錄：28場

就算C朗看齊美斯6戰決賽周，他的出場次數跟美斯已拉開距離。分組賽次仗對奧地利，已是美斯在決賽周的第28場比賽，延續個人保持的紀錄，他同時保持上陣分鐘最多的紀錄，隨着他已領阿根廷出線32強，紀錄在今屆還會繼續改寫。C朗拿度截至今屆首場分組賽後為23場。

5. 阿根廷大國腳入球紀錄保持者：122球

美斯快將39歲，歷年在球會和國家隊合共攻入超過910個正式比賽入球。分組賽次仗對奧地利是他第201次為阿根廷上陣，首仗對阿爾及利亞連中三元後國家隊入球總數累積至120球，加上對奧地利再入兩球，再次刷新由他保持的阿根廷入球紀錄，這個亦是南美球員紀錄。第二位的巴迪斯圖達攻入56球，第三位的阿古路為42球。

世界盃2026︱阿根廷對阿爾及利亞，美斯第一次在世界盃決賽周一場攻入3球，創下多項紀錄。（路透社）

美斯在正式比賽累積入球數字，稍為落後C朗拿度，但他昔日在巴塞多年來仍創下不少足球界紀錄，包括：

6. 一年內最高入球紀錄：91球（2012年）

2012年度，美斯在各項賽事為巴塞隆拿攻入79球，加上在阿根廷國家隊亦有12球進帳，寫下年度入91球的紀錄。

7. 單一球會最多入球：672球（2004至2021年／巴塞隆拿）

8. 單一聯賽最多入球：474球（2004至2021年／西甲）

美斯與C朗在西甲征戰期間一時瑜亮，二人均創下不少紀錄。（Getty Images）

以下入球或助攻紀錄數字，美斯仍能持續更新：

9. 最多左腳入球：769球（2004年至今）

美斯的總入球數字縱不及C朗，但慣用左腳的他以769球創下歷來以左腳入球最多的紀錄。

10. 最多非十二碼入球：802球（2004年至今）

11. 最多禁區外入球：178球（2004年至今）

12. 最多助攻：415次（2004年至今）

美斯8奪足球金球獎（Ballons d'Or）。（Getty Images）

美斯在足球壇已贏盡各大錦標，個人榮譽亦是冠絕同儕：

13. 足球金球獎（Ballons d'Or）得獎次數紀錄：8次（2009–2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

14. 歐洲金靴獎得獎次數紀錄：6次 (2010, 2012, 2013, 2017–2019)

美斯愈老愈可愛，上屆以35歲之齡領阿根廷封王。（路透社）

今屆美斯有望再創／追趕五大紀錄

．世界盃決賽周助攻王

美斯在持續刷新世界盃個人總入球和上陣次數、分鐘紀錄外，他同時有望打破助攻王紀錄。目前紀錄由西德的禾達（Fritz Walter）保持，這位職業生涯只效力凱沙羅頓的名將在1954、1958兩屆取得9次助攻。美斯目前已累積8次，與已故球王馬勒當拿並列次席。今屆美斯在頭兩仗包辦阿根廷全部5個入球，未有助攻，餘下的賽事大有機會創新紀錄。

．單屆決賽周入球紀錄

世界盃決賽周神射手是美斯少數未曾染指的紀錄，上屆入7球，卻遇上射進8球的麥巴比，今屆美斯兩場分組賽已入5球，有望挑戰這項榮譽，麥巴比、夏蘭特頭兩場各入4球，加上同樣狀態大勇的哈利卡尼，今屆神射手有排鬥。法國名將方亭（Just Fontaine）在1958年世界盃創下單屆攻入13球的紀錄，曾被視為無法打破，不過以美斯今屆的火熱狀態，加上新增一輪32強，換言之只要阿根廷晉身4強，便有8場比賽踢，他和幾位頂級前鋒均有力挑戰這個「不可能的紀錄」。

．3次晉身決賽

世界盃歷來只有巴西名將卡富（Cafu）三度置身世界盃決賽，他先後在1994、1998及2002連續三屆決賽出場，並兩度奪冠。今屆美斯和麥巴比均有望加入其中，追平卡富的紀錄，美斯在2014、2022兩晉決賽，麥巴比則是2018和2022兩屆。

．史上首位領軍衛冕／兩次奪冠隊長

歷來只有兩支球隊能成功衛冕，分別是1934、1938的意大利，以及1958、1962的巴西。意大利1934年在主場地利下奪冠，隊長是門將康比（Gianpiero Combi），到1938年才由傳奇前鋒米亞沙（Giuseppe Meazza）帶領衛冕冠軍。至於巴西隊，1958年瑞典世界盃領巴西首次奪冠的隊長是守將比連尼（Hilderaldo Bellini），1962年他仍在陣但已成後備，隊長改由另一守將梅路拉莫斯（Mauro Ramos）出任，比連尼在1966年那屆重獲隊長臂章，但巴西分組賽已出局。

因此美斯如今屆帶領阿根廷成功再次封王，將會成為世界盃史上首位領軍衛冕的隊長。此外，雖然歷年不少球員曾贏得超過一次世界盃，以隊長身份贏得兩次卻從未出現，若阿根廷今屆再奪冠，美斯會成為第一個兩度以隊長身份捧盃的球員。

阿根廷球王美斯愈戰愈強，39歲之齡仍不斷創紀錄。（Getty Images）

美斯愈老愈可愛 世界盃頭4屆共入6球 上屆一口氣入7球

回看美斯的世界盃歷程，初期並未能發揮當年在巴塞隆拿的入球效率。2006年首戰參賽，分組賽後備上陣攻入一球兼成為阿根廷在世界盃歷來最年輕入球者；4年後成為領軍人物，由傳奇球王馬勒當拿帶隊，踢足5場，為隊友創造大量機會，卻未取得任何入球。當年在阿根廷國內曾受質疑，為何在巴塞隆拿如日中天的美斯，回到國家隊卻未能發揮應有水平。

即使壓力山大，美斯繼續肩負重任，2014年世界盃分組賽攻入4球，幾乎以一人之力領軍晉身決賽，可惜最終連續3屆敗在德國之下，只得亞軍。2018年分組賽阿根廷慘敗給狀態大勇的克羅地亞，美斯縱領軍次名晉級淘汰賽，16強硬撼法國，麥巴比初試啼聲便梅開二度，阿根廷以3：4飲恨，16強出局。當年美斯已經31歲，世界盃冠軍夢似乎經已幻滅，身為史上最佳前鋒之一，美斯在頭4屆世界盃決賽周合共取得6球。

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35歲終登頂圓夢 為奪世界盃永不放棄感動世人

2022年底上演的卡塔爾世界盃，美斯已經35歲，改由年輕主帥史卡朗尼領軍，球隊仍以美斯為重心，並以一班年輕有活力的隊友圍繞着他。首仗對沙特阿拉伯美斯射入十二碼開紀錄後，阿根廷卻爆大冷以1：2落敗，不過球隊之後愈踢愈好，美斯對墨西哥再次先開紀錄，阿根廷以首名晉級，淘汰賽先後擊敗澳洲、荷蘭、克羅地亞，美斯3場均有入球。再次晉身決賽，對法國加時踢成3：3，美斯梅開二度，麥巴比攻入3球令比賽戰至互射十二碼，還是由阿根廷以4：2獲勝封王。

美斯單屆攻入7球，即使神射手由入8球的麥巴比獲得，5屆累積13球，讓他在世界盃歷史射手榜晉身前列，僅次高路斯、朗拿度和武勒，與法國名將方亭並列第4（麥巴比兩屆入12球，今屆前與比列並列第6）。

來到第6屆，年近4旬的美斯一開始已展現極佳狀態，首場分組賽即連中三元，是他在世界盃決賽周的第一次，歷年入球總數增至16球，看齊高路斯的紀錄，並列第一。麥巴比亦梅開二度，以14球升上並列第3位。次仗兩大巨星再次隔空鬥法，美斯對奧地利梅開二度，將紀錄改寫至18球，麥巴比隨後對伊拉克同樣起孖，個人紀錄增至16球，與高路斯並列史上第二，今屆相信二人還會繼續表演。

上屆領阿根廷封王後，美斯明顯已不再如以往那樣在大賽期間憂心忡忡，變得放鬆和享受比賽，就算生涯去到尾聲，仍繼續以精湛球技送給全球球迷。

美斯是阿根廷以至世人偶像，球迷紛紛穿上10號球衣。（路透社）

美斯世界盃決賽周入球逐屆睇：

2006（1球）：18歲初戰世界盃的美斯，在阿根廷次輪分組賽對黑山74分鐘後備上陣，並在14分鐘後取得首個入球，成為阿根廷在世界盃最年輕入球者。（3次上陣，1入球，1助攻，阿根廷8強止步）

2010（0球）：阿根廷由已故球王馬勒當拿領軍，美斯在5場比賽悉數上陣，卻未能取得入球，他為隊友創造了16次機會，並有1次助攻。可惜阿根廷連續兩屆8強不敵德國出局。（5次上陣，0入球，1助攻，阿根廷8強止步）

2014（4球）：美斯在3場分組賽全數有入球，首仗對波斯尼亞為球隊攻入第2球，領軍順利贏2：1；次仗對伊朗阿根廷全場「老鼠拉龜」，直到美斯補時一球奠勝；第3輪對尼日利亞梅開二度，領軍3戰全勝入16強。阿根廷之後擊敗瑞士、比利時和荷蘭晉身決賽，可惜戰至加時再次不敵德國，只能獲得亞軍。（7次上陣，4入球，1助攻，阿根廷獲亞軍）

2018（1球）：阿根廷在分組賽遇上大勇的克羅地亞慘敗，美斯在關鍵一戰對尼日利亞先開紀錄，領軍以次名出線。阿根廷16強3：4負法國出局。（4次上陣，1入球，2助攻，阿根廷16強止步）

2022（7球）：美斯在分組賽對沙特及墨西哥各入一球，16強對澳洲、8強對荷蘭、4強對克羅地亞全部有波入，決賽對法國戰至加時梅開二度，阿根廷互射十二碼擊敗法國封王。單屆攻入7球，一下子將決賽周總入球累積至13球，與法國名將方亭看齊，並列歷史射手榜第4位。（7次上陣，7入球，3助攻，阿根廷封王）

美斯創世界盃入球新紀錄 一次過重溫18個入球 後勁凌厲愈老愈強

2026（*5球）：美斯決賽周前有傷，令人擔心他的狀態如何。不過阿根廷首場分組賽對阿爾及利亞美斯連中三元，即將39歲生日的他終於首次在世界盃賽場大演帽子戲法，並創下多項紀錄，包括追平高路斯的決賽周入球紀錄，以16球並列榜首。

次輪對同組實力較強的奧地利，無阻美斯再演入球騷，38分鐘美斯伸一伸脷起腳命中，攻入決賽周第17個入球，再創新紀錄，身邊的隊友較他更肉緊激情慶祝。完場前補時美斯近門再入一球，更完美展現他的個人技術，並將紀錄刷新至18球。這個入球，首先隊友傳送不太到位，在他身體後方，但他以高超技巧修正，伸高左腳從後以腳脛控定皮球，再在對手門將和4個後衛之間找出空位施射，當對方守將擋出射門後，美斯反應敏捷極速衝前補射，在奧地利守將胯下入網。

重溫：美斯對奧地利的第二個入球

美斯與阿根廷的衛冕之旅有個完美開局，兩場入5球，領軍兩連勝提早出線，美斯的個人表演可能只是剛剛開始。

重溫：美斯頭5屆世界盃所有入球

世界盃2026︱美斯今屆可望寫下多項紀錄。（路透社）

美斯傳奇仍在繼續 勢打破多項紀錄卻不屑一顧

美斯只要在今屆決賽周再入一球，便可獨自擁有世界盃射手王的名銜。此外，他目前以8個助攻，與已故球王馬勒當拿並列決賽周助攻王榜次席，隨今屆賽事的推展，有望同時擁有助攻紀錄。

不過距離初戰世界盃20周年的美斯，對種種紀錄似乎不太有興趣，對阿爾及利亞一仗大演帽子戲法，賽後他說：「與高路斯、朗拿度等名字並列，是一項榮譽，但那並無意義。今天射入兩球的麥巴比亦同在（世界盃歷史射手榜），說到底，那些只是數據，沒有更大意義。」美斯續稱，「很榮幸能與他們相提並論，不過那並無意義。對我來說，我從小已在看、歷來其中一位最偉大球員朗拿度並不在最高位置，因此一切只是數字而已。」

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