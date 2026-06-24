美斯39歲生日快樂 阿根廷球王愈戰愈強仍不斷創紀錄︱世界盃2026
美斯（Lionel Messi，又譯梅西）39歲生日快樂！
6月24日，是這位阿根廷球王39歲牛一，美斯上屆領阿根廷贏得2022卡塔爾世界盃實現童年夢想後，轉戰美職聯踢波「休養生息」，早已熟習美國的氣候環境，今屆第6次出戰世界盃，分組賽首仗對阿爾及利亞即大演帽子戲法，次仗對奧地利梅開二度，球王本色不減。
從2004年在巴塞隆拿展開職業生涯，美斯的足球旅途不斷創紀錄和突破，年近4旬仍維持上佳作戰水平可說是前無古人，相信在今屆賽事以至餘下球員生涯，多項紀錄仍有望改寫。
從數字看美斯 阿根廷球王仍在不斷創新紀錄
1. 世界盃決賽周累積18入球，史上第一
美斯今屆首仗攻入3球後，世界盃決賽周入球總數增至16球，與德國名將高路斯並列歷史神射手榜第一位。他之後在次仗對奧地利梅開二度，再次包辦阿根廷所有入球，將紀錄改寫成18球，並獨自擁有射手王紀錄。
2. 第6次出戰世界盃決賽周，史上第一人
美斯對阿爾及利亞正選上陣，個人第6次出戰世界盃，亦是歷來第一人達成此創舉（注：今屆分組賽在美斯之後亮相的C朗拿度今屆同樣第6次出戰世界盃，墨西哥門將奧祖亞今屆第6次入選世界盃大軍，但他在2006、2010兩屆並未上陣，今屆頭兩仗亦只列後備）。
3. 決賽周單場入3球最年長入球者，打破C朗保持紀錄
今次是美斯第11次為阿根廷大國腳單場入3球，不過只是首次在世界盃決賽周做到。他以38歲零357日成為決賽周歷來最年長的帽子戲法入球者，打破C朗拿度2018年世界盃分組賽對西班牙創下的舊紀錄，C朗以33歲零130日在狂牛兵團身上連中三元。
4. 世界盃決賽周上陣次數紀錄：28場
就算C朗看齊美斯6戰決賽周，他的出場次數跟美斯已拉開距離。分組賽次仗對奧地利，已是美斯在決賽周的第28場比賽，延續個人保持的紀錄，他同時保持上陣分鐘最多的紀錄，隨着他已領阿根廷出線32強，紀錄在今屆還會繼續改寫。C朗拿度截至今屆首場分組賽後為23場。
5. 阿根廷大國腳入球紀錄保持者：122球
美斯快將39歲，歷年在球會和國家隊合共攻入超過910個正式比賽入球。分組賽次仗對奧地利是他第201次為阿根廷上陣，首仗對阿爾及利亞連中三元後國家隊入球總數累積至120球，加上對奧地利再入兩球，再次刷新由他保持的阿根廷入球紀錄，這個亦是南美球員紀錄。第二位的巴迪斯圖達攻入56球，第三位的阿古路為42球。
美斯在正式比賽累積入球數字，稍為落後C朗拿度，但他昔日在巴塞多年來仍創下不少足球界紀錄，包括：
6. 一年內最高入球紀錄：91球（2012年）
2012年度，美斯在各項賽事為巴塞隆拿攻入79球，加上在阿根廷國家隊亦有12球進帳，寫下年度入91球的紀錄。
7. 單一球會最多入球：672球（2004至2021年／巴塞隆拿）
8. 單一聯賽最多入球：474球（2004至2021年／西甲）
以下入球或助攻紀錄數字，美斯仍能持續更新：
9. 最多左腳入球：769球（2004年至今）
美斯的總入球數字縱不及C朗，但慣用左腳的他以769球創下歷來以左腳入球最多的紀錄。
10. 最多非十二碼入球：802球（2004年至今）
11. 最多禁區外入球：178球（2004年至今）
12. 最多助攻：415次（2004年至今）
美斯在足球壇已贏盡各大錦標，個人榮譽亦是冠絕同儕：
13. 足球金球獎（Ballons d'Or）得獎次數紀錄：8次（2009–2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
14. 歐洲金靴獎得獎次數紀錄：6次 (2010, 2012, 2013, 2017–2019)
今屆美斯有望再創／追趕五大紀錄
．世界盃決賽周助攻王
美斯在持續刷新世界盃個人總入球和上陣次數、分鐘紀錄外，他同時有望打破助攻王紀錄。目前紀錄由西德的禾達（Fritz Walter）保持，這位職業生涯只效力凱沙羅頓的名將在1954、1958兩屆取得9次助攻。美斯目前已累積8次，與已故球王馬勒當拿並列次席。今屆美斯在頭兩仗包辦阿根廷全部5個入球，未有助攻，餘下的賽事大有機會創新紀錄。
．單屆決賽周入球紀錄
世界盃決賽周神射手是美斯少數未曾染指的紀錄，上屆入7球，卻遇上射進8球的麥巴比，今屆美斯兩場分組賽已入5球，有望挑戰這項榮譽，麥巴比、夏蘭特頭兩場各入4球，加上同樣狀態大勇的哈利卡尼，今屆神射手有排鬥。法國名將方亭（Just Fontaine）在1958年世界盃創下單屆攻入13球的紀錄，曾被視為無法打破，不過以美斯今屆的火熱狀態，加上新增一輪32強，換言之只要阿根廷晉身4強，便有8場比賽踢，他和幾位頂級前鋒均有力挑戰這個「不可能的紀錄」。
．3次晉身決賽
世界盃歷來只有巴西名將卡富（Cafu）三度置身世界盃決賽，他先後在1994、1998及2002連續三屆決賽出場，並兩度奪冠。今屆美斯和麥巴比均有望加入其中，追平卡富的紀錄，美斯在2014、2022兩晉決賽，麥巴比則是2018和2022兩屆。
．史上首位領軍衛冕／兩次奪冠隊長
歷來只有兩支球隊能成功衛冕，分別是1934、1938的意大利，以及1958、1962的巴西。意大利1934年在主場地利下奪冠，隊長是門將康比（Gianpiero Combi），到1938年才由傳奇前鋒米亞沙（Giuseppe Meazza）帶領衛冕冠軍。至於巴西隊，1958年瑞典世界盃領巴西首次奪冠的隊長是守將比連尼（Hilderaldo Bellini），1962年他仍在陣但已成後備，隊長改由另一守將梅路拉莫斯（Mauro Ramos）出任，比連尼在1966年那屆重獲隊長臂章，但巴西分組賽已出局。
因此美斯如今屆帶領阿根廷成功再次封王，將會成為世界盃史上首位領軍衛冕的隊長。此外，雖然歷年不少球員曾贏得超過一次世界盃，以隊長身份贏得兩次卻從未出現，若阿根廷今屆再奪冠，美斯會成為第一個兩度以隊長身份捧盃的球員。
美斯愈老愈可愛 世界盃頭4屆共入6球 上屆一口氣入7球
回看美斯的世界盃歷程，初期並未能發揮當年在巴塞隆拿的入球效率。2006年首戰參賽，分組賽後備上陣攻入一球兼成為阿根廷在世界盃歷來最年輕入球者；4年後成為領軍人物，由傳奇球王馬勒當拿帶隊，踢足5場，為隊友創造大量機會，卻未取得任何入球。當年在阿根廷國內曾受質疑，為何在巴塞隆拿如日中天的美斯，回到國家隊卻未能發揮應有水平。
即使壓力山大，美斯繼續肩負重任，2014年世界盃分組賽攻入4球，幾乎以一人之力領軍晉身決賽，可惜最終連續3屆敗在德國之下，只得亞軍。2018年分組賽阿根廷慘敗給狀態大勇的克羅地亞，美斯縱領軍次名晉級淘汰賽，16強硬撼法國，麥巴比初試啼聲便梅開二度，阿根廷以3：4飲恨，16強出局。當年美斯已經31歲，世界盃冠軍夢似乎經已幻滅，身為史上最佳前鋒之一，美斯在頭4屆世界盃決賽周合共取得6球。
35歲終登頂圓夢 為奪世界盃永不放棄感動世人
2022年底上演的卡塔爾世界盃，美斯已經35歲，改由年輕主帥史卡朗尼領軍，球隊仍以美斯為重心，並以一班年輕有活力的隊友圍繞着他。首仗對沙特阿拉伯美斯射入十二碼開紀錄後，阿根廷卻爆大冷以1：2落敗，不過球隊之後愈踢愈好，美斯對墨西哥再次先開紀錄，阿根廷以首名晉級，淘汰賽先後擊敗澳洲、荷蘭、克羅地亞，美斯3場均有入球。再次晉身決賽，對法國加時踢成3：3，美斯梅開二度，麥巴比攻入3球令比賽戰至互射十二碼，還是由阿根廷以4：2獲勝封王。
美斯單屆攻入7球，即使神射手由入8球的麥巴比獲得，5屆累積13球，讓他在世界盃歷史射手榜晉身前列，僅次高路斯、朗拿度和武勒，與法國名將方亭並列第4（麥巴比兩屆入12球，今屆前與比列並列第6）。
來到第6屆，年近4旬的美斯一開始已展現極佳狀態，首場分組賽即連中三元，是他在世界盃決賽周的第一次，歷年入球總數增至16球，看齊高路斯的紀錄，並列第一。麥巴比亦梅開二度，以14球升上並列第3位。次仗兩大巨星再次隔空鬥法，美斯對奧地利梅開二度，將紀錄改寫至18球，麥巴比隨後對伊拉克同樣起孖，個人紀錄增至16球，與高路斯並列史上第二，今屆相信二人還會繼續表演。
上屆領阿根廷封王後，美斯明顯已不再如以往那樣在大賽期間憂心忡忡，變得放鬆和享受比賽，就算生涯去到尾聲，仍繼續以精湛球技送給全球球迷。
美斯世界盃決賽周入球逐屆睇：
2006（1球）：18歲初戰世界盃的美斯，在阿根廷次輪分組賽對黑山74分鐘後備上陣，並在14分鐘後取得首個入球，成為阿根廷在世界盃最年輕入球者。（3次上陣，1入球，1助攻，阿根廷8強止步）
2010（0球）：阿根廷由已故球王馬勒當拿領軍，美斯在5場比賽悉數上陣，卻未能取得入球，他為隊友創造了16次機會，並有1次助攻。可惜阿根廷連續兩屆8強不敵德國出局。（5次上陣，0入球，1助攻，阿根廷8強止步）
2014（4球）：美斯在3場分組賽全數有入球，首仗對波斯尼亞為球隊攻入第2球，領軍順利贏2：1；次仗對伊朗阿根廷全場「老鼠拉龜」，直到美斯補時一球奠勝；第3輪對尼日利亞梅開二度，領軍3戰全勝入16強。阿根廷之後擊敗瑞士、比利時和荷蘭晉身決賽，可惜戰至加時再次不敵德國，只能獲得亞軍。（7次上陣，4入球，1助攻，阿根廷獲亞軍）
2018（1球）：阿根廷在分組賽遇上大勇的克羅地亞慘敗，美斯在關鍵一戰對尼日利亞先開紀錄，領軍以次名出線。阿根廷16強3：4負法國出局。（4次上陣，1入球，2助攻，阿根廷16強止步）
2022（7球）：美斯在分組賽對沙特及墨西哥各入一球，16強對澳洲、8強對荷蘭、4強對克羅地亞全部有波入，決賽對法國戰至加時梅開二度，阿根廷互射十二碼擊敗法國封王。單屆攻入7球，一下子將決賽周總入球累積至13球，與法國名將方亭看齊，並列歷史射手榜第4位。（7次上陣，7入球，3助攻，阿根廷封王）
美斯創世界盃入球新紀錄 一次過重溫18個入球 後勁凌厲愈老愈強
2026（*5球）：美斯決賽周前有傷，令人擔心他的狀態如何。不過阿根廷首場分組賽對阿爾及利亞美斯連中三元，即將39歲生日的他終於首次在世界盃賽場大演帽子戲法，並創下多項紀錄，包括追平高路斯的決賽周入球紀錄，以16球並列榜首。
次輪對同組實力較強的奧地利，無阻美斯再演入球騷，38分鐘美斯伸一伸脷起腳命中，攻入決賽周第17個入球，再創新紀錄，身邊的隊友較他更肉緊激情慶祝。完場前補時美斯近門再入一球，更完美展現他的個人技術，並將紀錄刷新至18球。這個入球，首先隊友傳送不太到位，在他身體後方，但他以高超技巧修正，伸高左腳從後以腳脛控定皮球，再在對手門將和4個後衛之間找出空位施射，當對方守將擋出射門後，美斯反應敏捷極速衝前補射，在奧地利守將胯下入網。
重溫：美斯對奧地利的第二個入球
美斯與阿根廷的衛冕之旅有個完美開局，兩場入5球，領軍兩連勝提早出線，美斯的個人表演可能只是剛剛開始。
美斯傳奇仍在繼續 勢打破多項紀錄卻不屑一顧
美斯只要在今屆決賽周再入一球，便可獨自擁有世界盃射手王的名銜。此外，他目前以8個助攻，與已故球王馬勒當拿並列決賽周助攻王榜次席，隨今屆賽事的推展，有望同時擁有助攻紀錄。
不過距離初戰世界盃20周年的美斯，對種種紀錄似乎不太有興趣，對阿爾及利亞一仗大演帽子戲法，賽後他說：「與高路斯、朗拿度等名字並列，是一項榮譽，但那並無意義。今天射入兩球的麥巴比亦同在（世界盃歷史射手榜），說到底，那些只是數據，沒有更大意義。」美斯續稱，「很榮幸能與他們相提並論，不過那並無意義。對我來說，我從小已在看、歷來其中一位最偉大球員朗拿度並不在最高位置，因此一切只是數字而已。」
更多深度足球人物故事：
世界盃2026人物誌︱麥湯米尼成蘇格蘭巨星 離開曼聯配角變主角
世界盃2026人物誌︱庫拉索門將獲美斯欣賞 對德國又輸7球仍高興
美國隊兩對父子兵 雷拿入球化解兩大足球家族情仇︱世界盃2026
法國製造的摩洛哥18歲中場 大師級演出令迪甘斯捱鬧︱世界盃2026
科特迪瓦新星圓夢一刻念亡妹 長文憶往事極催淚︱世界盃2026