世界盃2026｜西班牙教練大讚球隊「接近完美」　不在乎對手是誰

2026世界盃32強淘汰賽，西班牙憑前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）梅開二度，以及後衛柏度樸路（Pedro Porro）頭槌建功，以3：0大勝奧地利，強勢殺入16強。賽後，主教練富安迪（Luis de la Fuente）對球隊的表現給予了極高評價，直言全隊在各方面的發揮已「接近完美」。



今場比賽西班牙全方位壓制對手，小將耶馬（Lamine Yamal）在邊路發動了極具速度與破壞力的攻勢，今仗出戰85分鐘，雖然沒有入球，但進攻數據亮眼，6次射門4次命中目標，5次過人成功，成功當選今場MVP。自首場分組賽對佛得角失準後越戰越勇，今仗憑藉精準的跑位與射術「起孖」。此子近16次為國家隊正選上陣狂轟16球，達到場均1球的頂級射手效率。

奧耶沙巴爾今場比賽收穫兩個入球。（路透社）

主帥富安迪賽後對兩位鋒線球員表現讚不絕口：「耶馬非常渴望在世界盃上展現自己的足球風格，像他這樣的球員必須在世界盃上證明自己，而他正在做到這一點。他潛力無限，他既沉著冷靜又充滿動力，因為他看到其他球員表現出色，雖然他還沒有完全達到巔峰，但他下次一定會做到。」

耶馬今場進攻端表現出色，當選單場最佳球員。（路透社）

「奧耶沙巴爾展現了他的潛力。他是一位傑出的足球員，也是一位偉大的人，這正是他如此優秀的原因。他理應獲得應有的認可，就像其他球員一樣；他們都踢了一場精彩的比賽。」

憑西班牙鋒線與防線的出色發揮，奧地利今場比賽全場「零射正」，令西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon）在世界盃的連續不失球時間正式推高至519分鐘，成功超越了意大利傳奇門神辛格（Walter Zenga）在1990年本土世界盃創下的517分鐘舊紀錄。

西蒙成為世界盃史上最長時間連續不失球記錄者。（路透社）

目前西班牙已經連續35場比賽未嘗敗績，展現出的統治級表現，讓富安迪在賽後記者會上喜上眉梢。他激動表示：「偉大的球隊總會在最需要的時候挺身而出。我們這幾天狀態有所回升，今天這場重要的比賽讓我們成為了焦點。今天我們踢了一場精彩的比賽。幾乎在各個方面都接近完美，但我們仍需繼續進步。」

西班牙16強對手已經確實為葡萄牙，富安迪亦表示，對手是誰並不重要，「我們都歡迎他們，重要的是我們來了。」