世界盃16強晉級表及直播賽程︱西班牙鬥葡萄牙　沙拿大戰美斯

2026世界盃32強已到尾聲，德國意外出局令16強對法國的戲碼無緣上演，亦令下一輪的焦點對碰集中在西班牙大戰葡萄牙身上。到底當41歲的C朗拿度遇上18歲的耶馬，會是「薑還是老的辣」，還是拳怕少壯？

以下一起看看16強各場戲碼及焦點對碰，並附上每日直播賽程，當中有兩場在VIU TV 99台免費直播。



世界盃2026｜32強／16強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強／16強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

世界盃2026直播︱16強



7月5日

加拿大 Vs 摩洛哥｜凌晨 01:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

法國 Vs 巴拉圭 ｜凌晨 05:00 Now 618/616台



7月6日

巴西 Vs 挪威 ｜凌晨 04:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

墨西哥 Vs 英格蘭｜早上 08:00 Now 618/616台



7月7日

西班牙 Vs 葡萄牙｜凌晨 03:00 Now 618/616台

美國 Vs 比利時 ｜早上 08:00 Now 618/616台



7月8日

阿根廷 Vs 埃及｜凌晨 00:00 Now 618/616台

瑞士 Vs 哥倫比亞／加納｜凌晨04:00 Now 618/616台



＊免費直播



世界盃2026｜41歲的C朗睇一場少一場，要珍惜機會。（路透社）

1. 西班牙 VS 葡萄牙 41歲C朗大戰18歲耶馬

16強不可錯過的必定是這場兩代球王大戰，帶着祖達遺志上路的葡萄牙，再次以冠軍為目標，可是他們今屆的整體表現令人頗為失望，小組只能次名出線下，前路難行。32強與上屆季軍克羅地亞惡戰下險勝，16強便要硬撼冠軍熱門之一的西班牙。

巴塞隆拿「神童」耶馬兩年前已領西班牙贏得歐國盃，在他領軍下西班牙無疑會稍被看高半線。不過41歲的C朗已用表現證明自己寶刀未老，葡萄牙中前場雲集他和般奴費南迪斯、貝拿度施華、域天拿、利亞奧及祖奧菲歷斯，今屆賽事亦有一個叫祖奧尼維斯（João Neves）的年輕人冒起，只要他們發揮出水準，絕對有力跟狂牛兵團一戰。

缺陣主力：尼高拉斯威廉斯、耶利米賓奴（西班牙）

世界盃2026直播

16強︱西班牙 Vs 葡萄牙｜7.7 凌晨 03:00 Now 618/616台



世界盃2026｜擁有安察洛堤在陣，巴西隊的級數頓時提升幾個層次。（路透社）

2. 巴西 VS 挪威 夏蘭特賽前已「認低威」

首戰世界盃的挪威神鋒夏蘭特，射術出色為人又有趣，成為全球熱話，他們在16強面對5屆冠軍巴西，賽前已率先認低威自認「無可能贏」。挪威有隊長奧迪加特和夏蘭特帶領，32強對科特迪瓦歷來首次在決賽周淘汰賽中勝出，不過巴西在前中後3線均陣容強大，在巨星尼馬因傷上陣時間有限下仍一路輕鬆過關，32強對日本即使落後，最關鍵是他們有個神機妙算的超級教練安察洛堤調兵遣將，化險為夷反勝出線，夏蘭特能否以入球領挪威爆冷出線？

缺陣主力：拉芬夏、柏基達（巴西）

世界盃2026直播

16強︱巴西 Vs 挪威｜7.6 凌晨 04:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



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世界盃2026｜卡尼能否再次拯救英格蘭?（路透社）

3. 英格蘭 VS 墨西哥 三獅軍團重遊噩夢舊地

睇完巴西對挪威，食個早餐便輪到英格蘭對主隊之一的墨西哥。三獅軍團32強面對民主剛果竟要出盡九牛二虎之力才險勝，表現持續令人失望，但末段梅開二度的隊長哈利卡尼，再次展現勇態及世界級射手本色。

比賽在海拔2240米的墨西哥足球聖地阿茲特克體育場（Estadio Azteca）上演，英格蘭主帥杜慈已明言只得4天時間不足以適應高源作戰，而英軍對上一次在這個球場比賽，正是1986年世界盃8強對阿根廷，已故球王馬勒當拿以「上帝之手」開紀錄並領軍2：1獲勝。

墨西哥陣容知名度雖不及一眾傳統強隊，但球隊今屆賽事表現出色，暫時4戰全勝兼未失一球，前鋒基洛尼斯（Julián Quiñones）已有3球進帳，魯爾占美尼斯亦有兩粒，加上主場出戰的強大氣勢，英格蘭要過這一關實在相當困難。

缺陣主力：列斯占士、昆沙（英格蘭）

世界盃2026直播

16強︱墨西哥 Vs 英格蘭︱7.6 早上 08:00 Now 618/616台



世界盃2026｜比利時一對活寶泰利文斯和杜沙特上場口角完又合作扳平。（路透社）

4. 美國 VS 比利時 普列錫領軍挑戰「歐洲紅魔」

「歐洲紅魔」比利時今屆表現時好時壞，32強對塞內加爾落後兩球下，泰利文斯和杜沙特兩大主將更當眾激烈口角，不過尾段連追兩球扳平再在加時險勝。他們陣中還有迪布尼、盧卡古和高圖爾斯，陣容球星不少，然而主隊美國今屆表現有驚喜，主帥普捷天奴領軍下踢來進攻爽利，中前場又有具級數的「美國隊長」普列錫坐鎮，唯一隱憂就是狀態大勇的前鋒巴洛根上場領紅，今場停賽未能上陣。

缺陣主力：巴洛根（美國）

世界盃2026直播

16強︱美國 Vs 比利時｜7.7 早上 08:00 Now 618/616台



世界盃2026｜巴拉圭能否擋住麥巴比……仲有迪比利同奧利斯？（路透社）

5. 法國 VS 巴拉圭 麥巴比領最強之矛惡戰強韌之盾

法國隊4戰累積13個入球，是今屆攻力最強一隊，單是麥巴比一人已入6球，奧士文尼迪比利亦有4球進帳，奧利斯雖未有有球，但有冠絕決賽周的5個助攻。16強遇上巴拉圭，卻未必如想像中容易應付。

分組賽首仗1：4大敗予美國，容易令人看輕他們，但巴拉圭之後擊敗土耳其、賽和澳洲成功以「最佳第三名」出線，32強面對德國毫無懼色，更令對方在世界盃首度互射十二碼敗陣，就算實力平平韌力卻相當驚人。今屆法國這支最強之矛，面對巴拉圭這個強盾，說不定有番惡鬥。

缺陣主力：阿達雷迪（巴拉圭）

世界盃2026直播

16強︱法國 Vs 巴拉圭｜7.5 凌晨 05:00 Now 618/616台



世界盃2026｜加拿大隊長艾方素戴維斯及時在淘汰賽階段傷癒復出。（路透社）

6. 加拿大 VS 摩洛哥 楓葉國能否再創歷史一頁？

加拿大歷來只曾3度亮相決賽周，今屆乘主場之利首度突破分組賽，可惜只能次名出線，要南下美國作賽，令有主場變成無主場。不過隊長兼主將艾方素戴維斯終在32強對南非一仗傷癒復出，後備上陣15分鐘，無論對球隊整體實力和士氣均大大增強，加拿大小勝1：0晉身16強。較為可惜的是，表現出色的中場伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）次輪分組賽對卡塔爾遭對手踢斷腳，未能繼續為加拿大上陣。

上屆殿軍摩洛哥延續黑馬本色，分組賽激戰巴西言和，表現較對方更勝一籌。3年半前在淘汰賽階段先後踢走西班牙、葡萄牙兩大強隊歷史性殺入4強，今屆32強互射十二碼氣走荷蘭，門神保奴演出功架。今屆薛耶治因傷未入選，教練亦換成奧華比（Mohamed Ouahbi），但攻守兼備的隊長夏基美狀態一流，加上今年由法國梯隊轉籍的天才中場小將保亞迪（Ayyoub Bouaddi），以及另一法國入籍兵伊沙迪奧普（Issa Diop），整體實力絕對在加拿大之上。

缺陣主力：伊斯馬爾干尼（加拿大）

世界盃2026直播

16強︱加拿大 Vs 摩洛哥｜7.5 凌晨 01:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



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世界盃2026｜美斯今屆再次光芒四射。（路透社）

7. 阿根廷 VS 埃及

阿根廷32強對戰今屆「神奇球隊」佛得角，美斯先開紀錄下，卻要戰至加時才3：2擊敗頑強的對手，16強會對埃及，美斯領軍跟球壇當今另一位左腳王、「埃及美斯」沙拿一戰。

世界盃2026直播

16強︱阿根廷 Vs 埃及｜7.8 凌晨00:00 Now 618/616台



8. 瑞士 VS 哥倫比亞／加納

歐洲二線隊瑞士，今屆籤運不錯，小組賽B組對手較弱，擊敗主隊加拿大後首名出線，32強對阿爾及利亞順利再過一關，16強會遇上哥倫比亞對加納的勝方。

世界盃2026直播

16強︱瑞士 Vs 哥倫比亞／加納｜7.8 凌晨04:00 Now 618/616台



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