世界盃2026｜美斯首談耶馬沖涼照嘆世事瘋狂 「必須阻止他奪冠」
撰文：胡卉忻
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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）的「沖涼照」成為全球熱話，兩人將在香港時間周一（20日）凌晨的世界盃決賽交鋒，美斯也直言命運「太不可思議」。
時光倒流到2007年，當時年僅20歲的美斯參與西班牙《每日體育報》與聯合國兒童基金會合辦的慈善月曆拍攝活動，耶馬正是主角之一，這張美斯幫耶馬洗澡的照片因而誕生。誰也沒想到，19年之後，19歲的耶馬即將在世界盃決賽與已經成為傳奇的39歲球王美斯爭奪冠軍獎盃。
這張世紀合照正好見證命運之神奇，耶馬的國家隊隊友馬連奴（Mikel Merino）坦言，第一下以為照片是AI生成，就連美斯自己也覺得非常瘋狂。他昨日出席國際足協活動時說：「太不可思議了，我曾經在他還是嬰兒的時候和他影過相，我們現在都能參加世界盃，這簡直太瘋狂了。」
美斯大讚耶馬是世界上最好的球員：「他是非常出色的球員，世界級巨星。我祝他好運，因為他的成功就是巴塞隆拿的成功。」
談及即將上演的決賽，美斯祝福後輩同時，亦堅決表示：「我們會盡力阻止他發揮出最佳水平。西班牙隊是一支強大的隊伍，不僅僅是他一個人，但我們也有自己的制勝法寶。 他只有19歲，職業生涯還很長。我祝他一切順利，但我們會全力以赴，確保他這次無法奪冠。」
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