世界盃2026︱西班牙主帥富安迪完勝迪甘斯　最強之矛變利盾一樣掂

2026世界盃4強首場大戰，西班牙技術性擊倒賽前獲評為今屆最有「冠軍相」的法國。法國由麥巴比、迪比利、奧利斯加上巴高拿或杜伊的進攻四重奏，今仗在西班牙的防守之網下無從發揮。事實上，今場已經是西班牙繼2024歐國盃，去年歐國聯後，3年內第三度在大賽準決賽擊敗法國。法國陣容上絕對不會較西班牙差，前線組合甚至更具星味和華麗，兩軍對戰最大分野就在教練的戰術功力。

迪甘斯擅長維持更衣室「生態平衡」，戰術素養卻難以與西班牙主帥富安迪（Luis de la Fuente）匹敵。富安迪兩年前以耶馬為首的青春班底贏得2024歐洲國家盃（歐國盃），去到今屆世界盃決賽周，耶馬、尼高拉斯威廉斯、奧莫、柏迪等當時閃耀的新星全部狀態平平，他依然找到方法讓西班牙晉身決賽，實在令人不得不服。



世界盃2026︱西班牙主帥富安迪。（路透社）

西班牙兩年前強攻贏得歐國盃 今屆世界盃變最強之盾

狂牛兵團2008至2012年間兩奪歐國盃並贏得世界盃過後青黃不接，2021年安歷基帶隊入歐國盃4強已是出人意表，2022世界盃西班牙16強出局，安歷基下台，改由連足球行內人都未必識富安迪接手，受到國內球迷質疑。結果富安迪帶領一支陣容星味更淡的西班牙首奪沒有多少人關心的歐國聯；去到2024歐國盃，賽事前依然幾乎無人看好，他領軍一路過關，決賽擊敗英格蘭奪冠。

當時這隊西班牙充滿青春氣息，踢出場場好波，更在西班牙控球主導的基礎上，加入節奏明快的進攻，相對陣容星味更強卻為求贏波而不惜以保守戰術制勝的法國和英格蘭，西班牙贏盡成績與口碑。兩年過去，耶馬決賽周前受傷，一班中前場主力狀態大不如前，進攻不行，富安迪隨機應變，蜀中無大將，奧耶沙巴爾作先鋒，加上後備奇兵馬連奴，以及穩健的防守，一路殺進4強。

世界盃2026︱西班牙主帥富安迪領軍晉身決賽。（路透社）

名氣不響的西班牙冠軍教頭富安迪

面對法國，西班牙踢出今屆代表作，富安迪的細致部署，映襯出迪甘斯的粗疏。法國那個星光熠熠的攻擊陣容，竟然到第81分鐘才錄得首次中框射門，富安迪以包圍網把對手三大星將麥巴比、迪比利和奧利斯個個由猛獅封印成病貓，2：0勝法國後，西班牙今屆7場比賽合共只失1球。

從阿拉干尼斯（Luis Aragonés）到迪波斯基（Vicente del Bosque）兩大名帥，以至之後的盧柏迪古（Julen Lopetegui）、希亞路（Fernando Hierro）和安歷基（Luis Enrique），西班牙教頭都是在球員以至教練年代有一定名氣，只有由暫代到坐正及至請辭僅領軍9仗的羅拔摩蘭奴（Robert Moreno）是個例外。可能大家看慣響噹噹的CV，當2022年世界盃西班牙16強出局、安歷基請辭後4日，富安迪的委任在西班牙本土受到不少質疑。

就算領軍贏得歐國盃，來到今屆世界盃賽場，他的知名度相對安察洛堤、迪甘斯、杜慈等名帥還是有大段距離。不過相信經過這場4強，大概已沒有人不知道他有多麼厲害吧。

富安迪兩年前領西班牙贏得歐國盃。（Getty Images）

富安迪生於西班牙北部拉里奧哈（La Rioja）自治區阿羅（Haro）市，球員年代在距離阿羅市車程一小時左右的畢爾包由青年軍踢上一隊，之後曾效力西維爾，司職左後衛也能踢左翼，在80年代為畢爾包贏過兩次西甲和一次西班牙盃，可惜未為他帶來名氣。

當上教練由西班牙低組別球隊教起，之後回到西維爾和畢爾包帶青年軍，兩度教畢爾包一隊皆無留下深刻印記，反而其後接手西班牙梯隊，贏盡U19、U21歐國盃，2020東京奧運亦領U23入決賽戰至加時才僅負巴西，甫接手大國腳便贏得2022/23歐國聯冠軍，這是西班牙闊別超過十年首項錦標。

世界盃2026︱西班牙主帥富安迪在場邊督師。（路透社）

低調實幹注重紀律

當然大家都不太重視歐國聯，未有因而看重這隊西班牙。富安迪是個默默耕耘型教練，低調實幹，數年前接受網上體育平台《Relevo》訪問時說過：「工作、工作、工作，保持紀律，我常談及價值觀，以及付出努力的能力和承受痛楚，這就是我的餐單。」

他闡釋，「對我來說，運動就是生活的一部分，毋關好與壞。我從小被這樣教育，從有記憶開始已在玩運動，現在我的生活中不能沒有運動。」

兩年前歐國盃富安迪大膽地以當時只得16歲的耶馬（左）和21歲尼高威廉斯（右）在前線擔大旗，今屆世界盃兩人狀態大跌，他一樣能領軍入決賽。（Getty Images）

世界盃冠軍教頭的導師

富安迪兩年前領軍贏得歐國盃前無甚名氣，卻有一班足球界內無人不識徒弟——他曾是2022世界盃阿根廷冠軍教頭史卡朗尼（Lionel Scaloni）、領利華古遜首奪德甲的沙比阿朗素（Xabi Alonso）等一批名氣少帥的導師。史卡朗尼曾稱，「富安迪是我在教練班的導師……他在2017年的課程中幫助了我們很多，他是個偉大的男子。」

史卡朗尼上文提到的，是他為考取歐洲足協專業教練執照（UEFA Pro License）而報讀的課程，同班同學還包括史卡朗尼的阿根廷昔日隊友沙維奧拿（Javier Saviola）及列當度（Fernando Redondo）。富安迪當時曾回應，「我幸運地能執教教練課程，我們教導這個世代的足球員如沙維、沙比阿朗素和魯爾，如今成為教練的昔日足球明星，我有幸能訓練史卡朗尼。」

西班牙贏得2024歐國盃，富安迪能領他們再奪世界盃嗎?（Getty Images）

克羅地亞守將不知他是誰 兩年前歐國盃一句：「Who？」成熱話

如果不是史卡朗尼說出來，世人根本不知這層師徒關係，富安迪當時稱：「我們擁有非常好的關係，他是世界冠軍，當然，一開始的時候受到相當質疑，因為有些人說他上任時執教經驗不多。不過他『不幸地』令阿根廷成為美洲及世界冠軍，如今再向另一個冠軍邁進。」

這番話在富安迪口中說出來不無諷刺意味，回看兩年前西班牙在歐國盃分組賽跟克羅地亞同組，有記者向克羅地亞守將加華度爾提及富安迪的時候，他反問一句：「誰啊（Ｗho）」？）再次印證富安迪在球圈內確實曾無甚名氣。然而他一再以領軍表現證明自己，曾經受盡質疑的他，如今已是無人不識的名帥。

世界盃2026︱西班牙晉級決賽。（路透社）

7年前U21歐國盃主力為骨幹

他在培育年輕球員方面尤其有一手，兩年前在歐國盃大膽地以16歲的耶馬（Lamine Yamal）和21歲尼高威廉斯（Nico Williams）在前線擔大旗，並以他帶隊贏得2019年U21歐國盃的一班子弟兵——門將烏尼西蒙（Unai Simon）、中場法比安雷斯（Fabian Ruiz）、米基爾馬連奴（Mikel Merino）、前鋒丹尼爾奧莫（Dani Olmo）和奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）為骨幹，再配合莫拉達、洛迪卡斯簡迪和拿樸迪三位星級球員為前中後三線領袖，組成一支活力與經驗兼備又團結的球隊。

今屆世界盃莫拉達未再入選，他索性以奧耶沙巴爾為正選中鋒，主力班底跟兩年前無大變動，無復勇態的威廉斯卻變後備並鮮獲上陣機會。耶馬尚未回復最佳狀態，不過洛迪經歷重傷後的低潮，今屆決賽周愈戰愈勇，加上剛加盟皇馬的守將古古列拿勇悍無比，西班牙由最強之矛，變身最強之盾，一樣能夠置身大賽最後階段。

世界盃2026︱富安迪智勝迪甘斯，領軍入決賽。（路透社）

「我們面對世上其中一支最佳球隊，但他們要面對世上最佳球隊」

4強挫法國的賽後記者會，富安迪豪言：「我們面對世上其中一支最佳球隊，但他們要面對世上最佳球隊。」他讚揚麾下球員的努力、團結和天份，「他們令困難的事情看來輕易，具備天份的同時，亦對人生和運動有正確態度。」他更希望重新展現2010年西班牙首奪世界盃冠軍時的精神，「我看到一個快樂的更衣室，全國都在支持着我們。從今仗未能上陣的球員賽後自行留下來加操，可見這支球隊的性格。」

他指出，團隊中的球員和職員上下一心，以同樣熱情向着共同目標邁進，「我們只是普通而慷慨的人，同時為共同理想而放下個人利益。」西班牙追平意大利寫下的連續37場不敗紀錄，富安迪揚言，這支球隊尚有無窮進步空間。對於決賽對手，他當然更希望重遇他的「學生」史卡朗尼，「我不相信決賽要去贏，它們是用來好好享受的。贏出決賽只是錦上添花。」拋開勝負，凡事只求做到最好，或許就是富安迪驅使西班牙重返高峰之道。

富安迪上任時曾說過，「沒有一個人能對西班牙隊現在和將來的了解多過我，我不是在炫耀，那只是事實」。半年後他領軍贏得歐國聯，繼而再贏得2024歐國盃，今天他率西班牙再晉世界盃決賽，曾經看似高傲自大的一番話，如今事實勝於雄辯。