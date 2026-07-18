世界盃2026｜夏蘭特頭繩美國熱賣 神鋒一用即愛上索性入股做老闆
撰文：胡卉忻
出版：更新：
今屆世界盃期間，挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）頭上標誌性的「橡筋」意外在掀起搶購潮，這款由韓國工廠生產的橡筋在美國售罄，再次印證這位曼城前鋒無與倫比的「帶貨」魔力。
夏蘭特的商業價值與號召力早已超越足球界。在此之前，他回挪威時，被傳媒拍到手中抱著「威士忌浣熊」。這張照片曝光後，該款價值750美元的昂貴浣熊標本在短時間內被一掃而空賣斷市。同樣魔力還在夏蘭特發繩上，隨著夏蘭特在賽中頻繁用其扎頭髮，讓看似平凡的橡筋，一躍成為全球年輕人的時尚單品。
這款風靡全球的橡筋出自配件品牌Bon Dep旗下的Kknekki。Kknekki於1987年在韓國創立，Bon Dep於2015年取得其歐洲經銷權，並於2023年正式完成全面收購。時至今日，Kknekki依然在韓國江原道春川市生產。
Kknekki與夏蘭特結緣於英超，當時品牌方向夏蘭特贈送了一批產品，當中包括與曼城主場球衣顏色一模一樣的「天藍色」橡筋。由於對產品極度喜愛，夏蘭特不單單擔當代言人，更直接打進商界，入股成為該公司為數不多的股東之一。
隨著世界盃開打，夏蘭特在比賽中將不同顏色的頭繩與挪威隊的主客場球衣搭配，這款頭繩以高強度運動90分鐘穩固不散迅速出圈。因此Kknekki推出的以夏蘭特球衣顏色為靈感的限量版「哈蘭德版」系列隨即賣爆。
據Bon Dep介紹，該系列產品上市第一周就獲得了720萬次自然覆蓋（Organic Reach），網站流量增長了70%，線上訂單量增長了兩倍，該系列產品在24小時內，多家Anton Sport門市已經售罄。
世界盃｜FIFA營收創新高、廣告博彩齊爆發 球迷成最大「韭菜」？世界盃2026｜羅美路靈魂拷問美斯：「如果奪冠你會多踢幾年嗎？」亨利指英格蘭之敗全因「喚醒巨獸」 大讚美斯誇張過電影︱世界盃世界盃｜阿根廷贏球太開心店內點燃煙霧棒 台北餐廳老闆觸法被罰世界盃｜米萊遵守多年阿根廷總統迷信傳統 缺席決賽避做「燈神」世界盃︱杜慈堅稱英格蘭出局毋關戰術 怪責英軍「足球DNA出錯」世界盃｜英國重申福克蘭群島主權 法拉奇：要盡快壯大皇家海軍世界盃2026｜杜慈否認讓英格蘭退後防守 歸咎球員欠缺控球基因世界盃｜信和商場深夜播逾百賽事 食肆加推宵夜外賣 稱旺丁旺財世界盃2026｜法國沙列巴背傷忍痛上陣恐需動刀 或長唞4至5個月