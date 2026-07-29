世界盃餘溫｜古古列拿找數真漢子　把西班牙主帥富安迪紋上身

西班牙勇奪世界盃冠軍後，狂牛陣中「爆炸頭」左閘古古列拿（Marc Cucurella）果然當上「找數真漢子」，兌現賽前承諾——將主帥富安迪（Luis de la Fuente）的肖像，永遠刻印在自己的身體上。



古古列拿兌現承諾，將主帥富安迪紋在身上。（Instagram@cucurella3）

古古列拿賽前承諾 奪冠將教練富安迪紋在身上

這名剛剛由車路士轉投皇家馬德里的球星，在社群平台上展示了富安迪手捧大力神盃的紋身，並簡短配文：「承諾兌現（Promise fulfilled）。」

這段故事要追溯到世界盃開打前。古古列拿在接受西班牙電台訪問時，曾興致勃勃許下大膽承諾：「如果我們贏得世界盃，我會將富安迪的臉紋在身上。」

一場玩笑竟成真 古古列拿「找數真漢子」

當時不少球迷只當作一場玩笑，隨西班牙在紐約大都會人壽體育場的決賽中力克阿根廷，這個「玩笑」隨即變成全國焦點，球迷不斷催促古古列拿兌現承諾。古古列拿第一時間便在社交平台發文「急徵紋身師」。

古古列拿一度為紋身位置選擇頭痛：「我需要考慮一下，人們也會問起這件事，所以必須放它在顯眼的地方。」

古古列拿與西班牙主帥富安迪。（路透社）

富安迪：「我其實又未醜到要藏在隱蔽處」

面對愛徒要將自己模樣紋在身上，富安迪表現得幽默又大方：「他們是極具誠信的人，說到做到。我當時還問他們『是不是搞錯了？』但他真的去做了，也會好好享受這個過程。」

富安迪更開玩笑說：「我也沒有醜到需要被他們紋在身體某些看不到的隱蔽地方吧，這真的很有趣，我也為他們能守信用感到自豪。說出口的話就必須做到，這點讓我非常高興。」最終，古古列拿兌現承諾，通過將恩師與世界盃冠軍獎盃畫像紋在身上的方式，向富安迪致敬。