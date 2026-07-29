世界盃餘溫｜古古列拿找數真漢子 把西班牙主帥富安迪紋上身
撰文：胡卉忻
出版：更新：
西班牙勇奪世界盃冠軍後，狂牛陣中「爆炸頭」左閘古古列拿（Marc Cucurella）果然當上「找數真漢子」，兌現賽前承諾——將主帥富安迪（Luis de la Fuente）的肖像，永遠刻印在自己的身體上。
古古列拿賽前承諾 奪冠將教練富安迪紋在身上
這名剛剛由車路士轉投皇家馬德里的球星，在社群平台上展示了富安迪手捧大力神盃的紋身，並簡短配文：「承諾兌現（Promise fulfilled）。」
這段故事要追溯到世界盃開打前。古古列拿在接受西班牙電台訪問時，曾興致勃勃許下大膽承諾：「如果我們贏得世界盃，我會將富安迪的臉紋在身上。」
一場玩笑竟成真 古古列拿「找數真漢子」
當時不少球迷只當作一場玩笑，隨西班牙在紐約大都會人壽體育場的決賽中力克阿根廷，這個「玩笑」隨即變成全國焦點，球迷不斷催促古古列拿兌現承諾。古古列拿第一時間便在社交平台發文「急徵紋身師」。
古古列拿一度為紋身位置選擇頭痛：「我需要考慮一下，人們也會問起這件事，所以必須放它在顯眼的地方。」
富安迪：「我其實又未醜到要藏在隱蔽處」
面對愛徒要將自己模樣紋在身上，富安迪表現得幽默又大方：「他們是極具誠信的人，說到做到。我當時還問他們『是不是搞錯了？』但他真的去做了，也會好好享受這個過程。」
富安迪更開玩笑說：「我也沒有醜到需要被他們紋在身體某些看不到的隱蔽地方吧，這真的很有趣，我也為他們能守信用感到自豪。說出口的話就必須做到，這點讓我非常高興。」最終，古古列拿兌現承諾，通過將恩師與世界盃冠軍獎盃畫像紋在身上的方式，向富安迪致敬。
世界盃餘溫｜丹尼爾奧莫拒接阿根廷助教艾耶拉道歉 直斥對方說謊世界盃決賽遭柏利迪斯抱摔 西班牙中場加維：他不應因此被禁賽世界盃︱紅牌罪人竟稱：以最好方式代表阿根廷 紅軍中場發文挑機世界盃︱美斯幫耶馬沖涼後續 兩公司奇謀賣嬰兒浴盆Topps出新卡世界盃2026｜古古列拿賽前場邊埋銀仔？西班牙冠軍左閘揭幸運習慣費倫托利斯敗家仔變功臣 西班牙兩次世界盃封王同一姓氏外貌擔當西班牙封王EA Sports連續5屆貼中世界盃冠軍 神預測背後靠大數據世界盃2026｜阿根廷輸波又輸品 柏利迪斯賽後連環擊倒西班牙球員世界盃西班牙奪冠｜費倫托利斯入球價值連城 「命運早有安排」世界盃西班牙奪冠｜美斯擁抱耶馬 沖涼BB長大捧盃 球王感觸落淚富安迪領西班牙重返高峰 猛料主帥兩年內贏盡歐國盃與世界盃世界盃2026｜洛迪領西班牙封王再膺金球獎 西蒙僅失一球獲金手套西班牙世界盃冠軍之路 8戰僅失1球 大師級傳控無懈可擊