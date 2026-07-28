足球｜派路涉俄羅斯贊助風波緣盡意大利帥印　發文反擊：政治審判

意大利前主帥加度素（Gennaro Gattuso）因世界盃外圍賽出局4月引咎辭職後，帥位一直空懸，另一名宿派路（Andrea Pirlo）料接掌帥印之際，卻因與俄羅斯博彩公司的贊助合約而捲入政治風波，遭政客強烈抨擊，終無緣接掌國家隊，「藍衣軍團」的新帥尋覓之旅再度觸礁。



加度素辭職後，意大利帥位一直空懸。（Getty Images）

名帥連番「派檸檬」 派路一度成大熱

意大利近年陷入低谷，今年3月底在世界盃外圍賽附加賽決賽互射十二碼不敵波斯尼亞，連續三屆無緣世界盃決賽周，時任主帥加度素隨即以「未能完成既定目標」為由，黯然引咎辭職。

意大利足總最初將目光投向安察洛堤（Carlo Ancelotti），惟「肥安」最終選擇繼續留守巴西隊。足總其後以可以按照自己的意願來建立球隊為賣點，希望能邀得哥迪奧拿（Pep Guardiola）加盟，惟同樣被拒絕。連番「食檸檬」後，47歲的意大利名宿派路成為接棒大熱。派路球員年代是意大利奪得2006世界盃冠軍的中場大腦，瀟灑球風深受球迷愛戴。退役後，他曾執教祖雲達斯，近期帶領杜拜聯（United FC）成功升上阿聯酋頂級聯賽。

意大利足壇名宿派路一度成為國家隊主帥熱門人選。（Getty Images）

涉俄羅斯博彩公司贊助 觸發政治爭議

然而派路最終無緣掌帥。去年10月派路出任俄羅斯博彩公司Fonbet全球大使，Fonbet贊助多項涉及烏克蘭戰爭退伍軍人的體育賽事，並在俄羅斯組織一些活動，派路曾與親克里姆林宮人士一同出席。派路這份贊助合約，在意大利政界引發重大爭議。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲社會對俄國資金極度敏感。派路與俄國博彩公司的關係，遭到意大利部分政客批評。意大利反對派參議員卡蘭達（Carlo Calenda）公開批評：「任何在2022年後繼續為俄羅斯宣傳的人，都不應擔任國家級別的職位。」 歐洲議會副議長Pina Picierno亦直斥，聘用派路與意大利足球所需的文化改革背道而馳。

派路IG發文澄清：將政治含義與這種職業合作聯繫起來，就等於將從未表達過的信仰強加到本人身上。（Instagram@andreapirlo21）

派路IG開腔反擊 獲俄羅斯駐羅馬大使火上加油？

面對排山倒海的抨擊，派路於Instagram發文澄清，他明確表示自己「不再是意大利主帥的候選人」，並對這場政治與道德審判表達了極大的憤怒與無奈。「在我的職業生涯中，不論是作為球員還是教練，我始終遵守我工作所在國家的法律。將政治含義與這種職業合作聯繫起來，就等於將我從未表達過、也根本不屬於我的信念強加在我身上。」

風頭火勢之際，派路獲得俄羅斯駐羅馬大使Aleksey Paramonov的支持，但相信只會有反效果：「儘管派路對世界體壇和意大利在世界上的形象作出非凡貢獻，但在自己的國家，卻受到排斥。」