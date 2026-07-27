足球轉會︱3宗上億焦點收購　雲尼斯奧斯、洛迪、巴高拿花落誰家

世界盃一完，轉會市場即傳出多宗潛在重磅交易，多宗均牽涉西甲豪門皇家馬德里。曼城中場洛迪卡斯簡迪（Rodrigo Hernández Cascante，簡稱：Rodri）贏得世界盃冠軍後，決意回鄉投皇馬；皇馬翼鋒雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）與球會談新約在人工有重大分歧，阿仙奴盛傳想搶人；至於科特迪瓦超級新星迪奧文迪（Yan Diomandé）料在日內加盟。

另一方面，巴黎聖日耳門（PSG）翼鋒巴高拿（Bradley Barcola）疑不滿主帥安歷基在重要比賽把他列為後備，亦尋求離隊，利物浦有意出手。4宗潛在轉會，只有迪奧文迪已接近完成，餘下3宗到底純屬是球會、足球經紀和球員在人工上討價還價的技倆，還是真正的天價交易？



曼城中場洛迪卡斯簡迪領西班牙贏得世界盃冠軍後，決意回鄉發展，盛傳與皇馬「好事近」。（路透社）

1. 洛迪渴望「回家」 卻只願投皇馬？

每逢世界盃或大賽過後，總有一班排隊渴望加盟皇馬或巴塞「圓夢」的西班牙或南美球星，今屆世界盃也不例外。曼城中場洛迪以隊長身份領西班牙奪冠過後，有意回國發展的消息瘋傳。尷尬的是，皇馬在世界盃決賽周前曾宣稱洛迪「並非今夏收購目標」，然而在這個30歲防守中場領西班牙贏得大力神盃過後，皇馬似乎改變了主意。

皇馬會長佩雷斯上周仍無意為交易開綠燈，不過2027年夏天與曼城約滿的洛迪，已拒絕球會的新合約，一心回西班牙發展堅決離隊。西班牙《馬卡報》指出，皇馬只願開出5000至6000萬歐元轉會費，並已跟洛迪就個人條款達成協議，開出一紙直到2030年的合約。多個媒體估計，曼城料索價8000萬至1億歐元，與皇馬的「意向價」有一定距離，在洛迪去意已決，合約亦只餘下最後一年，相信最後都要妥協居多。

曼城已買入安達臣，並正研究買入摩洛哥新星保亞迪。（路透社）

曼城已打定輸數？ 買完安達臣再準備收購摩洛哥新星

洛迪2024年贏得金球獎（Ballon d'Or），之後卻因膝部前十字韌帶及半月板重創，康復後在曼城遲遲未回勇，然而他今夏在世界盃的大師級演出帶來獎盃與掌聲。早在今年3月，他已表明：「我當然想回到西班牙，在馬德里踢西甲」，目的地卻非舊東家馬體會會，而是皇馬。

哥迪奧拿離隊，大概亦是他想離隊因素之一。曼城似乎亦為此作好準備，早前已豪擲1.16億英鎊買入英格蘭中場艾利洛安達臣（Elliott Anderson），並正追逐同樣在今屆世界盃光芒四射的摩洛哥18歲中場新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi）。從藍月亮連串轉會操作來看，洛迪今夏離隊應已無可避免。

阿仙奴盛傳有意收購雲尼斯奧斯，巴西球星離開皇馬的機會卻很微。（路透社）

2. 突傳阿仙奴對雲尼斯奧斯有意 皇馬開天價注定是流局？

坊間對雲尼斯奧斯離開皇馬的消息傳到「似層層」，言之鑿鑿宣稱阿仙奴有興趣，皇馬開價1.6億歐元云云。先看阿仙奴方面，槍手今夏的收購工作進度遲緩，尤其是在引入英格蘭中場摩根羅渣士一仗敗予車路士，實在需要一個大牌球員的名字來「沖喜」。英國廣播公司（BBC）引述阿仙奴內部消息，強調雲尼斯奧斯「只是球會尋找左路攻擊手的其中一個選項」，惟BBC亦宣稱，主帥阿迪達希望得到這個巴西球星，並視他的頭號收購目標。

問題是，對皇馬和雲尼斯奧斯本人，均不是理想選擇。雲尼斯奧斯是皇馬近年掛頭牌的巨星，球會當然不會貿然出售，而巴西人在馬德里如魚得水，當然亦不想突然到又濕又凍的倫敦重頭來過。明顯地，與球會餘下一年合約，雙方正為人工討價還價。雲尼斯奧斯一方希望連獎金每年淨袋3000萬歐元，皇馬只願付出2000萬歐元底薪，雙方差距料約600至1000萬歐元。因此巴西球星大跳「草裙舞」，只是談判策略，他今夏離開馬德里的機會料微乎其微。

巴高拿會去利物浦嗎？（路透社）

3. 巴高拿去利物浦，能成事嗎？

巴高拿的個案完全是另一回事，PSG陣中的頂級翼鋒太多了：金球獎得主奧士文尼迪比利，格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），之後還有杜伊（Désiré Doué），巴高拿在主帥安歷基心目中排在3人之後，令這個23歲法國球星萌生去意。

意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）連日追蹤這單潛在交易，指出利物浦從今年4月開始一直在收購巴高拿一事處於領先地位，並正為達力協議而努力，同時強調巴塞的傳聞完全失實。而他亦稱，巴高拿對加盟紅軍持開放態度。能否成事，關鍵在於PSG開出的標價。利物浦正等待大巴黎開價，惟有傳聞聲稱PSG索價1.7億歐元。如這個金額屬實，較利物浦去年破球會紀錄以1.25億英鎊（相當於1.45億歐元）買入瑞典前鋒伊沙克還要高出一截。

利物浦新帥伊拉奧拿。（路透社）

PSG開價成關鍵 如貴過伊沙克料轉對象

PSG向來不是個容易的談判對象，尤其是他們心儀的迪奧文迪加盟皇馬在即，而且成功把韓國球星李剛仁售予馬體會小賺一筆，對出售巴高拿沒有太大迫切性。此子合約2028年才屆滿，轉會費難望太大折讓，加上利物浦失去沙拿，極需要一個頂級翼鋒，同樣亦買不成迪奧文迪，關鍵或在於巴高拿目前只具備潛力，未完全顯示實力，這個價錢是否值得「預付」？

PSG同時兜售另一翼鋒，18歲的馬貝耶（Ibrahim Mbaye），他肯定較巴高拿便宜，不確定性亦更高，一切看來視乎利物浦如何取捨。目前情況來看，一切言之尚早，或要視乎新帥伊拉奧拿的取態，以及他在球會轉會事宜有沒有高普那樣的影響力。利物浦明顯對巴高拿有意，但亦非只得他一個選擇，摩納哥的24歲翼鋒艾利奧捷（Maghnes Akliouche）便是另一人選，價錢料6000萬歐元左右。