乒乓｜73歲直板伯伯成世錦賽最老球員　馬琳啟蒙教練　隊友亦72歲

圖中的主角，絕對不是樓下打乒乓波個阿伯。

他叫王琦，今年73歲，是國乒前奧運金牌馬琳的其中一個啟蒙教練，也是現役球員——是的，他以73歲之齡，代表斐濟出戰世界乒乓球錦標賽，就連盧森堡「嫲嫲殺手」倪夏蓮在她面前，也變成小妹妹了。



（WTT圖片）

世界乒乓球錦標賽在百年之後回到首屆賽事的主辦地，各支球隊正在倫敦逐鹿。斐濟肯定不是球迷焦點，這個太平洋島國從來都以七人欖球聞名，直至王琦在第二場小組賽上陣對喀麥隆，一個掛住大肚腩的傳統直板伯伯站在球枱前，他當然沒有敏捷的走動，也無凌厲的進攻，有的卻是快樂的笑容，哪怕他對喀麥隆及加拿大兩戰皆以局數0：3全敗，6局合共只取得8分，但王琦仍然感恩能參加世乒賽。

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「我是來自斐濟的王琦。7歲那年，就是1960年，我開始接觸乒乓球。當時抱着玩樂的心態，第一次拿起球拍打球。能夠來到這裏比賽，獲得寶貴的閱歷，一切都無比美好。乒乓球帶給我太多太多珍貴回憶，這項運動樂趣無窮。」王琦一出場立即吸引全場目光，他賽後接受不少訪問。

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王琦2001年移民到斐濟生活，他之前在中國擔任乒乓球教練，是前國乒奧運金牌馬琳的其中一個啟蒙恩師。甫到埗斐濟，王琦便憑一塊球拍打遍小島無敵手，並成為斐濟乒乓球國家隊教練，斐濟政府在2006年英聯邦運動會前授予他特別公民的身份，他開始代表斐滔參加不同賽事，直到2026年終於踏上世界錦標賽舞台。

是以，當王琦和馬琳今年能夠同處今屆世乒賽賽場，而王琦竟然是現役球員，國乒女隊教練馬琳也成為傳媒追訪對象。馬琳說：「他教會我對乒乓球那份純粹的執着。看到他73歲仍在享受比賽，這就是體育精神的真諦。」

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王琦以73歲成為世乒賽歷來最年長上陣球員，他還有一個72歲的隊友，叫做盧國金。至於對香港讀者來說並不陌生的62歲球手倪夏蓮，今次亦有參賽，她對阿根廷的小組賽取得一場勝仗。