WTT新加坡大滿貫直擊｜黃鎮廷杜凱琹成長誌 着重過程前要學會承擔

去年WTT香港總決賽前的訪問，黃鎮廷和杜凱琹細說自從2015年首次踏上世界錦標賽混雙頒獎台後的十年變遷，前者點名提到巴西的卡達雲奴（Hugo Calderano）/高橋布魯娜（Bruna Takahashi）勢頭強勁；兩個月後來到WTT新加坡大滿貫，「黃杜配」正正在4強以11：9、8：11、9：11及8：11不敵該對森巴組合，無緣今天（27日）的決賽。

由2013年開始合作，黃鎮廷和杜凱琹四奪世錦賽獎牌，如今黃鎮廷已成為人父，杜亦笑說今年要擺「三十大壽」。回望過去，兩人方知十多年的歲月裏，原來淬煉出一套如何看待勝負的價值觀。

01體育記者李思詠新加坡The Kallang直擊



黃鎮廷/杜凱琹對巴西組合的準決賽於周四（26日）最後一場上演，開賽時已是晚上十時，完場後匆匆趕尾班車回酒店，兩人今早帶着疲憊的身軀啟程返港，離開前與記者短聚，談到不知不覺成為大師兄、大師姐，老將在競爭愈趨激烈的乒壇中如何自處。

（李思詠攝）

黃鎮廷：輸得堅決Vs贏得模糊

港隊男乒近年有21歲的陳顥樺冒起，對35歲的黃鎮廷來說帶來衝擊。「衝擊……真係好衝擊。」黃笑說。兩人合組一老一嫩的男雙組合，目前世界排名第一，可惜他們在今站以局數0：3不敵法國的Esteban DORR/Florian BOURRASSAUD，16強止步。

能在運動生涯邁向尾聲之際遇上年輕的拍檔，問黃鎮廷有否覺得在男雙闖出一條血路，尤其男雙自2004雅典奧運後再次成為奧運項目，港隊在該屆正正憑現任總教練李靜顆拍高禮澤奪得銀牌，黃鎮廷卻說得淡然：「現在打球，連抽籤表都不太在意。望住個表咁又點？」他說，打波需要想法，但想法不是對着獎牌這些遠大的目標空想，而是計劃好如何一步一步走下去，「言行合一才是最重要，『言』指的是想法」。

他說這番話時，帶點2010年代的大師兄唐鵬的影子，當年唐鵬帶着還是小師弟的黃鎮廷，無論是球技、對乒乓球的體會甚至做人處世之道，全都傾囊相授；如今輪到黃鎮廷對陳顥樺「講經」，分享十多年對於勝負的體會。「早幾天在酒店房，我才對糯米糍（陳的暱稱）說，寧願堅決地輸，也不可模糊地贏。清晰地規劃好，即使輸了，也知道輸什麼；贏得模糊，自己想做什麼、做過什麼都不知道。」挫敗必然苦澀，但只有從痛苦中學懂輸得起，才能迎來像三年前在杭州亞運摘下男單銅牌的忘我勝利。僥倖過關與不懈前行之間，黃鎮廷的心態毫不猶豫，哪怕過程荊棘滿途。

（WTT圖片）

杜凱琹：說着重過程，因為敢承擔

昔日因為落敗而跳進水池發脾氣的杜凱琹，如今會成熟地說「輸波都唔使發脾氣」。她感言：「跟以前真的不同了。小時候一定着重勝負，睇結果睇得好大。現在我當然繼續想贏，而且人類社會就是結果論，不過輸波也不必發脾氣，現在更懂得分析過程中的得着，因為無論結果如何，我都接受，也會承擔。」

有了承擔結果的胸懷，才有追求進步的視野。杜凱琹與黃鎮廷這對混雙組合來到第十三個年頭，如此長久的合作在乒壇罕見，問「阿杜」兩人還有何進步空間，她表示兩人優勢獨得，而且一直提升：「基本上現役沒有哪對混雙的默契比我們好，我們不再各自患得患失，『組合』不是兩個人，而是一齊做一件事。我和『廷哥』都是右手球員，外界可能覺得我們都是靠反手擰為進攻特點，其實我們仍有很多細節可以雕琢，例如前三板控制，既然仍有技術和戰術要改進，證明進步空間仍在。」

阿杜坦言，她與黃鎮廷心裏仍有一團火，尤其兩人尚未得到奧運和亞運的混雙獎牌，所以即使全職打球打了十多年，依然不斷在勝負中檢討得失，「雖然我說自己三十歲好老，但心底裏我並不覺得，身體和心志都年輕的」。她深信「只要不放棄就有機會」，所以現在要做的不是計較得失，而是如何把握珍貴的機會。

（李思詠攝）

WTT新加坡大滿貫簡介

WTT每年有4站大滿貫賽事，屬整個系列中級別最高的比賽，是乒乓球版本的「四大滿貫」。新加坡已是第5年舉辦大滿貫賽事，也是全年第一個大滿貫，另外三站分別在中國、美國和瑞典上演。

今年WTT新加坡大滿貫的總獎金達到155萬美元，男、女單冠軍將針別獲得10萬美元⺝以及2000排名積分。

