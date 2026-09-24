亞運會2026｜何詩蓓爭個人第三金 16:00夥李芯瑤出戰女子50自決賽

何詩蓓力爭今屆個人第三金，她將於下午4時出戰女子50米自由泳決賽，本文持續更新香港游泳隊最新賽果。

楊宇翹東京現場直擊



名古屋亞運游泳項目，成功衛冕女子100米及200米自由泳金牌的何詩蓓（Siobhan Haughey），今日（24日）再度登場，出戰女子50米自由泳，力爭個人今屆第三金。不過她在這個項目遇上勁敵，何詩蓓今早以24.70秒的總成績第二名晉級決賽，吳卿風以24.33秒首名晉級，而這位中國泳手本身在50自的個人最佳時間亦較何詩蓓更快，而且下午的決賽只是她今屆第3場賽事，而何詩蓓已經游到第7場，因此體能上亦稍佔優勢。

⬆️⬆️⬆️由HOY媒體網絡免費直播⬆️⬆️⬆️

何詩蓓在去屆杭州亞運在50米自由泳決賽以24.34秒獲得銀牌，冠軍由游出24.26秒新亞運紀錄的中國名將張雨霏奪得。今屆張雨霏沒有參加這個項目，但何詩蓓要挑戰這面金牌，難度卻依然十分高。

亞運會2026游泳︱何詩蓓今早在50自初賽輕鬆晉級。（楊宇翹攝）

何詩蓓力爭今屆第三金為何陷劣勢？

內在因素方面，何詩蓓今屆亞運先後已出戰女子100米及200米自由泳初賽及決賽，加上女子4X100米自由泳決賽和今早的50自初賽，已經游了6場比賽，她在今早初賽後亦承認「身體有點累」，這場50自決賽是她在今屆亞運的第7槍比賽，對已屆28歲的何詩蓓而言體能上負擔相當大。

亞運游泳｜何詩蓓。（楊宇翹攝）

相反何詩蓓在50自決賽的最大對手吳卿風，不止較她年輕5歲，而且在出戰50自之前，今屆只在女子4X100米自由泳決賽登場。換言之，今場決賽只是她今屆的第三場比賽，體能上已較何詩蓓佔有優勢。

亞運會2026．游泳｜吳卿風（左）出戰50自前，今屆只在女子4X100米自由泳決賽登場。（路透社）

何詩蓓50自最強對手——中國23歲泳手吳卿風

吳卿風不止在50自初賽游出24.33秒，以首名成績晉級決賽，較何詩蓓快0.37秒，這個距離在50米賽事來說不算少，而且吳卿風在50自的個人最佳時間為24.02秒，亦較何詩蓓的PB 24.30秒更快，加上較年輕以及今屆賽事至今累積疲勞較少，因此這位中國泳手絕對是何詩蓓爭奪今屆第三金的最強對手。

亞運會2026游泳︱何詩蓓身邊的李芯瑤再次陪師姐游進決賽。（楊宇翹攝）

港隊16歲小將李芯瑤初賽亦游出25.31秒，以第七名取得決賽資格，繼100自之後再次陪伴何詩蓓一起游亞運決賽。

亞運游泳｜李芯瑤（左）。（楊宇翹攝）

名古屋亞運香港游泳隊賽果

名古屋亞運香港游泳隊賽果 獎牌 運動員 賽事 金牌 何詩蓓 女子200米自由泳 金牌 何詩蓓 女子100米自由泳 銀牌 何甄陶 男子50米自由泳 銀牌 馬紫玲/何詩蓓/李芯瑤/簡綽桐/王欣桐 女子4X100米自由泳接力 銅牌 簡綽桐 女子100米蝶泳

至於其他港將，14歲的高嘉蓮及18歲的林韵晴出戰女子200米蛙泳決賽；「世青蛙王」麥世霆及隊友趙浩俊（Adam Chillingworth）角逐男子200米蛙泳決賽；港隊亦將在今日下午出戰女子4X200米自由泳接力決賽。

亞運會2026游泳︱14歲的高嘉蓮在女子200米蛙泳初賽順利晉級，今屆游進第二項決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱男子200米蛙泳初賽，香港「世青蛙王」麥世霆順利晉級。（楊宇翹攝）

+ 2

女子4X200米自由泳接力港隊第5名晉決賽