亞運會2026︱香港男排力戰負卡塔爾　19歲古靖堅並列全隊最高16分

亞運會2026男子排球項目，香港隊在C組首輪面對身高佔優的卡塔爾，力戰下以1：3落敗，賽後隊長袁思偉接受本報訪問時直言「今場希望贏」，對未能獲勝感到可惜，今仗香港隊在場面上不落下風，袁思偉分析雙方最大分野在於局尾關鍵分的把握。

楊宇翹名古屋現場直擊



亞運會2026．排球︱香港男排分組賽首仗力戰負卡塔爾。（楊宇翹攝）

亞運會2026排球︱香港男排首仗力戰負卡塔爾 比賽場面不落下風

今屆亞運男排共有16支球隊角逐，分成A、B、C、D 4組，每組頭兩名晉級8強。港隊與卡塔爾、印度和越南同處C組。今早在C組首仗面對卡塔爾，港隊雖以20：25、26：24、25：20、25：21，局數1：3落敗，但表現並不失禮，球隊具備相當戰鬥力。

亞運會2026．排球︱香港男排隊長袁思偉（右）對今仗未能獲勝感可惜。（楊宇翹攝）

香港男排隊長袁思偉：雙方差別在於緊張關頭把握力

香港隊隊長袁思偉指出，同組3隊之中卡塔爾是他們希望衝擊較多一隊，「今場希望贏，第一局就算輸，但感覺『有得打』，如果我們發揮得好是有機會贏的，而第二局我們都贏到。」最終還是落敗，他認為雙方差別在於局尾的把握能力，「同對手對抗，雙方差不多，就是埋尾的關鍵位，這就是職業球隊同我哋業餘球隊的分別。」

亞運會2026．排球︱香港男排分組賽首仗力戰負卡塔爾。（楊宇翹攝）

袁思偉稱，「雙方體格上有一定距離，埋尾緊張關頭考驗心理質素」，而這一點是「無得教」的，需要靠經驗累積，而港隊一班業餘球員參加大賽的機會，相較對手一班職業球員無疑較少。他冷靜分析，「第二局我們獲勝，但局尾有少少不穩定。這個不穩定正好反映今天我們為何贏不到。」

亞運會2026．排球︱香港男排分組賽首仗力戰負卡塔爾。（楊宇翹攝）

他表示，餘下兩場比賽以明天（28日）的對手印度實力較強，而對方教練Dragan Mihailović更是港隊前教練，因此港隊會集中火力在29日（周二）對越南一戰。

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袁思偉不忘讚揚，陣中一班年輕球員表現出色，當中全隊最年輕、只得19歲的古靖堅無懼對手，毫不怯場，獲得全隊信任，取得全隊並列最高的16分，袁思偉更表示，「隊內還有不少23、24歲的當打球員，算是黃金一代」，因此再次感慨：「今場波（贏不到）嘥咗。」