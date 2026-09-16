名古屋亞運女排首輪戰果︱中國力爭衛冕 超年輕陣容首仗發揮平平
撰文：吳慕兒
出版：更新：
愛知．名古屋亞運2026的排球項目，今日（9月16日）率先展開女子排球的分組賽，上屆冠軍得主中國首仗面對菲律賓，順利以3：0旗開得勝，但整體發揮未如理想。
中國女排在2022杭州亞運決賽擊敗日本，主場贏得金牌，今屆亞運輪到日本當東道主，兩大亞洲排球強國勢再次爭冠。2026亞運女排項目共有14隊參賽，球隊分成4組，每組頭兩名可晉身8強。中國女排身處B組，與菲律賓、哈薩克同組，日本則在A組，同組還有尼泊爾、印尼。
名古屋亞運女子排球分組
A組︱日本、尼泊爾、印尼
B組︱中國、菲律賓、哈薩克
C組︱泰國、蒙古、中華台北、吉爾吉斯
D組︱香港、韓國、越南、卡塔爾
名古屋亞運女排︱中國隊超年輕陣容 平均年齡只得21.75歲
中國女排主教練趙勇為今屆賽事選入非常年輕的12人陣容，除了29歲的隊長龔翔宇和30歲的自由防守球員王夢潔，6員主力均為20出頭，餘下4個小將更不足20歲，平均年齡只得21.75歲。
吳夢潔傷癒復出狀態平平 18次起手只中5球
兩大主攻吳夢潔、莊宇珊均在陣中，今屆亞運首場分組賽面對菲律賓，剛傷癒復出不久的吳夢潔明顯尚未回復最佳狀態，今場18次起手扣殺只有5球得手。此外再度入選的18歲「天才二傳」張籽萱，亦未能與隊友尋回默契，中國隊今仗發揮未如理想，只是礙於雙方實力距離，仍順利以25：18、25：22、25：8獲勝。唐欣拿下全隊最高的18分、莊宇珊得17分、王奧芊亦有13分進帳。中國女排9月18日（周五）對哈薩克，如能再勝一仗可望鎖定八強席位。
中國女排2026亞運12人名單
位置：主攻／接應
龔翔宇（隊長）
吳夢潔
莊宇珊
唐欣
楊舒茗
董禹含
位置：副攻
陳厚羽
王奧芊
郭中楠
位置：二傳
張籽萱
解盛鈺
位置：自由人
王夢潔
名古屋亞運女子排球｜首日賽果
A組
日本 3：0 尼泊爾
B組
中國 3：0 菲律賓
C組
泰國 3：0 蒙古
中華台北 3：0 哈薩克
D組
香港 0：3 韓國
越南 3：0 卡塔爾
名古屋亞運會2026排球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績名古屋亞運｜詹穎琳的一萬公里外流記 練到哭也要見識世界｜排球名古屋亞運2026排球｜香港女排寓賽於操 提升戰術盼亞運不留憾名古屋亞運2026沙灘排球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績我的名字．詹穎琳｜外闖葡萄牙職業排球聯賽 在競爭中悟世界之大名古屋亞運｜男足初賽烏龍安排 隊巴誤送韓國卡塔爾赴棒球場名古屋亞運足球｜香港男足首戰0：2不敵日本 上下半場各失一球名古屋亞運現代五項｜港隊首度參戰 劉熙渝岑晉熙登場名古屋亞運｜李思穎棄戰公路專注場地爭金 同時為爭奧運積分備戰名古屋亞運女足｜香港首戰1：5負中國 張煒琪藉對方失誤一度扳平名古屋亞運武術｜沈曉榆專注長拳衝金 劉子龍再戰亞運求無憾名古屋亞運乒乓球｜港乒雙打強勢亞運爭佳績 黃杜配冀首摘獎牌