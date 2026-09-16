名古屋亞運女排首輪戰果︱中國力爭衛冕　超年輕陣容首仗發揮平平

撰文：吳慕兒
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愛知．名古屋亞運2026的排球項目，今日（9月16日）率先展開女子排球的分組賽，上屆冠軍得主中國首仗面對菲律賓，順利以3：0旗開得勝，但整體發揮未如理想。

名古屋亞運女子排球｜中國主將吳夢潔傷癒復出表現在水準以下。（新華社）

中國女排在2022杭州亞運決賽擊敗日本，主場贏得金牌，今屆亞運輪到日本當東道主，兩大亞洲排球強國勢再次爭冠。2026亞運女排項目共有14隊參賽，球隊分成4組，每組頭兩名可晉身8強。中國女排身處B組，與菲律賓、哈薩克同組，日本則在A組，同組還有尼泊爾、印尼。

名古屋亞運女子排球｜香港隊D組首仗負韓國。（AINAGOC）

名古屋亞運女子排球分組

A組︱日本、尼泊爾、印尼
B組︱中國、菲律賓、哈薩克
C組︱泰國、蒙古、中華台北、吉爾吉斯
D組︱香港、韓國、越南、卡塔爾

名古屋亞運女子排球｜上屆冠軍得主中國首仗面對菲律賓，順利以3：0旗開得勝。（新華社）

名古屋亞運女排︱中國隊超年輕陣容　平均年齡只得21.75歲

中國女排主教練趙勇為今屆賽事選入非常年輕的12人陣容，除了29歲的隊長龔翔宇和30歲的自由防守球員王夢潔，6員主力均為20出頭，餘下4個小將更不足20歲，平均年齡只得21.75歲。

名古屋亞運女子排球｜中國對菲律賓整體發揮平平。（新華社）

吳夢潔傷癒復出狀態平平　18次起手只中5球

兩大主攻吳夢潔、莊宇珊均在陣中，今屆亞運首場分組賽面對菲律賓，剛傷癒復出不久的吳夢潔明顯尚未回復最佳狀態，今場18次起手扣殺只有5球得手。此外再度入選的18歲「天才二傳」張籽萱，亦未能與隊友尋回默契，中國隊今仗發揮未如理想，只是礙於雙方實力距離，仍順利以25：18、25：22、25：8獲勝。唐欣拿下全隊最高的18分、莊宇珊得17分、王奧芊亦有13分進帳。中國女排9月18日（周五）對哈薩克，如能再勝一仗可望鎖定八強席位。

名古屋亞運女子排球｜中國隊12人陣容平均年齡只得21.75歲。（新華社）

中國女排2026亞運12人名單

位置：主攻／接應
龔翔宇（隊長）
吳夢潔
莊宇珊
唐欣
楊舒茗
董禹含

位置：副攻
陳厚羽
王奧芊
郭中楠

位置：二傳
張籽萱
解盛鈺

位置：自由人
王夢潔

名古屋亞運女子排球｜首日賽果

A組
日本 3：0 尼泊爾

B組
中國 3：0 菲律賓

C組
泰國 3：0 蒙古
中華台北 3：0 哈薩克

D組
香港 0：3 韓國
越南 3：0 卡塔爾

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