羽毛球｜15分制料明年正式實施　韓媒熱議：削弱安洗瑩統治力

世界羽聯（BWF）在理事會上批准了將羽毛球比賽改為「每局15分制」，預計將在明年的會員代表大會通過後正式實施。韓國媒體連日來對此撰文分析，質疑世界羽聯此舉是否旨在限制韓國「一姐」安洗瑩在女單的歷史性統治地位。



韓國「一姐」安洗瑩。（資料圖片/Getty Images）

根據BWF的動議，新賽制將維持三局兩勝，但每局由現行的21分大幅減至15分。新規則已於12月2日在BWF理事會獲得批准，並預計將在明年（2026 年）的會員代表大會通過後正式實施。BWF官方解釋稱，由於世界巡迴賽的賽事數量不斷增加，加重了球員的體能負擔，此措施旨在縮短比賽時間，以保護運動員並減輕疲勞。

然而，韓國媒體對BWF的解釋表示質疑，《朝鮮日報》連續兩日撰文跟進，認為這項規則改革旨在遏制安洗瑩在女單賽場上的統治力。安洗瑩在2025賽季表現出無與倫比的強勢，她在 72場比賽中取得68勝4負的驚人戰績，勝率高達94.4%，創下女單歷史上單賽季最高勝率紀錄，並囊括10座冠軍。

中國的王祉怡在國內超聯已提前體驗15分制。（資料圖片/Getty Images）

文章指出，在15分制下，每一分都變得更加關鍵。安洗瑩的優勢在於能維持長時間的體力與穩定性，擅於在比賽後期發力並上演逆轉。但在新賽制下，初期若有失誤導致落後，對手留給她追趕的空間將減少，以往她先失分後大舉反攻的場面預計將會大幅減少。另一方面，中國羽毛球超級聯賽已在2025／26賽季提早改為15分制，幫助球員提早適應。

反對聲音指有利贏得更多冠軍

不過，相反意見就指出，新規則不一定能阻止安洗瑩。中國《新浪網》一篇文章提出，由於比賽時間縮短，體能消耗減少，反而可能讓安洗瑩有更多精力更頻繁地參加賽事，認為新賽制亦可能是保護安洗瑩的措施。

有球迷就笑指，憑藉安洗瑩現有的統治級表現，如果她適應了新規則有望「單季20冠」，將能令她更快地向史上最佳選手的目標邁進。